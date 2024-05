Agenzia delle Dogane, Riccati-Luzzati unica scuola ad aggiudicarsi il corso di formazione

La classe 4Hafm dell’Istituto Riccati-Luzzatti, oggi 6 maggio, visita l’Ufficio Dogane di Treviso, in viale della Serenissima. Si tratta di una delle ultime tappe di un percorso che ha visto impegnanti gli studenti per tutto l’anno scolastico e che è stato riservato ad una sola classe della provincia di Treviso.

Ben 12 gli incontri formativi, per un totale di 25 ore di lezione, in cui sono state affrontate diverse tematiche inerenti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quali: la contraffazione delle merci, il traffico illecito di merci e rifiuti, l’evasione di iva e i dazi doganali, il gioco, il traffico di tabacchi e i monopoli. Non solo. Sono stati analizzati anche i concetti di territorilità e nazionalità, compresi gli enti, come la UE, e le legislazioi europee. Un ulteriore momento formativo è stato riservato, infine, alla strategia comunicativa dell’Agenzia.

Al termine della visita odierna, gli studenti, divisi in gruppi, dovranno cimentarsi nella produzione di un video o di una brochure digitale, finalizzati alla rielaborazione dell’esperienza trascorsa a contatto con l’amministrazione doganale. Il prodotto finale migliore verrà premiato con una ghiotta opportunità: uno stage di 150 ore da svolgersi ad ottobre presso l’Ufficio delle dogane. Molto soddisfatta risulta la docente referente di Economia Aziendale, Cinzia Carollo, che ha spiegato così la sua scelta di candidare la 4Hafm: «Mi è sembrato un progetto meritevole di attenzione da molteplici punti di vista. Da quello scolastico perché proponeva argomenti che si sviluppano trasversalmente rispetto alle discipline di Economia aziendale, economia politica e Diritto Internazionale e privato. Da quello documentale perché venivano toccati con mano documenti che a scuola non si vedono. A quello linguistico in quanto i funzionari possiedono una padronanza della lingua italiana ed inglese molto particolare in relazione al settore». Felice appare anche la dirigente scolastico, Francesca Mondin, sempre favorevole ad aprire le porte dell’Istituto al territorio e a cogliere nuove sfide per promuovere un felice futuro professionale degli studenti.