Collegio Pio X, studenti alla lectio magistralis del Vescovo Tomasi

Importante occasione per un gruppo di studenti degli Istituti superiori del Collegio vescovile Pio X, che hanno potuto partecipare, martedì 30 aprile, alla Lectio magistralis sull’Economia sociale tenuta per loro da un professore d’eccezione, il vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi.

I giovani di seconda superiore dell’Istituto tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing e del Liceo linguistico a indirizzo Giuridico economico, hanno potuto dialogare di economia con il Vescovo, che li ha portati a riflettere sui concetti di sostenibilità, reciprocità, etica e fiducia. «Perché uno scambio sia etico - ha spiegato monsignor Tomasi - deve essere reciproco e non condizionato. Solo così può avere un valore sociale, essere un vantaggio non solo per il singolo, ma per l’intera società e generare un clima di fiducia».

Quella con il vescovo Tomasi non è stata una lezione frontale, ma un’opportunità di dialogo e confronto aperto tra il sacerdote e i ragazzi, che hanno condiviso le loro idee e opinioni, espresso le loro questioni con partecipazione. Durante la mattinata, il Vescovo, accompagnato dalla coordinatrice generale, Laura Catella, e dai responsabili dei diversi ordini di scuola, ha anche visitato alcune classi della scuola, si è intrattenuto con i bambini dell’infanzia e delle elementari: i più curiosi e vivaci, che lo hanno tempestato di domande. Poi è passato a incontrare gli studenti delle medie e delle superiori. «È stata un prezioso momento di incontro, di conoscenza e di riconoscimento del valore e del ruolo educativo e sociale della nostra scuola» le parole del rettore, monsignor Lucio Bonomo, a commento della mattinata.