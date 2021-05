Il rettore dell'università di Udine incontra gli studenti del "Madonna del Grappa" di Treviso

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine incontra gli studenti del Liceo "Madonna del Grappa" di Treviso. L'intervento si inserisce nell'ambito delle relazioni intraprese da anni tra il liceo Canossiano e l'Università di Udine, che hanno permesso la nascita dell'Academy presso l'istituto trevigiano. Martedì 4 maggio il prof. Roberto Pinton, Magnifico Rettore, saluterà gli studenti dell'Academy - Scienze Applicate, a seguire sono in programma una lezione universitaria di Matematica per gli studenti del Triennio sui modelli matematici per descrivere la realtà, e una lezione di Scienze della formazione per gli studenti del Biennio su come ottimizzare l'apprendimento in DAD. Una proficua collaborazione che prosegue, quindi, quella tra le Canossiane e l'Università di Udine, con un'attenzione per il presente degli studenti e uno sguardo rivolto al loro futuro.