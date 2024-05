Dalla Baviera a Vedelago, al via lo scambio culturale tra studenti

Vedelago e il suo Istituto comprensivo sono protagonisti di un progetto culturale internazionale con la Germania. In questi giorni sono ospiti della scuola trevigiana un gruppo di studenti e docenti della Staatliche Realschule di Neutraubling, un paese di circa 14mila abitanti, vicino a Ratisbona, in Baviera.

Il progetto di scambio, giunto alla terza edizione, quest'anno è intitolato "La nostra amicizia ha un valore, oggi più che mai" e rientra nell'ambito del programma Erasmus +, finanziato dall'Unione Europa. Sia l'istituto scolastico vedelaghese che quello bavarese sono accreditati Erasmus fino al 2027, premessa essenziale per continuare a effettuare l'iniziativa anche per i prossimi tre anni almeno. Da parte trevigiana, partecipano venti ragazzi e ragazze delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, coordinati dalle professoresse Luana Rossi e Chiara Gialdini. Dalla Germania sono coinvolti altrettanti coetanei: accompagnati dal professor Martin Kerscher, vice preside della scuola, e dalle insegnanti Elisabeth Werkmann e Corinna Leberle sono arrivati nella Marca lo scorso 28 aprile e si tratterranno fino a domenica 5 maggio. I giovanissimi si sono conosciuti prima via mail, poi attraverso degli incontri online e ora dal vivo.

Il commento

L'intero gruppo, italiani e tedeschi, con i rispettivi insegnanti, è stato anche ricevuto in Municipio a Vedelago dal sindaco Giuseppe Romano. «Si tratta di un gemellaggio di elevata rilevanza culturale e sociale - sottolinea il primo cittadino di Vedelago -. Questi ragazzi rappresentano il futuro delle nostre comunità ed è importantissimo che, grazie a iniziative come queste, possano stringere rapporti di amicizia e conoscenza con i coetanei di altri paesi d'Europa, consolidando una dimensione, come quella europea, che fa parte della vita di tutti noi». A novembre saranno studenti e docenti trevigiani a ricambiare la visita alla scuola tedesca e ai rappresentanti delle istituzioni locali. «Oltre a complimentarmi con gli insegnanti e tutti i promotori del progetti - aggiunge il sindaco Romano - invito gli studenti a proseguire nelle relazioni instaurate in questi mesi anche nel prossimo futuro. Proprio per sottolineare il sostegno dell'amministrazione, ci auguriamo di poter accompagnare la delegazione dell'Ic di Vedelago, in autunno, in Baviera, in modo poter sancire anche un incontro istituzionale tra le nostre due comunità».