Dal veneto per una carriera internazionale

Accedere ad uno dei programmi di Business migliori al mondo è possibile, già domani. Venerdì 24 giugno alle ore 13.15, Cimba la business school americana in Veneto ospiterà il prossimo MB OPEN DAY in modalità virtuale accedendo tramite il link di zoom. Un’occasione per poter conoscere il programma Mba che unisce il metodo di insegnamento americano di business allo sviluppo della Leadership, delle soft skills e all’utilizzo delle Neuroscienze. Valori che rendono la scuola una delle più ambite al mondo, considerando anche i ranking mondiali che la attestano al 21° posto come migliore Business pubblica e al 35°posto come miglior Mba part-time*, oltre ad essere accreditato AACSB. Tutti requisiti fondamentali sia per le aziende americane con cui Cimba collabora, sia per le grandi aziende venete che richiedono le competenze dei partecipanti MBA, ai quali si sono rivolti con proposte di lavoro e opportunità di carriera. «Frequentare l’MBA CIMBA è una grande occasione per chi vuole entrare nel mondo del lavoro con il piede giusto, o per chi intende rilanciare la propria carriera manageriale.» - afferma Cristina Turchet, executive director e docente CIMBA. In effetti, i numeri parlano chiaro: il 76% dei partecipanti al MBA Full-time trovano lavoro nei tre mesi successivi al conseguimento del titolo (il 98% entro 6 mesi) e l’89% dei partecipanti al MBA Part-time vengono promossi o cambiano ruolo nei 2 anni successivi alla fine del percorso formativo. CIMBA è la prima business school che fa business. Perché è un consortium composto da 36 Università americane che si supporta da solo, senza alcun finanziamento pubblico ed è questo il motivo per cui chi partecipa ha una personalità intraprendente e creativa ed è seriamente intenzionato a cambiare la propria vita verso una carriera internazionale. Ancora disponibile una borsa di studio per l’Mba Full time che copre fino al 70% della quota di partecipazione al programma. *secondo US News e World Report, 2021