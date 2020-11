Veneto Formazione estende la didattica a distanza al 100%

Tutti a casa o in ufficio, davanti al computer. Continuano con regolarità, ma esclusivamente da remoto, le attività didattiche di Veneto Formazione con i corsisti della scuola specializzata in Web Design, grafica, animazione e Digital Marketing, che da venerdì 6 Novembre, e fino al prossimo 5 dicembre seguiranno il 100% delle lezioni on line.

Una modalità, quella degli insegnamenti in live streaming, già sperimentata con successo dall’Ente di Alta Formazione con sede a Treviso e Padova nella scorsa primavera, poi estesa a partire da ottobre a tutti i corsi propedeutici e ora, a seguito della normativa a contenimento del contagio da Covid-19, ampliata alla totalità dei cicli di studio.