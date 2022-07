Its Marco Polo Academy, indagine sui diplomati: 95% ha un rapporto di lavoro attivo

Qualità della formazione, occupazione in tempi rapidi, stabilità contrattuale ed economica: è in questi principali punti che si possono riassumere i risultati principali dell’indagine di ITS Marco Polo sui suoi diplomati. Nel corso del mese di maggio, l’Academy veneta specializzata in logistica portuale e aeroportuale, logistica industriale e mobilità sostenibile ha infatti sviluppato un sondaggio somministrato agli ex studenti: hanno risposto in 60, per il 67% compresi nella fascia d’età tra i 21 e i 26 anni, in prevalenza diplomati nell’ultimo anno (giugno 2021, 32%). Dei rispondenti, nessuno è attualmente disoccupato o alla ricerca di lavoro: il 95% ha un rapporto di lavoro attivo, il restante 5% si divide tra persone in stage e altre che hanno intrapreso ulteriori percorsi di formazione. Tra i rispondenti, oltre il 78% ha un contratto a tempo indeterminato.

L’indagine ha anche fatto un affondo sulla retribuzione di queste figure, giovani ma altamente specializzate: il 39% dei rispondenti ha dichiarato di avere una retribuzione netta mensile media superiore ai 2000 euro – dato particolarmente significativo vista anche l’età prevalente del campione, con un ulteriore 29% che si attesta tra i 1500 e i 2000 euro.

ITS Marco Polo è l’Academy veneta specializzata in logistica portuale e aeroportuale, logistica industriale e mobilità sostenibile. Espressione del Porto di Venezia, la Fondazione offre percorsi formativi biennali altamente professionalizzanti a Venezia, Rovigo, Treviso, Mirano e San Donà di Piave. Le iscrizioni per il nuovo biennio di tutti i corsi, disponibili tramite il sito www.itsmarcopolo.it, si chiuderanno il 17 luglio 2022.