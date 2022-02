Villorba, il Comune sigla una nuova convenzione con l'istituto "Max Planck"

Il Comune di Villorba ha approvato in queste ore la convenzione con l'Itis “Max Panck” di Lancenigo, nonché lo schema del modulo di adesione per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Tale progetto è finalizzato all’apprendimento di attività lavorative e ha sostituito la precedente Alternanza Scuola Lavoro. Nel caso specifico gli alunni dell’Istituto saranno coinvolti nel mondo del lavoro per 200 ore nel corso del triennio.

I commenti

«Il nostro territorio - spiega il sindaco Francesco Soligo - ospita diversi istituti tecnici e professionali. I loro studenti sono una risorsa importante per tutte le attività produttive, siano esse imprese commerciali, industriali od artigianali. Permettere ai giovani studenti di acquisire esperienze concrete dal mondo del lavoro li mette nelle condizioni di orientare al meglio il loro futuro. C’è bisogno di bravi tecnici ed è con questo spirito che abbiamo deciso di collaborare con il Max Planck».

«L'istituto Max Planck - conclude il dirigente scolastico Emanuela Pol - conferma la sua collaborazione con molteplici attori del territorio nell'ottica di una integrazione della funzione della scuola con le esigenze della società, anche sotto il versante delle competenze lavorative. In questo caso abbiamo accettato di buon grado la proposta proveniente dal Comune di Villorba, nel quale trova sede il campus scolastico a cui appartiene l'istituto Planck, permettendo ad alcuni studenti dell'indirizzo informatico di sperimentarsi a favore del centro elaborazione dati del Comune e ricavandone, in cambio, un'esperienza formativa e professionalizzante. L'esperienza rientra in quelle che la legge chiama Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che costituiscono per gli studenti un'esperienza in un vero contesto lavorativo per quattro settimane a tempo pieno e sarà documentata nel curriculum che ogni studente porta in sede di esame di stato».