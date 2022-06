Frutta e verdura nelle scuole per far conoscere le eccellenze Dop e Igp

Far conoscere agli studenti trevigiani le eccellenze Dop e Igp per combattere l’italian sounding creando una cultura del buon mangiare, della degustazione, della conoscenza della fonte di produzione e della scelta dei prodotti e del consumo consapevole.

Questo l'obiettivo di "Visite didattiche in presenza" e "Il mio territorio" le due iniziative promosse dal Ministero delle politiche agricole con il coinvolgimento a livello provinciale della Camere di Commercio di Treviso. Il presidente Mario Pozza spiega così il progetto: «Abbiamo voluto sostenere il consumo regolare di frutta, verdura e ortaggi freschi tra gli studenti trevigiani per far conoscere loro le filiere alimentari locali e i principi della lotta contro gli sprechi alimentari, mediante iniziative accattivanti e di coinvolgimento. Sono 29 in totale le visite organizzate nella Marca coinvolgendo 5 fattorie didattiche, 17 scuole, 1236 studenti, 138 insegnanti» conclude il presidente Pozza.

Il progetto

La realizzazione delle attività a livello locale ha visto il coinvolgimento delle Camere di Commercio, in qualità di enti territoriali in grado di garantire un elevato livello di conoscenza delle produzioni locali (coinvolgendo aziende che forniscono e presentano i prodotti) e l’interazione con le scuole. Per l’anno scolastico 2021-2022, in Veneto, era stata individuata la Camera di commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti.

«Nell’ottica di promuovere la conoscenza delle produzioni territoriali tipiche e delle tradizioni - conclude il Segretario generale della Camera di Commercio di Treviso, Romano Tiozzo - il nostro ente ha investito credendo fermamente nell’assoluta validità della misura “Il mio territorio”, per aumentare e diffondere la conoscenza della frutta e della verdura attraverso la degustazione guidata di un prodotto locale di qualità Dop e Isp, alla misura “Visite didattiche in presenza”, per far conoscere ai bambini, accompagnati dagli insegnanti, i luoghi di produzione e il funzionamento del processo produttivo, soprattutto per far comprendere come si realizzano i prodotti della terra e quali sono i principi del corretto consumo e conservazione degli alimenti. La partecipazione al programma “Frutta e verdura nelle scuole” per la realizzazione a livello locale ha avuto un investimento complessivo di 44mila e cinquecento euro mentre, per il progetto "Visite didattiche in presenza" sono stati investiti 22mila euro».