Zenson: paesaggi innevati, renne e Babbi Natale 3D sulla facciata delle elementari

Paesaggi innevati, renne e Babbi Natale sbucano come per incanto dalla facciata delle scuole elementari di Zenson di Piave, grazie alla tecnica del video mapping, una particolare forma di realtà aumentata, in 3D.

Uno spettacolo multimediale, suggestivo e coinvolgente, con immagini, video e canzoni, che si può ammirare tutte le sere, a partire dalle ore 17 all'una di notte, per la gioia di grandi e piccini. È solo l'ultima novità proposta per queste festività natalizie dall'Amministrazione comunale di Zenson di Piave, guidata dal sindaco Daniele Dalla Nese. «In questo periodo ancora difficile, a causa dell'emergenza legata al Covid - commenta il primo cittadino - abbiamo voluto qualcosa di speciale, per allietare innanzitutto i bambini e la popolazione più anziana della nostra comunità, offrendo delle esperienze e delle attività gioiose, organizzate in totale sicurezza. A tal proposito ringrazio le tante famiglie e i gruppi rionali che anche quest'anno hanno arricchito il nostro paese con una quarantina di presepi, tutti davvero molto belli, alcuni particolarmente originali, distribuiti nei giardini e in alcuni spazi verdi di Zenson. È il cosiddetto percorso dei Presepi Aperti, che abbiamo valorizzato anche con un grande video, che si può ammirare in piazza, di fronte al municipio. Oltre ai presepi, nelle immagini si possono vedere i disegni natalizi che i bambini zensonesi hanno realizzato all'interno dell'iniziativa 'Accendi...Amo il Natale 2021', alla quale si è aggiunta la tradizionale Posta di Babbo Natale». Un'ulteriore iniziativa che l'amministrazione comunale ha sostenuto, insieme alla parrocchia e alle associazioni di Zenson di Piave, è stata la consegna del tradizionale pacco di Natale a tutti i residenti in paese Over 65.

«Sono stati donati all'incirca 300 pacchi, consegnati a domicilio a ciascun anziano zensonese - continua il sindaco Dalla Nese - la cosa bella è che il contenuto è stato acquistato presso aziende, cantine e attività commerciali locali, in modo da sostenere e promuovere attivamente il nostro territorio. I produttori hanno ceduto la merce a prezzo di costo, c'è stato qualcuno che l'ha anche donata, come l'Industria biscotti Crich e la farmacia Sant'Anna; il risultato è una cesta con prodotti nostrani di ottima qualità, che contiamo abbiano portato un sorriso e molta solidarietà sulle tavole dei nostri concittadini, ai quali abbiamo cercato di portare vicinanza e amicizia».