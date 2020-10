Lunedì 12 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 ottobre è il 285º giorno del calendario gregoriano (il 286º negli anni bisestili). Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.

1492 - Colombo scopre l’America (527 anni fa): Una data che cambiò la storia. Dopo aver navigato per circa 33 giorni (e dopo aver sostato un mese all'isola di La Gomera, per riparazioni alle imbarcazioni) e convinto di fare rotta verso le...

1931 - Inaugurato il Cristo Redentore di Rio (88 anni fa): Una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e del Brasile. È la statua del Cristo Redentore, inaugurata il 12 ottobre del 1931 dall'allora presidente.

1810 - Nasce l’Oktoberfest (209 anni fa): Tutto iniziò con un matrimonio: quello tra il principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia –Hildburghausen. Per le loro nozze si organizzarono cinque giorni di festeggiamenti.

1279 – Nichiren scrive il Dai-Gohonzon

1492 – Cristoforo Colombo scopre l’America

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1654 – La città di Delft è in gran parte distrutta dall’esplosione di un deposito di polvere da sparo: muoiono oltre un centinaio di persone e migliaia sono i feriti

1773 – Il primo Ospedale psichiatrico d’America apre in Virginia

1792 – Prima celebrazione del Columbus Day negli USA, si svolge a New York

1810 – Primo Oktoberfest : i reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen

1822 – Il Brasile diventa formalmente indipendente dal Portogallo; Don Pedro viene proclamato imperatore del Brasile

1847 – L’inventore e industriale tedesco Ernst Werner von Siemens fonda la Siemens & Halske (divenuta poi Siemens AG)

1859 – Joshua A. Norton, autonominatosi “Imperatore degli Stati Uniti”, “ordina” al Congresso di sciogliersi

1915 – Prima guerra mondiale: l’infermiera britannica Edith Cavell viene giustiziata da un plotone d’esecuzione tedesco, per aver aiutato i soldati Alleati a scappare dal Belgio

1928 – Il polmone d’acciaio viene usato per la prima volta al Children’s Hospital di Boston

1931 – Guglielmo Marconi da Roma attraverso i trasmettitori di Coltano inviò il segnale radio che illuminò, a Rio de Janeiro il Cristo Redentore, quale dimostrazione dell’affidabilità e dell’importanza delle comunicazioni radio intercontinentali

1933 – La caserma disciplinare dell’Esercito statunitense sull’Isola di Alcatraz, viene acquistata dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti che progetta di tramutare l’isola in un penitenziario federale

1938 – Inizio delle riprese del film Il mago di Oz

1946 – L’Italia adotta l’Inno di Mameli come inno nazionale provvisorio

1960 – Guerra fredda: Nikita Sergeevič Chruščёv picchia la sua scarpa sul tavolo all'assemblea generale delle Nazioni Unite, per protestare contro la discussione delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Europa orientale

1964 – L’Unione Sovietica lancia la sonda Voschod 1 in orbita terrestre

1970 – Guerra del Vietnam: il presidente Richard Nixon annuncia che gli Stati Uniti ritireranno 40.000 soldati entro Natale

1976 – La Repubblica Popolare Cinese annuncia che Hua Guofeng è il successore di Mao Tse-tung come presidente del Partito Comunista Cinese

1983 – L’ex primo ministro giapponese Kakuei Tanaka viene riconosciuto colpevole di aver preso una bustarella da 2 miliardi di dollari dalla Lockheed Corporation e viene condannato a 4 anni di prigione

1984 – Margaret Thatcher sopravvive a un attentato dell’IRA che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton dove si sta svolgendo il Congresso del partito Conservatore. Muoiono 5 persone

1994 – La NASA perde il contatto radio con la sonda Magellano, mentre questa scende nella spessa atmosfera di Venere (la sonda probabilmente si incendiò nell’atmosfera il 13 o il 14 ottobre)

1999 – Un colpo di Stato militare guidato dal Generale Pervez Musharraf, prende il controllo in Pakistan ed estromette il governo del primo ministro Nawaz Sharif

1928 primo volo per il dirigibile Graf Zeppelin. Lungo 235 metri, compie il giro del mondo con soli 3 scali

– Scoperte: 1989 12 ottobre, confermato che l’universo è composto soltanto da tre famiglie di materia

Feste e ricorrenze

Giornata nazionale di Cristoforo Colombo

Giornata nazionale vittime sul lavoro

Nati in questo giorno

1935 - Luciano Pavarotti: Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. Nato a Modena e morto nella stessa città nel 2007, è ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore.

1962 - Luca Carboni: Nato a Bologna, appartiene alla folta schiera di cantautori e musicisti rock originari dell'Emilia-Romagna. Già all'età di sei anni si avvicina alla musica, suonando il piano, indmenticabile la sua Mare Mare Mare....

1896 - Eugenio Montale: Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, Eugenio Montale lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Nato a Genova e scomparso a Milano nel 1981.

1954 - Massimo Ghini: Attore popolare di cinema e fiction TV e artista engagé, impegnato politicamente a sinistra. Romano doc, la sua palestra di attore è il teatro dove lavora con giganti della regia.

1977 - Bode Miller: Nato ad Easton (USA), è un ex sciatore alpino, ritiratosi dalle gare il 31 ottobre 2017. Bravo in tutte le specialità dello sci alpino tanto da vincere almeno una volta in ognuna di...

Eventi Sportivi

2003 - Schumacher è campione per la sesta volta: Dopo 16 Gran Premi si è concluso il 54° Campionato mondiale FIA di Formula 1. Era cominciato con la Ferrari e Michael Schumacher, campioni del mondo in carica nelle classifiche Costruttori...

1968 - Inizia Messico 68: La cerimonia d’apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 1968. Oltre 5.500 atleti di 112 paesi sono pronti per confrontarsi nelle 172 competizioni in 20 discipline sportive.

Scomparsi oggi

1924 - Anatole France: Autore di rara eleganza stilistica, nessuno più di lui ha incarnato lo spirito razionalista della Francia post-rivoluzionaria. Nato a Parigi e morto a Saint-Cyr-sur-Loire nell'ottobre del 1924.

1996 - René Lacoste: Nato a Parigi, è stato un tennista che dal 1927 al 1932 ha vinto consecutivamente la Coppa Davis. È ricordato soprattutto per l’omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio del coccodrillo ha reso famose le sue polo.

LA CHIESA RICORDA

Nostra Signora del Pilar, titolo con cui è venerata Maria, madre di Gesù nei paesi di lingua spagnola,

Santi e Beati

S. Serafino da Montegranaro

San Felice IV, San Massimiliano di Celeia.

Oroscopo

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 12 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighy. Il mantra di oggi: parlando di sentimenti

Ariete

Questo lunedì ti concede una bellissima pausa dalle fatiche, da quei pesi a cui Marte (sempre indeciso) ti obbliga. Perché vedrai che oggi sarà facilissimo dialogare con chi ami, credere in regole che si adattano così bene alle tue esigenze, percepire ogni cosa in modo più facile, più morbido.

Toro

Ritrovi la voglia di dialogare, di parlare e di pensare. Fai la pace con quel Mercurio che ti aveva criticato molto, forse troppo, e niente è più un tabù, così puoi discutere di ogni cosa. Intanto Giove riaccende dentro di te la voglia di sognare, di credere in un destino che non sia mai troppo severo.

Gemelli

Decisamente una giornata dolce, un lunedì che potrebbe stupirti per il suo modo di fare, di farsi amare. Il tuo Mercurio flirta con Venere, rendendoti sensibile alle cose del cuore. Giove intanto si rilassa insieme a Nettuno, per questo chi ami oggi ti appare tanto libero, tanto capace di sognare.

Cancro

Nonostante una Luna che proverà a caricare la tua voglia di fare in vista del lunedì, ecco che Giove ti aiuterà a non avere mai fretta, a non sentire troppo da vicino il bisogno di impegnarti, di rispondere velocemente a doveri e richiami. La tua settimana comincia in modo gentile, delicato.

Leone

La Luna, anche per oggi nel tuo segno, ti renderà sensibile alle idee, ai pensieri più gentili, ai sogni e ai richiami del presente. Avrai però anche voglia di capire meglio ciò che stai facendo, di giudicare se quello che il lunedì ti chiede sia qualcosa che davvero ti interessa oppure no. Orgogliosa.

Vergine

Bellissimo e molto importante – soprattutto per te della Vergine – questo solido sestile che oggi unirà Mercurio e Venere. Perché, per un momento, davvero saprai accettare le regole dell’estetica, saprai mettere la bellezza davanti alla logica. E anche chi ami sembrerà avere, come te, voglia di colore.

Bilancia

Sarà un lunedì morbido, logico ma mai troppo serio o severo. Sarà un inizio di settimana che funziona senza chiedere molto in cambio, che ti farà sentire sempre a tuo agio, sempre in armonia con le cose. Non perderai di vista quei bellissimi sogni che la Luna tiene ancora accesi per te.

Scorpione

Mercurio cambia idea, cambia modo di farti dire e pensare. Passerai così dalle polemiche di ieri a un tono decisamente più conciliante, più gentile e comprensivo verso le persone vicine, verso chi ti farà compagnia in questo inizio di settimana. Esigi e esprimi leggerezza, sogno, intuizione.

Sagittario

Il tuo Giove si sente molto più sicuro delle sue scelte e delle sue azioni, per questo si concede il lusso di Nettuno, di un caos che ora somiglia però più alla fantasia. Le tue idee saranno veloci, così come il tuo modo di fare che preferirà apparire spontaneo, fluido. Chi ami sarà in vena di parlare.

Capricorno

A volte persino il serio e impegnato Capricorno si regala un momento facile, leggero, fatto di colore (che di lunedì è ancora più strano). Oggi Giove ti aiuterà a non pensare sempre, o almeno a non farlo con troppa precisione. Perché capirai che ogni cosa può essere messa in discussione, migliorata.

Acquario

Luna e Mercurio, in aspetto con il tuo segno, indicano un lunedì in cui le idee e i pensieri avranno sempre un ruolo speciale. Perché capire ti farà bene, ti aiuterà a sentirti migliore, più motivata. Perché non avrai paura di esprimere le tue emozioni, quelle che hai capito e di cui ti puoi fidare.

Pesci

Sarà una giornata molto speciale per le comunicazioni, per le parole e i discorsi che non ogni volta ti vengono così bene, che non sono sempre troppo facili. Potrai infatti fidarti di questa Luna che non ti tradirà, che racconterà solo il meglio di te. Lascia fluire i pensieri, i concetti e le azioni.