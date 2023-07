Oggi 1 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 1 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, arrivano belle novità in amore con il mese di agosto quindi non dedicatevi solo al lavoro ma cercare di ritagliare un po' di tempo anche per la vostra vita privata.

Toro - Cari toro attenzione oggi perché c'è ancora un po' di tensione nell'aria, soprattutto in amore. È arrivato il momento di lasciarsi andare un po' di più e allontanare tutta la negatività che vi circonda.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata porta un po' più di positività nella vostra vita amorosa e godreste goderla tutta. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma riuscirete ad affrontarli senza troppi problemi.

Cancro - Cari cancretti, oggi sarete travolti dalle novità ma dovreste solo accettarle e vederle come nuovi stimoli. L'amore regala belle emozioni e il lavoro richiederà delle scelte.

Leone - Cari leoncini, in amore il periodo di svolta è vicino, rischiate! Sul lavoro siete pieni di cose da fare ma l'adrenalina è tanta e non vedete l'ora di portare avanti i vostri progetti.

Vergine - Cari vergine, dedicate un po' più di tempo a voi stessi e le vostr esigenze e vedrete che ritroverete la vostra strada sia in amore che sul lavoro.

Bilancia - Cari bilancia, non preoccupatevi perché l'estate non è ancora finita e sono tante le occasioni amorose che vi regalerà. Godetevi l'attimo e non pensate solo al lavoro.

Scorpione - Cari scorpioncini, avete vissuto qualche giornata un po' deludente ma non dovete permettere al malumore di sopraffarvi. Il peggio è passato adesso bisogna guardare avanti con il sorriso.

Sagittario - Cari sagittario è arrivato il momento di dedicarvi a ciò che più vi piace e farlo diventare il vostro lavoro. Avete l'appoggio delle stelle e dei vostri cari.

Capricorno - Cari capricorno, avete bisogno di una grande svolta per la vostra vita che, ultimamente, è un po' caotica. Non fatevi impaurire dall'ignoto ma fate delle scelte mirate.

Acquario - Cari acquario, avete sempre voglia di cambiare quando sentite che le cose non vi vanno più a genio. Non abbiate paura, allora, di agire secondo le vostre volontà e date una svolta alla vostra vita.

Pesci - Cari pesciolini, a volte qualche piccolo errore porta a una maggiore consapevolezza quindi ci sta sbagliare ogni tanto. Non soffermatevi solo sulle cose negative ma siate soddisfatti dei risultati raggiunti. Presto arriveranno belle sorprese.

Almanacco

Il 1° agosto è il 213° giorno del calendario gregoriano. Mancano 152 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Alfonso, derivante dal tedesco antico, si compone dei termini “ala”, “tutto”, e “funza”, “valoroso”, uniti nel significato di “estremamente coraggioso, audace”.

Nati 1 agosto

Sei nato oggi? Sei buono, forte e generoso; nell’affermare ciò in cui credi, il tuo coraggio non conosce limiti. Nella vita dovrai lottare molto, ma la tua forza interiore e la purezza dei tuoi ideali ti permetteranno di superare tutti gli ostacoli.

1819 – Herman Melville: Nato a New York, trasse dal suo vissuto di marinaio l’ispirazione per i suoi libri. E' il papà di Moby Dick, la mitica balena bianca rincorsa, nell'omonimo romanzo, dal capitano Achab.

Accadde Oggi

Nasce lo scoutismo, nasce la jeep, nasce MTV, nasce la Svizzera.

1291 – Nasce la Confederazione Elvetica: Per proteggersi dalle pretese feudatarie della casa d’Asburgo, le comunità rurali di Uri, Svitto e Unterwaldo strinsero un’alleanza di mutua difesa nell’eventualità di un conflitto.

1774 – Il chimico e naturalista inglese Joseph Priestley scopre l’ossigeno, cioè è riuscito ad isolarlo allo stato gassoso, definendolo “un’aria totalmente nuova”.

1907 – Nasce lo scoutismo: Sull’isola di Brownsea (nella baia di Poole, sulla Manica) si raduna un gruppo di venti ragazzi con sette adulti in veste di coordinatori: è il primo campo scout della storia!

1922 – Sciopero generale contro le violenza fasciste proclamato dai sindacati e dai socialisti. Le camicie nere lo boicottano prendendo il posto dei lavoratori alla guida dei mezzi di trasporto pubblici.

1941 – Nasce la Jeep con 4 ruote motrici e parzialmente anfibia, presentata come “il piccolo carro che può fare praticamente tutto”

1944. Viene varato a Genova il transatlantico Rex, la cui costruzione era iniziata alla fine degli anni venti. 268 metri di lunghezza e 29 e mezzo di larghezza, un motore di 136.000 cavalli, vince il Nastro azzurro (la prima volta per una nave italiana). Nel 1945 intraprende il viaggio inaugurale negli Stati Uniti, con 2 mila passeggeri a bordo.

1976. Durante il Gran Premio di Germania, il pilota della Ferrari Niki Lauda è protagonista di un drammatico incidente: al secondo giro, la sua vettura, dopo avere urtato un dosso all’uscita della ‘Bergwerk’, viene centrata in pieno dalla Surtees di Brett Lunger e prende fuoco. Il pilota viene estratto vivo dalle lamiere, ma, a causa della rottura del casco, riporterà danni permanenti al viso.

1981 – Debutta MTV: Il primo video mandato in onda fu Video killed the radio star dei Buggles. L’affermazione del gruppo non si è poi rivelata profetica, per fortuna, ma l’impatto negli anni è stato epocale: MTV (Music TeleVision) ha rappresentato una rivoluzione del modo di ascoltare e fruire la musica.

1985. Viene emessa dalla Corte d’ Assise d’appello di Bari la sentenza per il processo sulla strage di piazza Fontana, del 12 dicembre 1969. Franco Freda, Giovanni Ventura, Mario Merlino e Pietro Valpreda vengono assolti per insufficienza di prove. La Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado, emessa dalla corte d’appello di Catanzaro nel 1981, che aveva assolto per insufficienza di prove dall’accusa di strage Franco Freda e Giovanni Ventura, ma aveva confermato le condanne di Pietro Valpreda e Mario Merlino per associazione sovversiva.

2005 – In vigore da oggi in tutta l’Unione Europea il divieto di pubblicizzare sigarette, sigari e derivati del tabacco attraverso radio, televisioni, giornali e internet.

2009 – Nel deserto del Gobi viene rinvenuto il tesoro buddista seppellito nel 1930 durante l’epurazione comunista in Mongolia.