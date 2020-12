Venerdì 1 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 1° gennaio è il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine dell'anno (365 negli anni bisestili)

Capodanno: Primo giorno dell'anno nuovo! Infatti, secondo il calendario gregoriano, l'inizio dell'anno cade il primo gennaio. Fu papa Innocenzo XII, nel 1691, a stabilirlo.

La tradizione di festeggiare il Capodanno deriva dal culto del dio Giano e si perde nei tempi, fino ad arrivare al VII secolo, quando i pagani delle Fiandre già usavano festeggiare il passaggio al nuovo anno con vari riti. Solitamente il primo dell'anno è il giorno dedicato al bilancio dell'anno appena trascorso e dei buoni propositi per quello nuovo! A casa si è soliti riunirsi per pranzare insieme e per trascorrere ore in allegria. Buon Anno Nuovo a tutti!

Santi del giorno: Maria Santissima Madre di Dio

Giornata mondiale della pace

Accadde oggi

404 – Il monaco Telemaco interrompe a Roma un combattimento tra gladiatori condannando quelli che definisce “sacrifici immondi”. I presenti reagiscono lapidandolo.

Il monaco interrompe a Roma un combattimento tra gladiatori condannando quelli che definisce “sacrifici immondi”. I presenti reagiscono lapidandolo. 1764 – All’età di 8 anni Mozart suona a Versailles per la famiglia reale francese volgendo eccezionalmente le spalle alla regina.

– volgendo eccezionalmente le spalle alla regina. 1808- Finisce ufficialmente la deportazione degli schiavi in America . La legge, nota come la “riforma Jefferson”, vieta infatti la tratta degli esseri umani.

. La legge, nota come la “riforma Jefferson”, vieta infatti la tratta degli esseri umani. 1942- Seconda guerra mondiale: la parola Nazioni Unite viene usata ufficialmente per la prima volta per descrivere il patto tra gli Alleati.

Seconda guerra mondiale: per descrivere il patto tra gli Alleati. 1948- Entra in vigore la Costituzione italiana . In 139 articoli sono definiti i principi e la struttura della forma di governo repubblicana che gli italiani hanno preferito alla monarchia. Approvata con 453 sì e 62 no il 22 dicembre 1947, la carta costituzionale era stata firmata cinque giorni più tardi.

. In 139 articoli sono definiti i principi e la struttura della forma di governo repubblicana che gli italiani hanno preferito alla monarchia. Approvata con 453 sì e 62 no il 22 dicembre 1947, la carta costituzionale era stata firmata cinque giorni più tardi. 1980- Muore, a Roma, Pietro Nenni , politico italiano che ha rappresentato, per oltre mezzo secolo, la storia e gli ideali del movimento socialista italiano. Quando Pietro Nenni muore, il PSI è ormai saldamente nelle mani del suo delfino, Bettino Craxi.

, politico italiano che ha rappresentato, per oltre mezzo secolo, la storia e gli ideali del movimento socialista italiano. Quando Pietro Nenni muore, il PSI è ormai saldamente nelle mani del suo delfino, Bettino Craxi. 2002- Le nuove banconote e monete in Euro entrano in circolazione il 1 gennaio 2002 . Tre anni prima, l’Euro è diventato la valuta ufficiale dell’Unione Europea. L’uso della doppia moneta (Euro e Lira) si conclude alla fine di Febbraio dello stesso anno.

. Tre anni prima, l’Euro è diventato la valuta ufficiale dell’Unione Europea. L’uso della doppia moneta (Euro e Lira) si conclude alla fine di Febbraio dello stesso anno. 2003 – Muore a Montemagno in provincia di Lucca Giorgio Gaber . Il grande cantautore aveva 64 anni. Aveva iniziato a suonare la chitarra a 15 anni come cura per una paralisi al braccio.

Muore a Montemagno in provincia di Lucca . Il grande cantautore aveva 64 anni. Aveva iniziato a suonare la chitarra a 15 anni come cura per una paralisi al braccio. 2011 – Entra in vigore in Italia il divieto di importare e vendere in Italia le lampade a incandescenza , nonché gli elettrodomestici privi di dispositivo di sicurezza che interrompe il collegamento alla rete elettrica.

Entra in vigore in Italia il di importare e vendere in Italia le , nonché gli privi di dispositivo di sicurezza che interrompe il collegamento alla rete elettrica. 2011 – Dilma Roussef , 64 anni, giura come presidente del Brasile . E’ la prima donna ad assurgere a questa carica nel grande paese sudamericano.

, 64 anni, giura come . E’ la prima donna ad assurgere a questa carica nel grande paese sudamericano. 2002 – L’euro entra in circolazione: In Italia e in altri undici Paesi entra in circolazione l’Euro, la moneta unica europea che nell’arco di due mesi manda in pensione le vecchie valute nazionali.

Nati

Sei nato oggi? Hai una natura mobile, curiosa ed estroversa. La tua miglior dote, soprattutto nel lavoro, è la velocità con cui sai cogliere le occasioni favorevoli e concretizzare in un batter d’occhio i tuoi progetti. L’estero e i paesi lontani avranno grande importanza nella tua vita affettiva e forse proprio lontano dal tuo luogo d’origine incontrerai la tua anima gemella.

1919 – J.D. Salinger: Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza alla maturità.

1923 – Valentina Cortese: Attrice tra le più rinomate del panorama teatrale e cinematografico internazionale, con oltre quarant’anni di carriera alle spalle. Nata a Milano.

1932 – Paolo Villaggio: Identificarne la quarantennale carriera solo con il più bistrattato e frustrato impiegato della televisione italiana sarebbe riduttivo, al netto della stima ricevuta da insigni registi quali Fellini e Olmi.

Scomparsi oggi:

2003 – Giorgio Gaber (16 anni fa): Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 1 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete: Senti che questo 2020 non e’ che sia stato ‘grande amico’. Ora molti potrebbero obiettare che non sia stato un anno facile per nessuno, e probabilmente e’ cosi, ma dobbiamo ricordare che anche negli anni di crisi c’e’ chi guadagna di piu’. Basta leggere le cronache sui giornali! Tra l’altro, questo e’ stato un anno importante per i segni di terra e molti dei personaggi che hanno guadagnato di piu’ appartengono a segni di terra. Tu hai un ‘valore fuoco’, che pero’ questo 2021 rinnovera’, rendera’ piu’ forte, quindi capisco che ci siano giornate in cui senti piu’ difficile chiarire tante cose, ma devi sempre pensare al futuro di forma attiva, positiva.



Toro: In questo momento devi fare un’analisi della tua vita anche a livello sentimentale. Certo, quest’anno per forza di cose senza troppe ambizioni, ma non dimentichiamo che il tuo e’ il segno della famiglia, e’ il segno delle amicizie vere, quindi non ti dispiacera’ stare accanto alle persone che consideri di riferimento nella tua vita, anzi te lo consiglio davvero anche in vista della serata di Capodanno!

Gemelli: Sara’ molto importante pianificare a dovere il 2021: vi dico subito che attorno all’11 Febbraio avremo una sorta di grande configurazione planetaria che aiutera’ tutti i segni d’aria. Ora, un conto sono le vicende mondiali e un conto e’ il nostro oroscopo, pero’ anche quando ci sono gravi difficolta’, ci sono segni che vanno avanti, perche’ la vita comunque va avanti! E allora e’ probabile che anche grazie alla tua scaltrezza, lungimiranza e capacita’ di trovare il bello anche nel brutto, tu sia tra i segni che avranno di piu’.

Cancro: La Luna e’ nel segno e le emozioni raddoppiano: tanto piu’ che a Capodanno potresti anche vivere una nuova emozione, una sensazione speciale. La realta’ e’ che avresti voluto festeggiare in maniera diversa il 2021, non solo perche’ ti senti meglio visto che Saturno non e’ piu’ contrario, ma anche perche’ l’aria rarefatta di questi giorni non ti si addice. Hai voglia di fare tutto quello che hai perso per strada negli ultimi mesi.

Leone: Non devi osservare la realta’ in maniera troppo cruda perche’ altrimenti si rischia di vivere male. Ci sono state forti discussioni, persino chi ha un ruolo importante ha visto o sentito una piccola crisi. Il prossimo sara’ un anno con pianeti opposti, vuol dire che qualcuno e’ opposto a te, che ci sono persone che cercheranno di opporsi alle tue idee! Sappiamo che sei molto orgoglioso, quindi non e’ detto che tu ti metta per forza a combattere, potresti anche dire ‘me ne vado, voi fate pure il vostro gioco’.

Vergine: Puoi concludere l’anno con un bilancio tutto sommato interessante. E’ chiaro che questo e’ stato un anno complicato, pero’ va detto che i segni di terra hanno avuto di piu’: se guardiamo le cronache, quelli che hanno vinto reality, un concorso, quelli che si sono fatti piu’ notare, sono persone del tuo segno. E nel 2021 ne vedremo delle belle! Ovvio che ognuno ha il proprio oroscopo, quello che non mi piace in questo momento e’ il tuo modo di vivere l’amore

Bilancia: Questa giornata e’ un po’ faticosa ma alla fine produttiva. Bisogna dire che l’anno si conclude con una Luna dissonante, quindi si fa sentire di piu’ la stanchezza, il nervosismo, il desiderio di non metterti in gioco. Il pensiero che magari non sei stato fortunato potrebbe accompagnarti, ma io spero che tu voglia cacciarlo via perche’ i pensieri negativi non vanno bene. Ora bisogna solo programmare qualcosa di molto importante in vista del futuro!

Scorpione: Puoi chiudere quest’anno con grandi vantaggi ma soprattutto con meno astio, con meno nervosismo rispetto al passato. In queste 24 ore sei protagonista di un cielo molto interessante. Non dico che tu sia una persona che vuole per forza vivere nel caos, anzi, piu’ si va avanti negli anni e piu’ riconosci la felicita’ nel rapporto con poche e selezionate persone, pero’ le chiusure degli ultimi tempi e di questi giorni possono pesare. Attenzione nei rapporti genitori-figli!

Sagittario: E’ arrivato il momento delle avventure, ma e’ anche arrivato il momento di pensare al 2021 come ad un anno di crescita, come ad un anno in cui la fantasia riprende quota. Spero che tu abbia gia’ recuperato un lavoro o che tu abbia dei buoni progetti in ballo, perche’ se hai fatto delle richieste, tra Gennaio e Febbraio possono arrivare risposte piu’ o meno importanti anche a seconda della tua eta’.

Capricorno: No ai pensieri neri! Se ricordi negli anni passati ho sempre chiuso l’anno dicendo che verso gli ultimi giorni di Dicembre tu ti metti in un angolo e fai una sorta di resoconto. Ogni anno e’ possibile che tu faccia quest’operazione. Ma quest’anno, poiche’ e’ stato un po’ complesso, vorrei che tu pensassi che nonostante tutto e’ andata bene, persino se ci sono state delle gravi complicazioni.

Acquario: Sei pronto a scalare le vette di un 2021 che promette di essere particolarmente intenso, particolarmente importante, perche’ i cambiamenti sono radicali! Per fortuna il tuo e’ un segno ‘ecologico’, quindi non credi che miglioramento significhi guadagnare di piu’, lavorare di piu’: certo sei una persona che si da’ da fare, ma di recente hai capito quanto sia importante vivere bene, e questa e’ la cosa che risulta essere piu’ importante nella vita.

Pesci: Vorresti avere al tuo fianco una persona che al momento anche se e’ presente, sembra comunque lontana, e se invece e’ lontana davvero, ovviamente crea dei problemi. Non voglio dire che questo sia un momento di disagio per le relazioni; pero’ se vivi una nuova storia, non si e’ capito bene se sei convinto, mentre se hai gia’ una storia da tanto tempo, forse vorresti evadere, a meno che non qualcuno non sia gia’ evaso dalla tua vita.