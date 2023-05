Oggi 1 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 1 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, bello questo inizio di mese per l'amore che sarà protagonista della vostra vita, soprattutto nelle prime due settimane di giugno. Marte e Giove sono nel segno e aiutano sia in amore che sul lavoro.

Toro - Cari toro, cercate di sfruttare l'influsso di Venere sulla vostra vita e non restate con le mani in mano. Sul lavoro c'è Saturno che vi mette un po' in difficoltà ma riuscirete a superare questo periodo.

Gemelli - Cari gemelli, arrivano novità importanti in amore ma dovrete aspettare la secona metà del mese. Sul lavoro le cose da fare sono tante, quindi rimboccatevi le maniche.

Cancro - Cari cancretti, se siete in coppia da tempo non rivangate il passato, guardate avanti piuttosto. Sul lavoro tutte le ombre e le influenze negative degli ultimi tempo se ne andranno una volta per tutte.

Leone - Cari leoncini, questa giornata è molto utile per capire i pregi e i difetti della vostra relazione. Sul lavoro siete in una fase di recupero.

Vergine - Cari vergine, il cielo aiuta a gestire meglio i sentimenti e sul lavoro riuscirete a fare scelte che si riveleranno azzeccate.

Bilancia - Cari bilancia, finalmente riuscirete a recuperare in amore dopo un periodo problematico. Sul lavoro, invece, dovrete imparare a gestire nuovi ritmi e nuove mansioni.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi il cielo invita alla pazienza in amore e sul lavoro, invece, i pensieri dovrebbero essere indirizzati verso progetti stimolanti.

Sagittario - Cari sagittario, in questo periodo potrete ufficializzare quella che sembrava una storia superficiale. Sul lavoro, arrivano svolte interessanti.

Capricorno - Cari capricorno, tornano dei dubbi in amore ma bisogna sempre chiarire come stanno le cose per evitare fraintendimenti. Sul lavoro potrebbe esserci un bel recupero.

Acquario - Cari acquario, c'è qualche tensione in amore ma bisognerebbe capire cosa c'è che non va. Sul lavoro evitate di essere troppo polemici e concentratevi su ciò che si può sistemare e fare meglio.

Pesci - Cari pesciolini, guardatevi intorno se siete single perché un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro è un ottimo periodo pieno di nuove opportunità. Finalmente avrete le soddisfazioni che meritate dopo mesi difficili.

Almanacco

Il 1° giugno è il 152° giorno del calendario gregoriano. Mancano 213 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giustino (Martire)

Nati 1 giugno

Sei nato oggi? Forse sei un po’ troppo ingenuo, superficiale e sei portato a concedere fiducia a chi non la merita. Nella prima parte della tua vita tutto filerà liscio come l’olio. Più avanti dovrai affrontare qualche delusione e ci sarà un momento difficile dal quale, però, saprai risollevarti.

1974 – Alanis Morissette: Cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre vent’anni di carriera con sette Grammy Award, dodici Juno Awards e un “MTV Europe Music Awards”.

1945 – Orietta Berti: Famosa cantante italiana, nata a Cavriago (in Emilia-Romagna) e per questo soprannominata la marmotta di Cavriago. Orietta, sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini.

1926 – Marilyn Monroe: La prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles e morta il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice e cantante.

Scomparsi

1970- Muore a Milano Giuseppe Ungaretti.L’esperienza di trincea, vissuta durante la Grande Guerra, ispira a Ungaretti una profonda riflessione sulla caducità della condizione umana e sul valore della fratellanza tra gli uomini.

Accadde oggi

Nasce la CNN, esce “C’era una volta in America”, prime bottiglie di whisky, buon compleanno Orietta Berti.

1307- Muore sul rogo Fra’ Dolcino da Novara . Predicatore millenarista, Dolcino profetizzava la fine del dominio della Chiesa dei Papi e l’avvento di un nuovo periodo di pace e armonia dopo le degenerazioni del potere temporale.

1495 – Il frate John Cor registra il primo lotto conosciuto di scotch whisky

1869 – Thomas Edison riceve il brevetto per la sua macchina elettiva elettrica

1958- Charles de Gaulle, già in pensione, viene richiamato a guidare la Francia per sei mesi, nel tentativo di risolvere la crisi delle colonie e, in particolare, dell’Algeria.

1967 – Viene pubblicato in Inghilterra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles

1973- In Grecia viene proclamata la Repubblica . L’ultimo re, Costantino II, è in esilio, dopo un tentativo fallito di rovesciare la dittatura dei colonnelli, i quali, con pugno di ferro, governano la Grecia dal 1967.

1988 – Il presidente statunitense, Ronald Reagan, e quello sovietico, Michail Gorbaciov stipulano un accordo per l'eliminazione dei missili a media gittata

2001 - Nepal: il principe ereditario Dipendra, 30 anni, spara contro i membri della famiglia reale, uccidendo il re Birendra, la regina Aishwarya, e altri sette membri della famiglia reale. Dopo il massacro il principe si uccide.

2003 – La Cina inizia a riempire il bacino dietro la massiccia diga delle Tre Gole, innalzando il livello dell’acqua di oltre 100 metri

1980 – Nasce la CNN, primo canale all news della storia: Sono le cinque del pomeriggio di una domenica di giugno, quando il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN (Cable News Network, “emittente di notizie via cavo”) che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare.

1984 – Al cinema “C’era una volta in America”: Di sodalizi riusciti il cinema ne ha vissuti tanti, ma quello tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone è qualcosa di sublime. L’ultimo capolavoro che consegnano alla storia della “settima arte” è C’era una volta in America, ritratto di struggente malinconia del genere gangster, che va dall’America degli anni Venti ai favolosi anni Sessanta, passando per la fine del Proibizionismo