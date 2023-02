Oggi 1 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – L’amore promette grandi cose e sul lavoro ora sei in grado di pensare a nuovi progetti, che saranno fondamentali nella tua vita!

Toro – Buone notizie per l’amore perché Venere è dalla tua parte. Sul lavoro, invece, cerca di essere prudente e di trovare delle soluzioni per risolvere piccoli problemi!

Gemelli – Inizia il nuovo mese ascoltando di più il tuo cuore, i tuoi sentimenti. Sul lavoro, cerca di investire di più ora che i pianeti sono dalla tua parte! Novità dietro l’angolo!

Cancro – In amore cerca di andare avanti, di mettere da parte le incomprensioni. Bene, invece, sul lavoro: stanno per arrivare nuove idee e nuovi progetti. Devi metterti solo all’opera!

Leone – Il mese di marzo ti sorride e l’amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro, invece, la stanchezza si fa sentire: mantieni la calma!

Vergine – Non ti stai concentrando molto sull’amore, forse stai pensando troppo al lavoro! Cerca di mantenere la calma e di valutare bene i nuovi progetti!

Bilancia – Bene l’amore, marzo promette grandi cose. Sul lavoro, cerca di non scoraggiarti: non tutto andrà come vorresti, ma tempo al tempo e le cose miglioreranno!

Scorpione – Buone notizie per l’amore, devi solo cercare di farti avanti. Sul lavoro, le opportunità non mancheranno: meglio di così?

Sagittario – In amore forse ti stai annoiando, non riesci a trovare la strada giusta. Sul lavoro, invece, devi continuare così, con questa positività perché le idee non ti mancano di certo!

Capricorno – Buone notizie per l’amore: lasciati andare alle belle emozioni e non farti scappare di mano le opportunità. Sul lavoro, sta per arrivare il momento del riscatto!

Acquario – In amore cerca di mantenere la calma, di ponderare bene le parole. Sul lavoro, forse è arrivato il momento di fare delle scelte in vista del futuro!

Pesci – Ti interessa qualcuno? Bene, è arrivato il momento giusto: devi farti avanti. Sul lavoro, ti senti molto forte, ma occhio alle discussioni, anche piccole che potrebbero creare scompiglio!

Almanacco

Oggi 1 marzo. E’ il 60° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine mancano 305 giorni.

Santi del giorno: Sant’Albino (Vescovo)

Etimologia: Albino, pur trattandosi di un personale ormai raro, è un nome dal glorioso passato. Deriva dal tedesco “albhi”, “elfo”, unito al termine “wini”, “amico”. Chi porta questo nome, dal potente richiamo evocativo e simbolico, è pertanto “amico degli elfi”.

Oggi si festeggia il Capodanno veneto

?Nati

Sei nato oggi 1 marzo? Affermazione professionale e carriera sono per te il primo obiettivo. Dovrai superare diversi ostacoli ma la tua tenacia ti porterà ad ottenere la giusta ricompensa. In amore ti mostri a volte troppo critico e complichi le cose anche quando non ce ne sarebbe bisogno: un po’ più di tolleranza ti aiuterà a raggiungere la serenità.

1954 – Ron Howard: Nessuno immaginava che l’amico lentigginoso di Fonzie sarebbe entrato un giorno nell’olimpo dei registi più rinomati di Hollywood.

1994 – Justin Bieber: Idolo pop dei teenager di mezzo mondo, in meno di dieci anni di carriera ha già accumulato fama e incassi da star navigata. Canadese di Stratford, deve la sua fortuna a un video su YouTube.

1955 – Gene Gnocchi: Volto popolare della televisione italiana, che unisce un’inesauribile vena comica a due grandi passioni: il calcio e la musica. Emiliano di Fidenza.

Accadde Oggi