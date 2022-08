Giovedì 1 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 1 settembre è il 244º giorno del calendario gregoriano. Mancano 121 giorni alla fine dell’anno. Inizia l’autunno meteorologico.

Santi del giorno: Sant’Egidio (Abate)

Accadde Oggi

5509 a.C. – Inizia il primo anno del calendario bizantino. Secondo la tradizione bizantina questa è la data della creazione del mondo

1449 – In Cina si svolge la battaglia della Fortezza di Tumu tra l’esercito dei mongoli oirati e quello della dinastia cinese Ming. La vittoria mongola nonostante l’abissale inferiorità numerica (30 mila uomini contro circa 500 mila) verrà ricordata come la più grande disfatta della storia della dinastia Ming.

1715 – Luigi XIV, re di Francia, muore dopo aver regnato per 72 anni; il regno più lungo di qualunque altro monarca europeo

1902 . Debutta in Francia il primo film di fantascienza: viene proiettato a Parigi per la prima volta “Il viaggio nella Luna” di Georges Melies su soggetto di Jules Verne . Durata: 14 minuti.Un gruppo di astronomi si lancia alla conquista della Luna, raggiunta a bordo di un proiettile che si va a conficcare nell’occhio del volto disegnato sull’astro.

. Debutta in Francia il primo film di fantascienza: viene proiettato a Parigi per la prima volta di Georges Melies su soggetto di . Durata: 14 minuti.Un gruppo di astronomi si lancia alla conquista della Luna, raggiunta a bordo di un proiettile che si va a conficcare nell’occhio del volto disegnato sull’astro. 1914 – Per volere dello zar Nicola II, la città di San Pietroburgo viene ribattezzata Pietrogrado. In tal modo, i russi eliminano l’influenza tedesca dal nome della propria capitale, in conseguenza della guerra iniziata un mese prima con la Germania.

1923 . Violento terremoto in Giappone devasta le città di Tokio e Yokohama : 150mila morti.

. Violento in Giappone devasta le città di : 150mila morti. 1939. Le truppe naziste , su ordine di Hitler, invadono la Polonia, la città di Danzica. Con la successiva dichiarazione di guerra di Gran Bretagna e Francia, inizia la Seconda guerra mondiale.

, su ordine di Hitler, la città di Danzica. Con la successiva dichiarazione di guerra di Gran Bretagna e Francia, inizia la Seconda guerra mondiale. 1969. Muammar Gheddafi rovescia il regime di re Idris in Libia e conquista il potere.

Muammar e conquista il potere. 1983. Un aereo di linea coreano viola lo spazio aereo sovietico e viene abbattuto: 269 le vittime.

Un viola lo e viene abbattuto: 269 le vittime. 1985. Una spedizione franco-statunitense localizza il relitto del Titanic , affondato nel 1012.

Una spedizione franco-statunitense localizza il , affondato nel 1012. 2004 – Strage di Beslan, dei terroristi ceceni armati prendono in ostaggio centinaia di bambini e adulti. Il 1° settembre del 2004 la scuola Numero 1 di Beslan, città dell’Ossezia del Nord, fu assaltata da un gruppo di oltre 30 terroristi in prevalenza ceceni che occuparono tutto l’edificio e sequestrarono circa mille tra bambini, insegnanti e genitori che si trovavano nei locali della scuola per l’inaugurazione dell’anno scolastico. I terroristi chiedevano il ritiro delle truppe russe dal territorio ceceno e il riconoscimento della Repubblica di Cecenia. Gli ostaggi vennero ammassati nella palestra per tre giorni e costretti ad assistere alle esecuzioni di molti tra loro; l’irruzione delle forze russe il 3 settembre mise fine al sequestro, ma durante l’azione rimasero uccisi oltre 330 ostaggi, più della metà bambini.

2005. La Sony lancia sul mercato europeo la playstation portatile.

1994 – Prima uscita per Il Postino di Troisi: Nella placida isola di Salina, Mario Ruoppolo inizia la sua attività di postino “speciale”, chiamato a recapitare la fitta corrispondenza diretta a un eminente personaggio, da poco rifugiatosi sull’isola. Si tratta del famoso poeta Pablo Neruda, con il quale Mario stringe una profonda amicizia che lo porta ad amare la poesia e ad avvicinarsi al comunismo.

1859 – La più grande tempesta solare registrata: Giovedì 1° settembre, l’astronomo inglese Richard Carrington sta osservando un gruppo insolito di macchie solari, quando, verso le 11,18, rimane sorpreso da un lampo di luce bianca proveniente da quelle stesse macchie.

Nati

Sei nato oggi? Hai la capacità di vedere più lontano degli altri e questa dote ti è molto utile nel lavoro e negli affari. In genere hai molti amici che ti vogliono bene per la tua gentilezza e dolcezza. In amore invece devi spesso affrontare le pretese eccessive di un partner un po’ troppo irascibile: cerca di non subire e reagisci con più fermezza.

1922 – Vittorio Gassman: Nato a Genova, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo, raggiunse la popolarità con la TV, grazie alla trasmissione “Il mattatore”, da lui condotta e dal cui titolo prese il suo soprannome più noto.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 1 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore occhio perché Venere e Mercurio sono in occupazione e prima di parlare è meglio riflettere. Sul lavoro, cerca di avere più coraggio e di portare avanti i progetti!

Toro: Chi a luglio ha vissuto una crisi ora deve per forza voltare pagina e andare avanti. Sul lavoro, ci sono delle difficoltà ma non temere perché presto arriveranno buone opportunità da sfruttare!

Gemelli: Mercurio e Venere sono in ottimo aspetto, bisogna approfittarne in amore. Sul lavoro, il periodo è positivo, ma potrebbero esserci dei problemi con i colleghi: forse devi lavorare con persone più stimolanti!

Cancro: Spinta in più per l’amore. Sul lavoro, invece, gestisci tutto con calma e attenzione perché l’autunno porterà consiglio!

Leone: In amore se qualcosa non va meglio parlarne entro il 10, soprattutto nelle coppie dove c’è la distanza di mezzo. Sul lavoro, sei in competizione con te stesso. Basta, bisogna mantenere la calma!

Vergine: Marte sta transitando nel tuo segno e la situazione in amore promette bene. Sul lavoro, nelle scorse settimane probabilmente è arrivata una proposta niente male: la giornata è favorevole, approfittane!

Bilancia: Mercurio e Venere sono dalla tua parte e oggi la giornata in amore promette bene. Sul lavoro, il periodo è buono, hai voglia di fare, ma c’è qualcuno che ostacolerà i tuoi progetti!

Scorpione: Venere dal 10 entrerà nel tuo segno zodiacale e in amore tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro, la situazione sta migliorando e c’è chi riuscirà a risolvere anche un problema!

Sagittario: Venere è favorevole nei primi giorni del mese, meglio fare chiarezza in amore. Sul lavoro, meglio mantenere l’equilibrio, soprattutto se hai dovuto fare i conti con una delusione!

Capricorno: In amore e in famiglia qualcosa non va come vorresti, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, c’è chi sta portando avanti un progetto, ma occhio ai problemi economici e/o legali!

Acquario: Mercurio e Venere aiutano le coppie che hanno avuto problemi, ma meglio chiarire entro il 10. Sul lavoro, ci sono ostacoli da superare soprattutto per chi sta ancora studiando!

Pesci: In amore qualcosa sta cambiando nel verso giusto. Sul lavoro, cerca di recuperare terreno e di concentrarti al massimo!