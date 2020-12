Giovedì 10 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano (il 345º negli anni bisestili). Mancano 21 giorni alla fine dell’anno.

Feste e ricorrenze: Giornata internazionale dei diritti umani, Giornata internazionale per i diritti degli animali, Giornata del Caffè sospeso

Giornata Mondiale dei Diritti Umani: Il 10 dicembre 1948 fu proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel 1950 venne indetta la Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

Santi del giorno: Beata Vergine Maria di Loreto è la protettrice degli aviatori

Etimologia: Giulietta, diminutivo di Giulio, che deriva dal latino “Julius” usato per designare la “gens Julia” di origini nobili, il nome Giulietta si diffuse soprattutto grazie a Shakespeare e alla sua opera “Romeo and Juliet” (1597).

Accadde oggi

1508 – La Lega di Cambrai, formata da Papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Massimiliano I d’Asburgo e Ferdinando II di Aragona viene creata con l’intento di sconfiggere Venezia

1520 – Martin Lutero brucia la copia della bolla papale Exsurge Domine

1847 – Debutto pubblico dell’Inno di Mameli sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina, presentato ai cittadini genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci

1848 – Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto Presidente della Repubblica Francese

1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel

1906 – Il Presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt riceve il Premio Nobel per la Pace, diventando il primo statunitense a vincere un Premio Nobel di qualsiasi tipo

1920 – Canneto Sabino (RI): durante uno sciopero per la ridiscussione dei patti colonici e l’aumento della paga giornaliera i Reali carabinieri si dice aizzati dagli agrari sparano; muoiono undici braccianti tra cui due donne

1926 – Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura.

1936 – Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione al trono britannico

1938 – Enrico Fermi riceve il Premio Nobel per la fisica.

1949 – Guerra civile cinese: L’Esercito popolare cinese inizia l’assedio di Chengdu, l’ultima città tenuta dai nazionalisti sulla Cina continentale. Chiang Kai-shek parte per Taiwan

1953 – Albert Schweitzer riceve il Premio Nobel per la pace

1965 – I Grateful Dead eseguono il loro primo concerto al the Fillmore di San Francisco

1975 – Andrei Sakharov riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Yelena Bonner

1983 – Lech Wałęsa riceve il Premio Nobel per la pace. Il premio viene ritirato da sua moglie Danuta

1984 – Desmond Tutu riceve il Premio Nobel per la pace

1986 – Elie Wiesel riceve il Premio Nobel per la pace

1989 – Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama riceve il Premio Nobel per la pace

2000 – Afar (Etiopia): un team di ricercatori capeggiato da Zeresenay Alemseged trova i resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro, il più completo mai ritrovato, appartiene ad una bambina di tre anni, che viene battezzata Selam, nome che in varie ligue etiopiche significa “pace”

1847 – Prima esecuzione dell’Inno di Mameli: Un’azione patriottica nel pieno di una cerimonia religiosa. Così si presentò per la prima volta in pubblico il Canto degli italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, dal nome di colui che gli diede anima e parole (la musicò il compositore Michele Novaro).

1868 – A Londra compare il primo semaforo della storia: Un palo con due lampade a gas di colore rosso e verde, azionato manualmente. Si tratta del semaphore, inventato dall’ingegnere inglese John Peake Knight e considerato la prima forma rudimentale del famoso dispositivo luminoso che tutt’oggi regola il traffico urbano.

1884 – Pubblicate Le avventure di Huckleberry Finn: In fuga da un’infanzia infelice e da un padre alcolizzato, l’adolescente Huck s’imbarca su una zattera con l’amico Jim e insieme cominciano un lungo viaggio sul fiume Mississippi, attraversando tre Stati e affrontando numerose insidie.

Nati

Sei nato oggi? La tua vita è serena, piacevole e tranquilla. In gioventù hai avuto alcuni problemi di salute che hanno stimolato il tuo interesse per la medicina e sarà probabilmente in questo settore che ti troverai a svolgere, con competenza e serietà, la tua attività professionale. In amore la fortuna ti sorride, i tuoi rapporti non saranno forse travolgenti ma potrai contare su un legame sereno e su molta comprensione reciproca.

1830 – Emily Dickinson: È la maggiore poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. Nata ad Amherst.

1815 – Ada Lovelace: La madre di tutti i programmatori, prima a comprendere le molteplici possibilità di quella che ai suoi tempi erano soltanto macchine di calcolo. Nata a Londra e qui scomparsa.

Scomparsi oggi:

1936 – Luigi Pirandello: Scrittore e poeta, nato ad Agrigento e morto a Roma il 10 dicembre del 1936, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 1934 «per il suo coraggioso e ingegnoso rinnovamento dell’arte drammatica e teatrale». Massimo esponente della Letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo, è il padre del relativismo psicologico, secondo cui l’uomo non può capire né se stesso né gli altri, poiché ognuno vive portando, consapevolmente o non, una maschera che copre personalità diverse e inconoscibili.

2006 – Augusto Pinochet: Dittatore cileno, nato a Valparaíso e morto a Santiago del Cile nel 2006. Si autonominò presidente e governò il paese come dittatore dal 1973 al 1990.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 10 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Dovrai riuscire a non trascurare la voglia e il bisogno di qualcuno nel vivere un giovedì speciale (a volte persino caldo) nonostante le tue esitazioni. Ovvero andare oltre i blocchi e le tensioni che oggi la Luna proverà a trasmetterti, a farti vivere. Prova a guardare ogni cosa da un altro punto di vista.

Toro

Oggi Venere – sempre in opposizione – proverà a farti un regalo, a farsi perdonare. Perché compirà un sestile a Plutone, così da caricarsi di nuove energie, da respirare una passione molto speciale che ti aiuterà a fare tutto ma in modo intenso, vero. E anche amori e seduzioni potranno brillare.

Gemelli

Per un giorno la Luna sembra voler avere ragione, sembrerà alzare la voce così che tu non possa non sentirla, non ascoltarla. Che cosa vorrà da te? Si aspetterà che tu possa vivere meglio il presente, che non ti perda in cose troppo lontane, in progetti o impegni che non sono i tuoi. Concentrati di più su te stessa.

Cancro

Venere oggi potrebbe caricare le tue emozioni e la tua energia interiore di passioni, di coraggio, della voglia di fare sul serio con il cuore e i sentimenti. Peccato che la Luna, in quadratura, rischi di dare troppo peso e importanza alle cose pratiche, rubandoti tempo e forze che dedicheresti volentieri alla passione.

Leone

Attenzione a come oggi parlerai, alle cose che dirai, perché non sempre ti verrà bene la comunicazione. La Luna, infatti, oggi prova a renderti troppo diretta, qualche volte eccessivamente carica, ribelle, e non sarà difficile andare oltre le misure o il buon senso. Prova a tenere il volume un po’ più basso.

Vergine

Davvero questa Venere oggi ti renderà speciale, ti regalerà cioè un look particolarmente carico, forte, intenso, spesso seducente. Dovrai solo decidere di arrenderti a certe energie, a quelle passioni che Plutone proverà a trasmetterti. Evita tutte gli eccessi pratici che ti distrarrebbero.

Bilancia

Nonostante la Luna – sempre nel tuo segno - oggi ti renda decisamente ribelle e particolarmente pronta a scontrarti con persone e impegni, ecco che Venere stringerà invece un patto con Plutone. Per questo saprai usare le grandi forze del giovedì anche per amare, per inventarti qualcosa di bello, che seduca.

Scorpione

Bellissimo il sestile che oggi Venere – sempre nel tuo segno – compirà con il torbido ma affascinante Plutone. Così, nonostante qualche tensione emotiva dettata dalla Luna, saprai trovare la giusta intesa con tutti, saprai sedurre e convincere chi hai davanti a te. Per un giovedì che ti piace, che funziona.

Sagittario

Davvero speciale la Luna di oggi, quella forza dei pensieri e delle emozioni che ti porterà spesso (e volentieri) lontana dalle solite cose. Per questo avrai voglia di dire di no agli impegni, a tutto ciò che richiede uno sforzo. Ma ti sentirai lontana anche da quell’energia che ti lega alle passioni, agli entusiasmi.

Capricorno

Davvero oggi qualcuno potrebbe diventare un problema, una complicazione costante e continua. Tutta colpa di quella Luna alta e in vena di dire sempre cose, di muoverti critiche che non apprezzerai, di farti sentire inadatta a cose e situazioni. Non lasciarti rubare la voglia di andare avanti, sei nel giusto.

Acquario

Non fidarti troppo di questa Luna che dice di esserti amica, di pensare in modo leggero e curioso come te. Perché se lascerai fare alle emozioni finirai con lo scontrarti con tutti, con il diventare ribelle verso proposte e impegni. Prova a trasformare questa tensione in passione, Venere ti aiuterà a farlo.

Pesci

Questa Venere e questo Plutone – oggi in sestile tra loro – sembrano davvero piacerti. Perché i due pianeti ti sono amici, e questo indica un giovedì in cui la bellezza avrà, per te, una forza e una intensità molto speciali, in cui amare e esprimere i sentimenti ti venga molto più facile del solito.