Oggi 10 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 10 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Si prospetta una mattinata positiva, in questi giorni comunque dovresti sentire buone energie dato che c’è una importante congiunzione di pianeti favorevoli. Se lavori a chiamata e/o sei un’artista questo è un periodo interessante; i soldi non sono mai abbastanza ma le cose miglioreranno.

Toro. Qualcosa non va, qualche pianeta sta infastidendo tutti coloro nati sotto il segno del Toro. Anche nel lavoro è un momento particolare, forse non ti senti del tutto sereno. Cerca di gestire i prossimi giorni con attenzione.

Gemelli. I pianeti favorevoli e l’influsso positivo delle stelle ti faranno provare nuove emozioni in amore. Nel lavoro cerca di equilibrare bene le scelte, arriveranno proposte importanti nella metà di questo mese che potrebbero protrarsi anche nel futuro.

Cancro. La tempesta è finita e i pianeti non sono più del tutto opposti, però alcune coppie dovranno comunque rivedere le loro finanze e capire come muoversi. Nel lavoro devi cercare di fare il possibile per migliorare la tua posizione, le cose vanno fatte sempre con calma ma devi iniziare qualcosa di nuovo… cambiare strategia.

Leone. Se in coppia avete già affrontato dei problemi il quadro astrologico continua a portare complicazioni: mantenete mente e corpo calmi. Nel lavoro si sta aprendo una fase di recupero, ma non mettere troppa carne a cuocere: se hai troppi progetti a lungo andare potrebbero diventare un peso.

Vergine. L’amore va un po’ così: Venere è neutrale e seppur le storie che nascono in questo periodo non sono conflittuali potrebbero non essere alla tua altezza. Per la tua situazione lavorativa in questo periodo non ti conviene eccedere con le spesse. Una persona del tuo passato potrebbe portarti a discutere.

Bilancia. Giornata giusta per l’amore: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno sono tutti favorevoli per il tuo segno. Nel lavoro potrebbero arrivare belle sorprese nei prossimi giorni; anche oggi energie positive in arrivo.

Scorpione. In amore non lasciarti andare alle piccole discussioni, soprattutto se in passato ti hanno creato problemi. Nel lavoro c’è una situazione astrologica un po complicata, soprattutto per chi ha un attività in proprio o chi sta cercando di concludere affari.

Sagittario. Il cielo è positivo per le nuove esperienze e conoscenze. Attenzione però alle storie clandestine. Nel lavoro sta tornando la fortuna: buone energie in arrivo.

Capricorno. E’ un periodo molto particolare, ti senti critico. Se ci sono stati problemi in passato stai cercando le soluzioni e le risposte giuste. Nel lavoro la situazione astrologica è agitata, soprattutto per chi lavora in proprio; tuttavia la Luna è nel tuo segno e ti aiuta a superare gli ostacoli.

Acquario. La giornata di oggi potrebbe sorprenderti e rivelarsi speciale per l’amore. In questo periodo stai maturando delle decisioni importanti. Nel lavoro non escludo che stai vivendo un periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni. Discutere non serve, ricordati che l’importante è fare quel che senti.

Pesci. E’ un periodo importante per l’amore, la Luna passerà nel tuo segno per regalarti qualcosa in più. Nel lavoro ti ricordo che discutere serve a ben poco, alla fine riuscirai comunque ad ottenere ciò che desideri. Da qualche tempo senti che tutto sia più difficile.

Almanacco

E’ il 41° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 324 giorni.

E' il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004

Santi del giorno: Santa Scolastica (Vergine) è la protettrice dell'Ordine benedettino e dei bambini che soffrono di convulsioni.

Nati

Sei nato oggi 10 febbraio? Un eccesso di passionalità ed impulsività segna il tuo carattere e ti porta a volte a scelte azzardate. Per affermarti nel lavoro ed ottenere il successo (soprattutto in politica, arte in cui eccelli) dovrai costringerti alla riflessione e alla prudenza. In amore cerca di essere più tollerante, meno possessivo ed aggressivo e di lasciare più spazio al partner.

1962 – Piero Pelù: È il Diablo del rock italiano, che con la potente voce da baritono lo vede protagonista da oltre trent’anni, sia come solista che come frontman dei Litfiba. Toscano di Firenze.

1964 – Francesca Neri: Nata a Trento, è una delle attrici italiane più quotate del cinema d’autore, apprezzata anche per il suo fascino etereo. Dopo l’esordio con “Il grande Blek” nel 1987, fa parlare di sé prima con il film erotico “Le età di Lulù” (1990) e poi con la commedia Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi, che le regala il Nastro d’Argento e la prima nomination per il David di Donatello.

Scomparsi oggi:

2014 – Shirley Temple: L’enfant prodige del cinema per antonomasia, Riccioli d’oro entrò, a colpi di tip tap e con il suo luminoso sorriso, nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica.

2005 – Arthur Miller: Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”.

Accadde Oggi