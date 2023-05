Oggi 10 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo 10 maggio Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata è molto bella per approfondire un rapporto d'amore ma anche di amicizia. Per quanto riguarda il lavoro continuate a impegnarvi perché i risultati arriveranno presto.

Toro - Cari toro, avete una grande voglia di innamorarvi ma peccato che Venere non è ancora dalla vostra parte. Sul lavoro avete una grande voglia di fare e oggi riuscirete a risolvere anche qualche problema.

Gemelli - Cari gemelli, se avete vissuto una crisi d'amore recente bisogna stare attenti, gli altri, invece, avranno occasioni per fare nuovi incontri. Sul lavoro bisogna iniziare a pensare agli investimenti per il futuro.

Cancro - Cari cancretti, siete un po' annoiati in amore e questo potrebbe portare a un po' di malcontento. Sul lavoro le cose sembrano andare meglio ma bisogna rischiare e mettersi in gioco ancora di più.

Leone - Cari leoncini, bisogna stare molto attenti alle parole in questa giornata perché siete un po' agitati e potreste prendervela con il partner. Sul lavoro cercare di non creare complicazioni.

Vergine - Cari vergine, non rimandare le discussioni con il partner ma affrontatele oggi che la luna è dalla vostra parte. Sul lavoro siete un po' stressati ma cercate di tenere duro.

Bilancia - Cari bilancia, il cielo è dalla vostra parte e vi aiuta nei nuovi incontri. Sul lavoro avete speso abbastanza nell'ultimo periodo ma la situazione resta comunque favorevole.

Scorpione - Cari scorpioncini, cercate di non agitarvi troppo, soprattutto in amore. Sul lavoro se non siete soddisfatti aspettate prima di parlare. Oggi non è la giornata giusta.

Sagittario - Cari sagittario, oggi è una bella giornata per vivere le emozioni fino in fondo anche se dovreste fare una scelta. Sul lavoro tenete un profilo basso perché ci sarà modo per far valere le vostre idee in futuro.

Capricorno - Cari capricorno, la luna è favorevole quindi lasciatevi andare in amore. Sul lavoro non tutto sta filando liscio quindi iniziate a guardarvi intorno.

Acquario - Cari acquario, inizia una fase di ripresa in amore dopo un periodo difficile. Sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi e sono favoriti i contatti.

Pesci - Cari pesciolini, se vi siete lasciati da poco cercate di andare avanti e ripartire. Sul lavoro siete in attesa di una chiamata che sta tardando ad arrivare.

Almanacco

Il 10 maggio è il 130° giorno del calendario gregoriano. Mancano 235 giorni alla fine dell’anno.

Oggi, 10 maggio, si celebra San Cataldo di Rachau monaco cristiano irlandese del VII secolo, giunto in Italia è diventato vescovo di Taranto. Il nome deriva dal germanico e significa fortissimo in guerra.

Nati 10 maggio

Sei nato oggi? Hai un temperamento tranquillo, ma a volte tendi alla passività. Sei dotato di creatività e di grande abilità manuale e pertanto potresti avere successo in campo artistico o nell’artigianato; hai però bisogno di essere stimolato da qualcuno che tu apprezzi e che crede in te. In amore sei molto fortunato e potrai sempre contare sulla presenza e l’appoggio di un partner innamoratissimo.

1931 – Ettore Scola: Annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo che hanno fatto da sfondo a drammatiche storie di amore, amicizia e familiari.

1960 – Bono: Un mito del rock da oltre trent’anni, gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2. Sui documenti è Paul David Hewson, nato a Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda.

Scomparsi

1977- Muore Joan Crawford, una delle ultime vere stelle di Hollywood.

Accadde oggi

Vespucci parte per la scoperta del Nuovo Mondo, i pirati dichiarano guerra agli Stati Uniti, i nazisti bruciano i libri, esce l’Incredibile Hulk

1497- Amerigo Vespucci salpa dal porto di Cadice per intraprendere il suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo. Durante questa sua prima esplorazione entrerà nel Golfo del Messico, toccherà terra nell’attuale Colombia e tornerà in Europa navigando nelle acque tra Cuba e la Florida.

1801 – I pirati barbareschi dichiarano guerra agli Stati Uniti

1877 – La Romania si dichiara indipendente dalla Turchia, il riconoscimento avverrà il 26 marzo 1881, dopo la fine della Guerra d’indipendenza rumena

1933 – Censura: In Germania, i nazisti inscenano un vasto incendio di libri in pubblico

1940- Seconda guerra mondiale. I tedeschi iniziano l’ invasione del Belgio e dei Paesi Bassi , con l’intenzione di colpire la Francia aggirando la linea Maginot.

1963 – Su segnalazione del componente dei Beatles George Harrison, la Decca stipula un contratto con il gruppo rock dei Rolling Stones

1967 – Con l’accusa di uso di stupefacenti vengono arrestati Keith Richards, Brian Jones e Mick Jagger dei Rolling Stones

1973- Dopo giorni di scontri, si arrendono gli indiani Sioux a Wounded Knee, nella riserva indiana di Pine Ridge, del Sud Dakota. La rivolta, sostenuta dall’American Indian Movement, era iniziata il 27 febbraio per denunciare le misere condizioni di vita della popolazione.

vince il ballottaggio con Giscard d’Estaing e diventa presidente della repubblica francese. È l’inizio di quella che verrà definita l’ultima “monarchia di Francia”. Primo presidente socialista della Quinta repubblica, rimarrà all’Eliseo per 14 anni. 1994 - Nelson Mandela viene eletto Presidente del Sudafrica

2006- Alla quarta votazione, con 543 preferenze, Giorgio Napolitano è eletto undicesimo presidente della Repubblica italiana. Senatore a vita, già ministro dell’Interno, è il primo capo dello Stato a provenire dalle file dell’ex partito comunista italiano.

1962 – La Marvel lancia “L’incredibile Hulk”: Diventare verde di rabbia per il Dr. Banner non è soltanto un comune modo di dire. È uno stato di alterazione fisica che lo trasforma in una creatura mostruosa dalla forza sovrumana, messa al servizio del bene. Il personaggio targato Marvel debuttò nel 1962, pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua “ragnatela”.