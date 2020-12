Venerdì 11 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano (il 346º negli anni bisestili). Mancano 20 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Damaso I (Papa)

Etimologia: Daniela, deriva dal latino ecclesiastico “Daniel-Danielis”, che risale al nome ebraico “Daniél”, vale a dire “Dio è il mio giudice”. Il nome si è diffuso grazie al culto di numerosi santi..

Accadde Oggi

1205 – John de Gray, Vescovo di Norwich, viene eletto Arcivescovo di Canterbury

1602 – I cittadini di Ginevra, respingono un attacco a sorpresa di forze di Carlo Emanuele I, Duca di Savoia e di suo cognato, Filippo III di Spagna.

1792 – Inizia il processo contro Luigi XVI di Francia, accusato di tradimento

1936 – Re Edoardo VIII del Regno Unito abdica, sale al trono il fratello col nome di Giorgio VI

1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti

1946 – Viene fondato l’UNICEF

1955 – A seguito di una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale

1961 – Gli USA intervengono nella guerra del Vietnam

1964 – Che Guevara parla all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

1970 – John Lennon pubblica l’album John Lennon/Plastic Ono Band.

1972 – Apollo 17 diventa la sesta e ultima missione Apollo ad atterrare sulla Luna.

1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace

1982 – Gli ABBA si sciolgono dopo 10 anni di carriera.

1991 – Nasce a Maastricht l’Unione europea

1997 – Kyoto: alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il Protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati

2006 – A Erba viene compiuta un’efferata strage in cui perdono la vita tre donne e un bambino di due anni. Un mese dopo vengono arrestati i vicini di casa con l’accusa della colpevolezza della strage.

2008 – Bernard Madoff viene arrestato ed accusato di frode sui titoli in uno Schema Ponzi da 50 miliardi di dollari.

1946 – Nasce l’Unicef: Andare in soccorso di tutti i bambini, costretti alla fame e in condizioni igieniche precarie a causa delle devastazioni della Seconda guerra mondiale, fu tra le prime preoccupazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

1969 – Libero accesso all’università a tutti i diplomati: L’università apre le porte a tutti gli studenti. Fu l’effetto rivoluzionario della legge Codignola, approvata l’11 dicembre del 1969, sulla scia della lunga ondata di rivendicazioni dei movimenti studenteschi del ’68.

Nati

Sei nato oggi? A prima vista la tua aria malinconica e riflessiva mai lascerebbe indovinare la potente energia che possiedi. Sei infatti dotato di un’incredibile forza interiore, di un radicato equilibrio e di una naturale saggezza che conquista chiunque ti si avvicini. In tutti i settori della vita, lavoro e amore compreso, la fortuna ti sorride e non incontri alcuna difficoltà nell’ottenere quel che desideri.

1944 – Gianni Morandi: L’eterno ragazzo della musica leggera italiana ha alle spalle oltre mezzo di secolo di carriera, tra successi, cadute e risalite. Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna.

1952 – Andrea De Carlo: Tra gli autori più apprezzati di fine Novecento, a lanciarlo sulla scena letteraria è stato uno dei più grandi romanzieri italiani: Italo Calvino. Nato a Milano.

1950 – Nino Frassica: Comicità surreale e ironia scanzonata fanno da leitmotiv alla sua carriera di attore e personaggio televisivo. Messinese doc, Antonino “Nino” Frassica, fin dagli esordi, fa delle origini siciliane un tratto distintivo della sua comicità, conquistandosi la considerazione di un eccellente talent scout che risponde al nome di Renzo Arbore. Con lui debutta sul grande schermo in “FF.SS.” del 1983 e, due anni dopo, nello storico varietà Quelli della notte.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 11 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Oggi il Sole, con la sua calda energia e il suo entusiasmo, toccherà quel Marte che resta ancora nel tuo segno, che ti muove e che ti accende. Per questo il tuo venerdì sarà un tempo intenso e interessante, un giorno fatto di ottimismo, di voglia di fare di meglio e di più. Vivilo fino in fondo.

Toro

Attenzione a quella Luna opposta che, se lasciata libera di fare, rischia di farti commettere qualche errore. Tieni sotto controllo emozioni e entusiasmi per non sbagliare mai con i tempi, per non infrangere regole e limiti che, invece, sembrano avere uno scopo, una funzione precisa.

Gemelli

Il tuo migliore entusiasmo e la tua voglia di vivere e di condividere ogni cosa oggi avranno una motivazione precisa. Perché il caldissimo trigono che, nelle prossime ore, unirà il Sole e Marte, farà si che tu ti possa accendere di energia, di voglia di fare, di sogni che portano luce e coraggio.

Cancro

Sembri avere fretta di vivere, di fare e di essere. Tutta colpa di una Luna che si agita, che ti impedisce di fare le cose con la giusta calma. Ma attenzione a non bruciare i modi e i tempi del tutto, a non rovinare il tuo venerdì chiedendo forse troppo, muovendoti a una velocità davvero eccesiva.

Leone

Oggi il tuo Sole dialogherà con un bellissimo Marte, per questo la giornata promette già di essere particolarmente tonica, forte, a prova di stelle. Sentirai di possedere coraggio e grande determinazione, di non avere paura di niente. Per un venerdì che accenderà in te grandi idee, ottime passioni.

Vergine

La giornata sembra muoversi e succedere in modo forse troppo veloce per i tuoi gusti. Proteggiti dalle cose che vanno di corsa evitando i grandi discorsi, le parole dette di fretta o non pesate abbastanza. Rinuncia a una premura che non ti serve e che non è di certo nelle tue corde. Scegli consapevolmente.

Bilancia

Due le regole per assicurarti un venerdì buono, che ti piaccia. La prima sarà quella di non ascoltare mai certe emozioni che oggi sembrano avere fretta o paura, ma che sbagliano. La seconda ti suggerisce invece di fidarti di chi oggi dimostrerà coraggio, forza e intraprendenza. Lasciati coinvolgere.

Scorpione

Attenta a questa Luna che oggi abita nel tuo segno ma che non si comporta troppo bene. Non ascoltare insomma le emozioni che vorrebbero farti vivere da ribelle, muovendoti però in modo eccessivo, sbagliato. Prova piuttosto a coltivare il sacrosanto calore e l’entusiasmo di Marte.

Sagittario

Bellissimo il trigono di fuoco che oggi Sole e Marte compiranno. Una strepitosa energia che ti convincerà a vivere una giornata super, fatta di emozioni e di entusiasmo, di tanta forza fatta apposta per provarci, per non restare ferma o immobile. Fidati dell’energia del venerdì, perché ti ama.

Capricorno

Qualcuno oggi sembra vivere in modo eccessivo e molto veloce ogni cosa, bruciando situazioni, calpestando regole e opportunità. Per questo dovresti convincerlo a rallentare, oppure proteggerti dagli eccessi e dalle conseguenze del suo modo di fare, di essere. Non inseguire chi non ha una direzione.

Acquario

Difficile gestire e affrontare quelle emozioni un po’ deboli e paurose se hai di fianco chi, invece, affronta il venerdì come una grande e bellissima sfida, chi non teme niente e dimostra coraggio da vendere. Accetta le differenze e poi prova a farti conquistare dal calore, dalla voglia di vivere serenamente.

Pesci

Da una parte il Sole, altissimo nel tuo cielo, a infonderti coraggio, a dirti e raccomandarti di non smettere di credere in quello che fai, in tutto ciò che sei. Peccato che la Luna oggi cercherà di sabotare questa splendida fiducia. Come fare? Non ascoltare la voce delle emozioni, non metterti in discussione.