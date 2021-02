Giovedì 11 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 42° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 323 giorni.

Santi del giorno: San Pasquale I (Papa)

Etimologia: Pasquale, .il nome ha chiare origini ebraiche legate alla celebrazione della festa della Pasqua. Il nome ebraico da cui proviene è pesah, che assume il significato di “passaggio”. Infatti, come noto, ricorda il passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso, in fuga dall’Egitto e, in secondo luogo, il passaggio di Gesù dalla vita alla Resurrezione. Si tratta di un nome piuttosto diffuso tra la popolazione adulta italiana, soprattutto nel centro-sud Italia, ma nel 2000 è uscito dalla top 50 dei nomi più usati per i bambini.

Accadde Oggi

660 a.C. – Data tradizionale di fondazione del Giappone da parte dell’Imperatore Jimmu Tenno

1531 – Enrico VIII d’Inghilterra viene riconosciuto come capo supremo della Chiesa d’Inghilterra

1752 – Fortemente voluto da Benjamin Franklin, apre il Pennsylvania Hospital, il primo ospedale statunitense.

1858- A Lourdes, un piccolo paese nel sud della Francia, la giovane contadina Bernadette Soubirous incontra, per la prima volta, ai margini del fiume Gave, la “bella Signora”. La Madonna appare a Bernadette 18 volte in 5 mesi e, da allora, la cittadina francese è stata meta di centinaia di migliaia di pellegrinaggi.

1929- Santa Sede e regime fascista siglano i Patti lateranensi. Gli accordi sono firmati dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri e da Benito Mussolini. L’Italia riconosce la Città del Vaticano come Stato sovrano e indipendente.

1945- Termina la Conferenza di Yalta. Nel corso di dieci giorni di incontri, Roosevelt, Churchill e Stalin discutono il futuro assetto dell’Europa. Viene decisa la divisione della Germania in quattro zone di occupazione, completamente smilitarizzate.

1975- A 49 anni, Margaret Thatcher è il nuovo segretario del partito conservatore inglesi, eletta con 7 voti in più della maggioranza necessaria. E’ la prima volta nella storia che il gruppo politico ha come capo una donna.

1979- In Iran, dopo la fuga dello Scià, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini, dopo un esilio durato 16 anni si insedia al potere. Khomeini impone uno stato confessionale islamico, secondo la dottrina del clero sciita.

1990- Dopo 27 anni, si riaprono le porte del carcere per Nelson Mandela, leader dell’antiapartheid in Sudafrica. Mandela è l’eroe della lotta contro il razzismo, un esempio per l’Africa e per il mondo intero, premio Nobel per la pace nel 1993.

2007- Muore a Bologna, a 71 anni, il cantante e cabarettista Dino Sarti. Il cantante bolognese ha legato la sua fama soprattutto a brani come Piazza Maggiore 14 agosto, Viale Ceccarini Riccione, Tango Imbezell, cioè tango imbecille.

2011 – Si dimette il presidente egiziano Hosni Mubarak.

2013 – Papa Benedetto XVI annuncia che il 28 di febbraio si ritirerà ritenendo di non essere più in grado di esercitare il ministero papale.

1929 – Firmati i Patti Lateranensi : «La Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti». Con questa premessa si aprono i Patti dei Lateranensi che, dopo sessant’anni di gelo tra le due sponde del Tevere, diedero una soluzione alla cosiddetta questione romana, aprendone un’altra altrettanto annosa.

Nati

Sei nato oggi? Nutri un intenso amore per il tuo lavoro che spesso poni al primo posto nella tua vita. Riveli spiccate capacità nel campo della medicina, della chirurgia e della veterinaria, ma potresti anche diventare un attore geniale. In amore sei molto indipendente, ma ad un certo punto della vita incontrerai chi saprà fare di di te il più fedele ed appassionato dei partner.

1969 – Jennifer Aniston: Gli ingredienti del suo successo sono la semplicità e il fascino di ragazza della porta accanto… magari che divide l’appartamento con altri “amici”. Californiana di Sherman Oaks.

1847 – Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell’umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

1978 – Magda Gomes: Nata a San Paolo, in Brasile, inizia a lavorare come modella tra l’America e l’Europa. In Italia, nel 2002, posa nuda per il calendario Campari, due anni dopo esordisce in TV come valletta.

Scomparsi oggi:

1650 – Cartesio: Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura. Insieme a Pascal è considerato anche il fondatore della prosa francese; caratteristiche essenziali del suo stile sono la chiarezza e la linearità, che ispirarono i successivi sviluppi della letteratura illuministica.

2012 – Whitney Houston: Nata a Newark, in New Jersey, Whitney Elizabeth Houston è stata una cantante e attrice statunitense, ricordata come una delle voci più belle della storia della musica.

1868 – Léon Foucault: Nei manuali scolastici è ricordato principalmente per l’invenzione del famoso pendolo di Foucault, con cui riuscì a dimostrare la rotazione terrestre, mai i suoi contributi alla Fisica sono molteplici.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 da astri.acotel.it. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni.

Ariete: L’amore non manca e l’oroscopo è positivo, il problema è che se dei rapporti si sono interrotti bruscamente non sarà facile ricomporre il tutto, forse è meglio puntare su qualcosa di diverso. Nel lavoro ci saranno incontri importanti, soprattutto per chi lavora in proprio; la concentrazione di pianeti a favore è molto intensa

Toro: Se una coppia ha avuto problemi in passato bisogna evitare di scontrarsi ancora, i problemi potrebbero diventare irrisolvibili. Nel lavoro se un’attività ti ha creato problemi forse converrebbe fermarsi e riflettere sul da farsi.

Gemelli: La tua voglia di recuperare il tempo perduto in amore è irrefrenabile: tornerai presto a vivere l’amore, quello sano. Oggi nel lavoro potresti chiudere un buon affare, forse riuscirai a comprare qualcosa a meno del suo valore effettivo.

Cancro: In questo periodo l’amore potrebbe risentire per colpa delle preoccupazioni economiche, forse per la casa o per una spesa imprevista. Nel lavoro cerca di programmare tutto con molta attenzione; le questioni finanziarie sono da tenere a bada.

Leone: Se devi far notare qualcosa al tuo parere, oggi cerca di affrontare i discorsi con molta cautela: ogni polemica potrebbe tornare indietro come un boomerang. Nel lavoro, anche se pensi di essere stato tradito o ingiustamente accusato, non agire d’impulso.

Vergine: I rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci ultimamente sono difficili; nel fine settimana se qualcosa non andrà dovrai assolutamente parlare con il tuo partner. Cerca di evitare gesti azzardati, sono tante le difficoltà di cui devi tener conto.

Bilancia: Grande recupero per l’amore, questa giornata ha una buona influenza nel tuo segno zodiacale. E’ un giovedì che porta benefici per le emozioni. Nel lavoro non ci sono grandi problemi, gli unici ostacoli potrebbero essere quelli che ti trascini dal 2020, ma sono superabili.

Scorpione: La giornata non parte benissimo, sei confuso e anche nervoso. Nel lavoro attenzione alle spese importanti, hai Giove contro che non è molto di aiuto. Dal 18 però la situazione cambierà in meglio.

Sagittario: Se il tuo cuore è solo da tempo ti consiglio di approfittare di questa situazione astrologica favorevole: Luna e Venere sono favorevoli, dai più spazio alle conoscenze. Non sottovalutare le novità lavorative, cerca di dare il giusto spazio a ciò che vivi ma senza strafare.

Capricorno: Il malessere sentimentale saprà come manifestarsi, purtroppo sono giornate particolarmente stressanti. Nel lavoro se hai in programma spese importanti assicurati di avere un margine di sicurezza; le stelle non sono contrarie ma se non hai soldi da parte non ti senti sicuro.

Acquario: Se il tuo cuore è ancora legato a un amore passato forse devi trovare il modo per darci un taglio netto. Le minestre riscaldate non piacciono a nessuno. Nel lavoro vuoi progettare qualcosa di nuovo, vuoi cambiamenti: il destino potrebbe sorprenderti.

Pesci: Smettila di pensare ai rapporti finiti, so che per una persona del pesci è difficile allontanarsi dai ricordi e dalle malinconie, ma devi necessariamente farlo. Nel lavoro non sarà facile recuperare i soldi persi in questi ultimi due anni: ci saranno per tua fortuna buone novità in arrivo.