Oggi 11 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Ariete: L’amore non manca e l’oroscopo è positivo, il problema è che se dei rapporti si sono interrotti bruscamente non sarà facile ricomporre il tutto, forse è meglio puntare su qualcosa di diverso. Nel lavoro ci saranno incontri importanti, soprattutto per chi lavora in proprio; la concentrazione di pianeti a favore è molto intensa

Toro: Se una coppia ha avuto problemi in passato bisogna evitare di scontrarsi ancora, i problemi potrebbero diventare irrisolvibili. Nel lavoro se un’attività ti ha creato problemi forse converrebbe fermarsi e riflettere sul da farsi.

Gemelli: La tua voglia di recuperare il tempo perduto in amore è irrefrenabile: tornerai presto a vivere l’amore, quello sano. Oggi nel lavoro potresti chiudere un buon affare, forse riuscirai a comprare qualcosa a meno del suo valore effettivo.

Cancro: In questo periodo l’amore potrebbe risentire per colpa delle preoccupazioni economiche, forse per la casa o per una spesa imprevista. Nel lavoro cerca di programmare tutto con molta attenzione; le questioni finanziarie sono da tenere a bada.

Leone: Se devi far notare qualcosa, oggi cerca di affrontare i discorsi con molta cautela: ogni polemica potrebbe tornare indietro come un boomerang. Nel lavoro, anche se pensi di essere stato tradito o ingiustamente accusato, non agire d’impulso.

Vergine: I rapporti ultimamente sono difficili. Cerca di evitare gesti azzardati, sono tante le difficoltà di cui devi tener conto.

Bilancia: Grande recupero per l’amore, questa giornata ha una buona influenza nel tuo segno zodiacale. Nel lavoro non ci sono grandi problemi.

Scorpione: La giornata non parte benissimo, sei confuso e anche nervoso. Nel lavoro attenzione alle spese importanti, hai Giove contro che non è molto di aiuto.

Sagittario: Se il tuo cuore è solo da tempo ti consiglio di approfittare di questa situazione astrologica favorevole: Luna e Venere sono favorevoli, dai più spazio alle conoscenze. Non sottovalutare le novità lavorative, cerca di dare il giusto spazio a ciò che vivi ma senza strafare.

Capricorno: Il malessere sentimentale saprà come manifestarsi, purtroppo sono giornate particolarmente stressanti. Nel lavoro se hai in programma spese importanti assicurati di avere un margine di sicurezza.

Acquario: Se il tuo cuore è ancora legato a un amore passato forse devi trovare il modo per darci un taglio netto. Le minestre riscaldate non piacciono a nessuno. Nel lavoro vuoi progettare qualcosa di nuovo, vuoi cambiamenti: il destino potrebbe sorprenderti.

Pesci: Smettila di pensare ai rapporti finiti, so che per una persona del pesci è difficile allontanarsi dai ricordi e dalle malinconie, ma devi necessariamente farlo. Nel lavoro ci saranno per tua fortuna buone novità in arrivo.

Almanacco

E’ il 42° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 323 giorni.

Santi del giorno: San Pasquale I (Papa)

Etimologia: Pasquale, .il nome ha chiare origini ebraiche legate alla celebrazione della festa della Pasqua. Il nome ebraico da cui proviene è pesah, che assume il significato di “passaggio”. Infatti, come noto, ricorda il passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso, in fuga dall’Egitto e, in secondo luogo, il passaggio di Gesù dalla vita alla Resurrezione. Si tratta di un nome piuttosto diffuso tra la popolazione adulta italiana, soprattutto nel centro-sud Italia, ma nel 2000 è uscito dalla top 50 dei nomi più usati per i bambini.

Nati

Sei nato oggi 11 febbraio? Nutri un intenso amore per il tuo lavoro che spesso poni al primo posto nella tua vita. Riveli spiccate capacità nel campo della medicina, della chirurgia e della veterinaria, ma potresti anche diventare un attore geniale. In amore sei molto indipendente, ma ad un certo punto della vita incontrerai chi saprà fare di di te il più fedele ed appassionato dei partner.

1969 – Jennifer Aniston: Gli ingredienti del suo successo sono la semplicità e il fascino di ragazza della porta accanto… magari che divide l’appartamento con altri “amici”. Californiana di Sherman Oaks.

1847 – Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell’umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

Scomparsi oggi:

1650 – Cartesio: Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura. Insieme a Pascal è considerato anche il fondatore della prosa francese; caratteristiche essenziali del suo stile sono la chiarezza e la linearità, che ispirarono i successivi sviluppi della letteratura illuministica.

2012 – Whitney Houston: Nata a Newark, in New Jersey, Whitney Elizabeth Houston è stata una cantante e attrice statunitense, ricordata come una delle voci più belle della storia della musica.

1868 – Léon Foucault: Nei manuali scolastici è ricordato principalmente per l’invenzione del famoso pendolo di Foucault, con cui riuscì a dimostrare la rotazione terrestre, mai i suoi contributi alla Fisica sono molteplici.

