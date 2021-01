Lunedì 11 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 gennaio è I’11º giorno del calendario gregoriano. Mancano 354 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: Sant’Igino (Papa)

Accadde oggi

49 a.C. – Giulio Cesare passa il Rubicone

1055 – Teodora viene incoronata imperatrice di Bisanzio

1571 – La nobiltà austriaca ottiene la libertà di religione

1693 – Terremoto del Val di Noto: La Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che farà circa 60.000 vittime

1822 – Viene fondata la Cassa di Risparmio di Venezia, prima cassa di risparmio in Italia

1919 – La Romania si annette la Transilvania

1922 – Primo utilizzo dell’insulina per trattare il diabete in un paziente umano

1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

1942 - L’Impero giapponese dichiara guerra ai Paesi Bassi e invade le Indie Orientali Olandesi.

1943 – Gli Stati Uniti e il Regno Unito cedono i diritti territoriali sulla Cina

1944 – Verona: fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943

1946 - Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d’Albania e ne diviene il presidente

1947 – Scissione a Palazzo Barberini dal PSI dell’ala riformista guidata da Giuseppe Saragat e fondazione del Partito Socialista Democratico Italiano – PSDI

1948 – L’Eccidio di Mogadiscio : nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella nostra ormai ex colonia vennero barbaramente trucidati in una apparentemente assurda e imprevista esplosione di violenza da parte dei somali.

1955 – Fondazione della Autobianchi

1963 – Con l’uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

1973 – Inizia il processo agli scassinatori del Watergate

1977 – Cade il campanile di Faè (Oderzo)

1991 – Il Congresso americano autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq nella guerra del Golfo

2002 – Il governo degli Stati Uniti d’America apre un campo di prigionia nella base della Baia di Guantánamo per detenere prigionieri con l’accusa di terrorismo.

1922 – Primo test dell’insulina: A undici anni Leonard Thompson si trovò nella duplice parte di protagonista e testimone di un nuovo corso della medicina. Su di lui l’equipe di ricercatori dell’Università di Toronto testò per la prima volta l’insulina, salvando il piccolo diabetico da morte sicura. Una scoperta destinata a salvare le vite di milioni di pazienti. Il primo a diagnosticare il diabete, classificandone le due forme principali (mellito di tipo 1 e mellito di tipo 2) fu Avicenna (intorno all’anno 1000 d.C), da molti considerato “il padre della medicina moderna”.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita solida e serena che hai saputo costruire con pazienza, tenacia ed impegno. Nel lavoro sei apprezzato per l’affidabilità e la precisione con cui svolgi i tuoi compiti. In amore punti in genere su di un partner che, come te, preferisca la tranquillità di un rapporto sicuro alle emozioni di avventure precarie.

1971 – Mary J. Blige: Newyorchese doc, è considerata la regina del soul e del R&B contemporanei, con all’attivo oltre 50 milioni di album venduti nel mondo e nove Grammy Awards. Dopo un’infanzia difficile e un’adolescenza consumata tra alcool e droga, all’inizio degli anni Novanta s’impone sulla scena con il primo album What’s the 411?, prodotto dal noto rap Puff Daddy.

Scomparsi oggi:

1999 – Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, "Faber" viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell'ironia dissacrante.

Genovese doc, del quartiere Pegli per la precisione, esponente di spicco della gloriosa Scuola genovese, che include artisti del calibro di Luigi Tenco e Gino Paoli (con cui condivise gli anni della gavetta), s'impose sulla scena musicale a partire dal 1964, grazie al brano La canzone di Marinella, primo sublime esempio del suo stile poetico fatto di metafore ed immagini pittoriche.

Altri capolavori di profondo realismo e ricercatezza lessicale, come "Il pescatore", La guerra di Piero e "Creuza de mä", scandirono i suoi circa 40 anni di carriera artistica, vissuta all'insegna dell'anticonformismo e dei temi del pacifismo e della nonviolenza. Vittima nel 1979 insieme con Dori Ghezzi (sposata in seconde nozze nel 1989) di un rapimento, conclusosi positivamente, si spense a Milano nel gennaio del 1999, per l'aggravarsi del carcinoma polmonare, diagnosticatogli cinque mesi prima.

2013 – Mariangela Melato: Nata a Milano, è stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni Settanta. Entrò nel mondo dell’arte attraverso la porta del teatro.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 11 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete: Con questa Venere nervosa potresti essere proprio tu a chiedere chiarimenti in amore! Posso dire che dal punto di vista sentimentale queste due giornate del weekend sembrano un po’ tumultuose. Consiglio di non perdere di vista i grandi progetti che puoi avere per il futuro, anche perche’ per molti di voi, specialmente per i liberi professionisti e per quelli che vogliono fare una scelta importante, si intravede una primavera di grande forza!

Toro: In questo periodo puoi anche dare spazio ai nuovi progetti che hai in mente ma c’e’ una difficolta’ oggettiva che riguarda le finanze, che riguarda anche la questione lavoro. Non tutti sono in crisi ma c’e’ chi non vuole fare piu’ certe cose e chi ha il dubbio che non proseguano: ed in effetti, questo e’ il vero dilemma! e’ chiaro che vivere situazioni di disagio da questo punto di vista, a volte puo’ comportare anche tradimenti d’amore!

Gemelli: Dovreste sfruttare questo periodo e ancora di piu’ il mese di Febbraio per mettere in gioco la vostra buona volonta’. Usciamo tutti da un anno molto complicato, molto difficile, e quindi si puo’ dire che soprattutto a Febbraio, quando avremo Giove Saturno e altri pianeti attivi, si potra’ vedere il futuro con piu’ ottimismo. Siamo tutti a caccia di buone notizie e di buone emozioni, ma posso dire che dal tuo punto di vista, quella capacita’ di vedere il futuro piu’ rosa di quello che e’, ora puo’ magicamente tornare. E questo e’ molto importante!

Cancro: In questo fine settimana potresti fare un certo discorsetto in amore, che non piacera’ ad una persona! Ti senti molto arrabbiato, nervoso; questo perche’ hai deciso che il 2021 deve darti il massimo! Oltretutto, ora che non abbiamo piu’ Saturno contrario non ci sono piu’ remore! Quindi, parli liberamente, non hai paura di interrompere, di bloccare, modificare, cambiare alcuni rapporti: vuoi giocare la tua partita in prima persona!

Leone: Ti trovi in una condizione un po’ stancante: ora che abbiamo anche Mercurio in opposizione si puo’ dire che dal punto di vista delle relazioni con gli altri c’e’ qualche ‘taglio’ da effettuare. Lo sanno in modo particolare quelli che hanno delegato altri a risolvere un problema o che hanno avuto delle perplessita’, che hanno vissuto tensioni di lavoro o economiche. Stai cercando di farti largo tra mille incomprensioni che non hai creato tu ma che in qualche modo ti circondano!

Vergine: Punta su questo fine settimana perche’ abbiamo una Venere molto interessante! e’ chiaro che non tutti vivranno l’amore passionale, pero’ visto che Venere e’ tornata attiva e Marte e’ favorevole, posso dire che sabato e domenica permettono un riavvicinamento. Lo sai che a volte le questioni di carattere pratico sono piu’ importanti di tutto il resto ma l’amore ha bisogno di nuovi sviluppi!

Bilancia: Con questo Mercurio in ottimo aspetto puoi generare qualcosa di nuovo nella tua vita. Entro Febbraio potresti anche avere la possibilita’ di innovare, di fare cose divertenti: puoi seguire un’onda che ti portera’ lontano! e’ chiaro che ci vuole massima partecipazione agli eventi e una gran voglia di rinnovarsi. Questo e’ possibile! Perche’ parlo di piccoli problemi d’amore? Perche’ se questa tua voglia di rinnovamento non coincidesse con la stessa esigenza del partner, potresti arrabbiarti!

Scorpione: Questo fine settimana e’ da segnare in rosso sul calendario grazie a questa Venere interessante! Purtroppo, devo dire che in rosso sono anche le finanze o magari semplicemente non sei riuscito ad ottenere qualcosa che avevi gia’ chiesto dall’anno scorso. E’ un momento in cui ogni vertenza, ogni causa e questione legale, deve essere gestita con attenzione. Non essere tu il primo a provocare gli altri!

Sagittario: Hai bisogno di evasione in un fine settimana che inizia a dare qualcosa di piu’. Voglio ricordare che il tuo e’ un segno che ama gli spazi liberi, gli spazi aperti, e purtroppo nel corso del 2020 sappiamo che ci sono stati grandi blocchi, e tu ne hai risentito piu’ degli altri. Se nello scorso autunno hai iniziato un progetto, ora pare che qualcosa migliori. Stelle migliori anche per i sentimenti!

Capricorno: Parlare d’amore in questo fine settimana potrebbe essere piu’ agevole, visto che Venere assume un aspetto interessante, poi abbiamo 48 ore di forza che si riversano anche nei rapporti attorno con questo Marte interessante. Peccato che dal punto di vista economico si debba rinunciare a qualcosa: non saranno pochi quelli che pur di stare tranquilli chiuderanno alcune situazioni che non sono importanti oppure si accontenteranno di quello che hanno pur di stare bene.

Acquario: Con Giove e Saturno favorevoli, tutto cambia! E d’altronde ti stai ‘aspettando’ dei cambiamenti, delle chiusure, dei rinnovamenti, sembri preparato a tutto cio’! Ho spiegato che ormai dall’anno scorso stai vivendo una fase in cui tutto e’ molto precario, ma se c’e’ una cosa importante che capisci e sai fare bene e’ mettersi in gioco. Quindi l’importante non e’ continuare a fare quello che si faceva prima, l’importante e’ essere soddisfatti di quello che si fara’. Ci sono grandi progetti in corso!

Pesci: Ti emozioni cosi facilmente al punto che spesso ti commuovi facilmente! Ora il pensiero di una storia che e’ stata un po’ complicata o magari alcune parole che sono state dette in maniera sincera ma perentoria, in questo fine settimana potrebbero generare anche qualche piccola difficolta’. Ricordo che devi essere un po’ piu’ forte: gli eventi di Dicembre che hanno dato spazio a piccole tensioni, vanno superati al piu’ presto!

