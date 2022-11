Venerdì 11 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 novembre è il 315º giorno del calendario gregoriano. Mancano 50 giorni alla fine dell’anno.

Tradizionalmente questo era il giorno della scadenza dei contratti agricoli. Essendo la commemorazione di San Martino di Tours, l’espressione fare San Martino aveva il significato di traslocare.

Santi del giorno: San Martino di Tours (Vescovo)

Etimologia: Martino, dal latino “Martinus”, derivato da “Mars”, “Martis”, significa “dedito a Marte”, il dio della Guerra, ed è attestato già in epoca pagana nelle Gallie. Deve la sua popolarità soprattutto a San Martino di Tours, prima cavaliere della guardia imperiale di Roma, poi vescovo.

A San Martino ogni mosto è vino.

1843 – Andersen pubblica “Il brutto anatroccolo” : «Non importa che sia nato in un recinto d’anatre: l’importante è essere uscito da un uovo di cigno». Commenta così l’io narrante della più celebre delle fiabe di Hans Christian Andersen, quando la vicenda del piccolo e sfortunato bipede è al suo felice epilogo

1918 - Conclusione della Prima guerra mondiale alle ore 11, con la firma dell'armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia.

, con la firma dell’armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario nei pressi di Compiègne in Francia. 1961- A Kindu , nell’ex Congo belga, 13 aviatori italiani , facenti parte delle forze di pace dell’Onu, vengono trucidati dai guerriglieri della fazione di Antoine Gizenga.

, nell’ex Congo belga, , facenti parte delle forze di pace dell’Onu, vengono dai guerriglieri della fazione di Antoine Gizenga. : Un click, si apre un’email, si scarica un programma e la frittata è fatta! In poco tempo il virus s’impossessa del personal computer e lo sottrae completamente al controllo dell’utente.

1983 – Nasce il virus informatico

1992- Il Sinodo generale della Chiesa anglicana si riunisce per decidere sull’apertura del sacerdozio alle donne. L’esito del voto, seguito in diretta televisiva, sarà favorevole all’ordinazione sacerdotale femminile.

1918 – Termina la Prima guerra mondiale: Fine delle ostilità entro sei ore; ritiro dai territori occupati entro due settimane; cessione di tutte le navi da guerra e di gran parte dell'armamentario; consegna di 5.000 locomotive e 150.000 vagoni ferroviari, a titolo di risarcimento per i danni prodotti. Fu l'atto conclusivo della Prima guerra mondiale, scoppiata il 28 luglio del 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, un mese dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia Chotek, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip. Ricordata come la grande guerra, il conflitto provocò il più alto numero di vittime della storia: oltre 16 milioni tra civili e militari!

Nati il 11 novembre

Sei nato oggi? Sei un istintivo, uno spirito ribelle che segue i suoi impulsi e non sopporta né regole né freni. Molto difficilmente accetti di svolgere un lavoro dipendente e pur di affermare la tua individualità ed originalità, sei disposto a rinunciare alla sicurezza economica. In amore sei molto passionale, ma un pizzico di fedeltà in più non guasterebbe.

1974 – Leonardo Di Caprio: Con la sua inconfondibile chioma bionda e gli occhi celesti si è meritato l’appellativo di “golden boy” del cinema hollywoodiano. Nato a Los Angeles.

1972 – Alessia Marcuzzi: Nata a Roma, è un personaggio popolarissimo della TV italiana, dov’è apprezzata per l’autoironia unita alla bella presenza scenica. Esordisce su Telemontecarlo.

1821 – Fyodor Dostoyevsky: Padre nobile della letteratura occidentale, Fëdor Michajlovi? Dostoevskij, il nome completo, è da molti stimato come lo scrittore più geniale di sempre. Nato a Mosca.

Scomparsi oggi:

2004 – Yasser Arafat: Nato a Il Cairo e morto in Francia nel novembre 2004, è stato un noto politico palestinese e combattente. Nel 1994 gli è stato assegnato il Nobel per la pace per il ruolo che ha rivestito nella riappacificazione dei Territori Occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.