Oggi 11 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 Ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Rilassati e non ti preoccupare troppo per quanto riguarda i sentimenti: hai bisogno di recuperare un pò di energie. Sul fronte lavoro, hai alcuni progetti da perfezionare. Dall’inizio della prossima settimana novità in arrivo.

Toro. Qualche piccolo problema in amore, la mattinata non è delle migliori. Sul fronte lavoro, cerca di non rilevare le tue carte segrete e le tue strategie.

Gemelli. Se ci sono due persone che ti interessano fai attenzione e cerca di scegliere storie d’amore tranquille. Sul fronte lavoro, discussioni in arrivo per un pagamento che ti spetta.

Cancro. Le giovani coppie possono tirare un sospiro di sollievo: sarà una serata intrigante. Sul fronte lavoro, potresti pensare ad una chiusura definitiva o a qualcosa di nuovo.

Leone. Chi è alla ricerca di un ritorno di fiamma oggi è il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, presto completerai alcuni progetti o accordi.

Vergine. Venere è favorevole. Approfittane! Sul fronte lavoro successi in arrivo.

Bilancia. La Luna non è più contraria: buone notizie per i sentimenti. Ottime anche le proposte lavorative che ti arrivano. Ascolta un amico, potrà offrirti qualcosa di buono.

Scorpione. Oggi potresti imbarazzare il tuo partner con qualche frase spigolosa e pungente. Sul fronte lavoro, cerca di mantenere la calma: chi ha un’attività in proprio può recuperare!

Sagittario. Torna la voglia di amare e di lasciarsi andare nel pomeriggio. Sarà una giornata dalle grandi emozioni. Sul fronte lavoro, non arrabbiarti se una persona cerca di stordirti con troppe parole.

Capricorno. La Luna non è più opposta e oggi potresti ritrovare un pò di tranquillità in amore. Sul fronte lavoro, se negli ultimi mesi hai avuto un problema nelle prossime settimane potrai trovare una soluzione.

Acquario. Giornata di conflitti in amore: devono fare attenzione le coppie che hanno già dei problemi. Per quanto riguarda il lavoro, cerca di mantenere sotto controllo alcune operazioni commerciali.

Pesci. Pondera bene le parole: gli amori che nascono in questi giorno possono avere una vena molto polemica. Sul fronte lavoro, non sottovalutare le nuove proposte.

Almanacco

L’11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano. Mancano 81 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giovanni XXIII Papa - Nome: Angelo Giuseppe Roncalli

Giornata internazionale delle bambine

Nati 11 ottobre

Sei nato oggi? Denaro, successo e divertimenti ti sono indifferenti. Cerchi la solitudine e il silenzio, meglio se in compagnia di un buon libro o di fronte a un’opera d’arte da contemplare. Ami molto i bambini e puoi essere un insegnante eccezionale. Anche il matrimonio è finalizzato alla procreazione e i tuoi figli saranno per te fonte di gioia.

Accadde Oggi

1492. La flotta di Cristoforo Colombo avvista terra dello sconosciuto continente americano un mese dopo aver lasciato l’isola di La Gomera.

1960- Prima trasmissione politica nella TV italiana. In occasione delle imminenti elezioni amministrative nasce il programma televisivo ' 'Tribuana elettorale'' . Moderatore è Gianni Granzotto . La politica fa così il suo ingresso nelle case degli italiani. Il successo di pubblico è immediato. E la Rai, l'anno successivo, decide di rendere fisso l'appuntamento televisivo con i rappresentanti dei partiti. La rubrica viene chiamata "Tribuna politica".

1962- In occasione della festa della Maternità della Beata Vergine Maria ha inizio il Ventunesimo concilio ecumenico della Chiesa Cattolica Romana . Il lungo corteo dei 2.400 Padri da piazza San Pietro fa ingresso nella basilica di San Pietro. Papa Giovanni XXIII, aprendo i lavori, dichiara che il fine principale del Concilio è di custodire ed insegnare in forma più efficace il sacro deposito della dottrina cristiana.

1963- Muore a Parigi Edith Giovanna Gassion , per tutti Édith Piaf , il passerotto. Nata nel 1915, figlia di un saltimbanco e di una cantante di strada, con la sua voce diventa in pochi anni una celebrità. I francesi amano questa piccola donna, considerata "la pura incarnazione della melodia". E in centomila la accompagneranno il 14 ottobre del 1963 al cimitero parigino, dove riposa accanto a suo padre e alla figlia Marcelle.

1968 – Programma Apollo: la NASA lancia l'Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo , con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall'orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare

1985- Un aereo egiziano diretto in Tunisia con a bordo i quattro dirottatori dell'Achille Lauro e l'inviato dell'Olp per la trattativa, Abu Abbas , viene costretto da quattro aerei americani ad atterrare nella base statunitense di Sigonella in Sicilia. Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, si oppone alla richiesta avanzata dal presidente statunitense Ronald Reagan di consegnare i sequestratori alla giustizia americana.

Un aereo egiziano diretto in Tunisia con a bordo i quattro e l’inviato dell’Olp per la trattativa, , viene costretto da quattro aerei americani ad atterrare nella base statunitense di Sigonella in Sicilia. Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, si oppone alla richiesta avanzata dal presidente statunitense Ronald Reagan di consegnare i sequestratori alla giustizia americana. 2003. Al Policlinico Gemelli di Roma vengono separate con successo due gemelle siamesi nate in Grecia 4 mesi prima. L’operazione è durata 12 ore.

1971 – Lennon pubblica Imagine: «Immagina non ci siano nazioni [..] niente per cui uccidere e morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace». Poche parole per cogliere il grande messaggio di Imagine, che John Lennon pubblica come singolo dopo l’uscita dell’omonimo album. Siamo nel pieno della Guerra in Vietnam, con il mondo diviso in due dalla logica della “guerra fredda”. Di fronte a questo scenario la gente, e i giovani soprattutto, manifestano in mille modi il loro desiderio di pace.