Lunedì 12 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

12 aprile è il 102º giorno del calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Zeno (Zenone) di Verona è il protettore dei pescatori.

Accadde oggi

238 – Gordiano II viene sconfitto e ucciso nella battaglia di Cartagine dal governatore Capelliano, fedele all’imperatore Massimino il Trace; Gordiano I si suicida alla notizia della morte del figlio

1175 – Con la sconfitta del Barbarossa, termina l’assedio di Alessandria, durato oltre cinque mesi

1204 – Quarta Crociata sacco di Costantinopoli

1334 – La Repubblica Fiorentina nomina Giotto di Bondone Capomastro del Duomo e Architetto delle fortificazioni

1633 – Galileo è accusato di eresia

1871 – Guerra Franco-Prussiana: la capitale, parzialmente in mano ai Prussiani, viene riconquistata dalla Comune, che ordina l’abbattimento della colonna di place Vendôme

1928 – L’esplosione di un ordigno all’inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, durante la visita del re Vittorio Emanuele III, provoca la morte di 20 persone e 10 di feriti. La strage rimarrà senza colpevoli

1961 – URSS, il cosmonauta Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio: a bordo della Vostok I resta in orbita per 108 minuti

1966 – Oceano Atlantico: un’onda anomala colpisce il transatlantico italiano Michelangelo durante una burrasca, causando 3 morti e numerosi feriti

2004 - Iraq, 4 italiani delle agenzie di sicurezza private sono presi in ostaggio dai guerriglieri Sciiti

1961 – Primo uomo nello spazio: Conquistare per primi lo spazio, allo scopo di dominare meglio la Terra. Una sfida che per circa vent’anni vide contrapposti i due “grandi blocchi”. La fase iniziale vide trionfare quello sovietico, che portando l’uomo nello spazio alzò l’asticella della sfida e costrinse gli Americani a correre ai ripari.

1633 – Processo a Galilei per eresia: A poco più di un anno dalla pubblicazione del Dialogo sui due Massimi Sistemi del Mondo (21 febbraio), con cui diede pieno sostegno e diffusione alle teorie copernicane sul moto dei corpi celesti, Galilei finì nel mirino del tribunale dell’Inquisizione, che lo mise sotto processo per eresia.

Nati

Sei nato oggi? Simpatico, socievole e divertente affronti la vita con lo spirito gioioso di quand’eri ragazzino. Nel lavoro questo atteggiamento a volte ti facilita, procurandoti utili simpatie, altre volte invece ti impedisce di valutare con realismo i problemi e quindi ti ostacola. Se vuoi realizzare le tue ambizioni, devi cercare di impegnarti più a fondo e con maggior costanza. Questo consiglio vale anche per quel che riguarda l’amore: sei affascinante, ma questo non basta e se vuoi un rapporto stabile devi rinunciare alle frivolezze.

1978 – Luca Argentero: Attore e personaggio televisivo, è nato a Torino. Dopo essersi diplomato al “Collegio san Giuseppe”, si è laureato in Economia e Commercio.

Scomparsi oggi

1945 – Franklin Delano Roosevelt: Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA. Nato ad Hyde Park, nello Stato di New York, e morto a Warm Springs nel 1945.

