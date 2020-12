Sabato 12 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 dicembre è il 346º giorno del calendario gregoriano (il 347º negli anni bisestili). Mancano 19 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)

Etimologia: Giovanna, maschile di Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad una figlia attesa e desiderata da tanto tempo e nata quando ormai si erano perse le speranze. Celebre fu Giovanna D’Arco, l’eroina che guidò l’esercito francese contro gli inglesi durante la guerra dei cent’anni. Giovanna è tra i 10 nomi femminili più diffusi tra la popolazione adulta italiana, mentre non appare tra i primi 50 nomi più usati per le nuove nate degli ultimi anni

Accadde oggi

1531 – Apparizione di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico

1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna

1872 – Un meteorite colpisce la Terra nei pressi della città di Banbury, Inghilterra

1901 – Guglielmo Marconi capta con le sue apparecchiature il primo segnale radio transoceanico

1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre da Vincenzo Peruggia

1969 – Strage di Piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: 16 morti e 88 feriti

1979 – La Rhodesia cambia il suo nome in Zimbabwe

2010 - Svezia, attentato suicida a Stoccolma 1 morto e 2 feriti, strage evitata. L’attentatore iracheno ha fatto esplodere prima la sua macchina poi si è fatto saltare in aria, secondo una e-mail mandata poco prima del suo gesto l’avrebbe fatto per la presenza dei militari svedesi in Afghanistan e per vignette satiriche contro Maometto.

2015 - Arabia Saudita: per la prima volta viene esteso il diritto di voto alle donne

Scoperte - 1857 Joseph Gayetty inventa la carta igienica

1969 – Strage di piazza Fontana: In un venerdì uggioso di dicembre, Milano vive le ultime ore lavorative della settimana. Alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana la chiusura è stata posticipata di mezz’ora, come solitamente avviene in occasione della borsa-mercato degli operatori dell’agricoltura. Nell’edificio sono presenti in sessanta, tra personale e utenti, diversi seduti intorno al tavolo ottagonale sito al centro della sala principale. Sotto quel tavolo, poco prima, una mano assassina ha nascosto una borsa nera con dentro 7 chili di gelignite (un potente esplosivo utilizzato nelle cave) e un timer impostato sulle 16.37. All’ora esatta un boato scuote la città e una pioggia di schegge di vetro investe decine di passanti. Dentro la banca si materializza l’inferno: al posto del tavolo si è aperta una voragine e tutto intorno è un insieme confuso di marmi, vetri, documenti e corpi straziati. Muoiono sul colpo dodici persone a cui, nelle ore successive, se ne aggiungeranno altre cinque, mentre sono 86 i feriti.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 12 dicembre pongono fortemente l’accento sul proprio aspetto fisico, sul modo in cui si muove e, in generale, su tutto ciò che fanno con il corpo. Con questo non si vuole affermare che essi non pongano alcuna attenzione alla sfera mentale e spirituale; è solo che sono decisamente affascinati dai diversi atteggiamenti che il corpo può assumere; anzi, la loro specialità può a volte essere addirittura quella di leggere il linguaggio del corpo delle altre persone e riuscire a disporre di una sorta di finestra attraverso cui vedere lo stesso emotivo o psicologico di qualsiasi individuo con il quale si trovino ad integrare.

12 dicembre 1821 - Gustave Flaubert è stato uno scrittore francese considerato l'iniziatore del naturalismo nella letteratura francese, è conosciuto soprattutto per essere l'autore del romanzo Madame Bovary e per l'accusa di immoralità che questa opera gli procurò; tuttavia Flaubert viene ricordato in ambito letterario anche per opere quali L'educazione sentimentale oltre che per la sua passione per lo stile e l'estetica.

1915 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori al cinema.

1863 – Edvard Munch: Noto come l’esistenzialista dei fiordi, con la sua pittura anticipò gli aspetti peculiari dell’espressionismo, di cui è considerato il padre.

1969 – Fiona May: Di origine britannica, atleta e poi attrice, è nata a Slough (nel Berkshire, Inghilterra). Ha ottenuto il passaporto italiano dopo il matrimonio con l’astista azzurro Gianni Iapichino.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 12 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Manca davvero pochissimo alla partenza di Giove e di Saturno (meno di una settimana) per questo dovresti regalarti un sabato che sia libero nonostante tutto, che non consideri i soliti impegni, tutte quelle cose che non alleggeriscono di certo la qualità del weekend. Concediti un anticipo.

Toro

La Luna oggi toccherà la tua Venere provando a accenderla, a renderla più viva. La Luna saprà insomma convincerti a sognare, a non impedirti di vivere passioni e libertà, a trovare qualcosa di bello e di speciale anche in questo sabato di dicembre. Lasciati guidare dagli umori, dalle immagini del cuore.

Gemelli

Non devi necessariamente condividere sempre e soltanto le cose belle, migliori, quelle che ti fanno fare una buona figura. Oggi, per esempio, potrai anche parlare di qualcosa che forse ti preoccupa, che non ti piace e di cui senti il bisogno di raccontare, di chiedere un parere o un’impressione.

Cancro

La Luna, anche per oggi, sarà in un segno d’acqua come il tuo, ti sarà amica, ti darà volentieri una mano. Insieme a lei potrai sempre vivere la parte più simpatica e divertente del sabato, saprai raccogliere sogni e passioni per poi metterli in pratica. Non ti mancherà la fantasia, la motivazione.

Leone

La Luna ti aiuterà a vivere meglio tutto ciò che ti preoccupa, che non ti consente di essere troppo ottimista. Ma lo farà con grazia, immaginando cose nuove e diverse per risolvere o migliorare (Nettuno aiuta), provando a trasformare in passione una sfida, un ostacolo (Plutone ci mette mano).

Vergine

Davvero speciale e molto bello il tuo modo di parlare di oggi. Perché sarà un sabato in cui saprai come muoverti, cosa dire e quando dirlo. Perché non ti sbaglierai con i tempi e le parole, finendo per convincere anche chi non ha affatto le idee chiare. E non ti costerà fatica o troppo sforzo.

Bilancia

Tra pochi giorni la tua Venere si sposterà, cambierà di segno, facendoti ritrovare la voglia di fare e di esserci. E oggi la Luna proverà a creare in te nuove speranze, il bisogno di credere al meglio, di vivere un pensiero che sia soprattutto positivo. Plutone e Nettuno ti concederanno calore, sogno.

Scorpione

Oggi la Luna – che brilla proprio nel tuo segno – toccherà quella Venere un po’ triste che ha bisogno di sogni, di calore, di un abbraccio. Ma, grazie a Nettuno e a Plutone, tutto questo sarà possibile, e troverai spunti e motivazioni per accenderti, per non lasciare mai indietro i sentimenti.

Sagittario

Sarà perché il tuo segno è il più libero di tutti, quello che trova sempre il modo per rendere il tutto migliore, ma oggi sembra davvero che tu sappia come vivere, cosa fare per non spegnere questo sabato. Vivi al massimo il calore e l’energia che i pianeti amici ti regalano, non risparmiare sull’entusiasmo.

Capricorno

Questa Luna, amica dei tuoi sogni e della tua immagine del futuro, oggi ti aiuterà a rendere ancora più dolce e gentile il modo che hai di pensare, di guardare alle cose, alle verità. Ricordati che hai bisogno di prepararti alla partenza di Giove e di Saturno con buona energia, coltivando propositi.

Acquario

La Luna, oggi altissima nel tuo cielo insieme a Venere, potrebbe accendere dentro di te la voglia e il bisogno di pensare a cosa fare, a come cioè prepararti all’arrivo di Giove e di Saturno (manca meno di una settimana), a come sfruttare al massimo le nuove energie che il cielo ti regalerà.

Pesci

Ricordati che oggi è sabato, un giorno in cui ti puoi permettere di lasciare un po’ più libera la fantasia, in cui non devi rallentare o rinunciare a credere in quello che fai, in ciò che sei. Approfitta di questa Luna amica così generosa per regalarti un giorno speciale, uno di quelli che ti fa stare bene.