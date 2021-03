Venerdì 12 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 marzo è il 71º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno (293 negli anni bisestili).

Santi del giorno: San Massimiliano di Tebessa (Martire)

Etimologia: Massimiliano, deriva dal latino “Maximilianus”, oppure “Maximianus cognomen” documentato sin dall’epoca imperiale e diminutivo di “maximus”, “il più grande”.

Accadde Oggi

515 a.C. – Viene completata la costruzione del tempio di Gerusalemme

538 – Si conclude l’assedio di Roma con la vittoria dei bizantini sugli ostrogoti

1171 – Tutti i veneziani in tutto l’impero bizantino vengono arrestati e i loro beni confiscati: inizio della guerra tra Venezia e Bisanzio (1171-1175)

1947 – Viene proclamata la dottrina Truman, intesa ad aiutare a bloccare la diffusione del comunismo

A Torino Prima Linea uccide il brigadiere Giuseppe Ciotta A Bologna i carabinieri fanno irruzione negli studi di Radio Alice

1999 – Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della NATO

2013 – Città del Vaticano, ore 16.30: nella Cappella Sistina inizia il conclave per la nomina del nuovo vescovo di Roma pontefice, successore di Benedetto XVI

1610 – Galileo pubblica il Sidereus Nuncius: “Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura”. Esordisce così il Sidereus Nuncius, uno dei trattati più importanti della storia dell’astronomia, per molti il più prezioso per la portata rivoluzionaria dei suoi contenuti rispetto alla cultura del tempo. Chi lo lesse allora si trovò di fronte a una nuova dimensione da esplorare: l’Universo!

Nati

Sei nato oggi? Individui coraggiosi e risoluti, i nati in questo giorno sono sufficientemente forti e tenaci da riuscire a resistere a tutti i duri colpi o delusioni inferti dal destino, sapendo, in seguito, trarre abilmente profitto da tutte le esperienze maturate. E’ di grande importanza che sappiano seguire sempre una determinata rotta, poiché essendo individui poliedrici e portati per molti settori, sono talvolta inclini a disperdere le proprie energie. Sono soliti credere ad altri mondi, altre vite, realtà diverse. Malgrado ciò danno l’immagine di essere individui pratici, realisti, concreti. I nati in questo giorno sono governati dal numero 3 e tendono a raggiungere le posizioni più elevate nell’ambito del settore nel quale operano oltre a attribuire un grande valore all’indipendenza.

1863 – Gabriele D’Annunzio: Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di Vate.

1969 – Beppe Fiorello: Da showman ad attore di grido, Beppe Fiorello, fratello del più noto Fiorello nazionale, è nato a Catania.

1922 – Jack Kerouac: Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria.

1921 – Gianni Agnelli: Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 marzo 2021 da astri.acotel.it. Siamo arrivati finalmente a venerdì e questa giornata parte bene perché siamo più vicini al weekend.

Ariete. Domenica la Luna sarà nel tuo segno! Oggi potrebbero esserci delle difficoltà nel vedersi. Nel lavoro rivedrai una persona spiacevole, ma questa volta anche in una discussione avrai la meglio.

Toro. In questo momento devi capire fino a che punto è tua la colpa se ci sono delle difficoltà in amore. Con Leone e Scorpione i dubbi più forti, ma se ci tieni ad un rapporto dovrai impegnarti. Nel lavoro dovrebbe nascere una complicazione: forse per qualche mancato incasso.

Gemelli. Stai vivendo un momento d’ansia legato all’amore. Probabilmente oggi ti troverai accanto a qualcuno anche se vorresti stare altrove. Nel lavoro è difficile in queste ore fare partire nuovi progetti, la situazione però è promettente per il futuro.

Cancro. La Luna è favorevole e ti spinge a vivere nuove emozioni. Lascia stare il passato, i nuovi incontri saranno interessanti. Nel lavoro sempre la Luna favorisce contatti, anche con persone lontane.

Leone. Il tuo problema in amore è che non sai dimenticare. Devi stare attento a non perdere tempo con le vendette. Nel lavoro sei insoddisfatto, deconcentrato.. non agitare le acque però potrebbe essere ancor più dannoso.

Vergine. Luna e Venere sono contrario; proprio tu potresti impuntarti su una questione di principio. Nel lavoro anche potresti discutere per motivi banali, prendertela con qualcuno che non è dalla tua parte.

Bilancia. Per l’amore abbiamo una situazione astrologica interessante, ma domenica potrebbe esserci una piccola crisi. Nel lavoro i creativi sono favoriti! Non escludiamo discussioni ma solo se ci sono vecchi debiti, qualcosa che devi cercare di risolvere da un po’.

Scorpione. Nell’amore bisogna capire se hai voglia e coraggio di recuperare qualcuno. Nel lavoro invece arriverà un’informazione utile per capire fino a che punto puoi osare.

Sagittario. Nell’amore è possibile che tu abbia notato qualche problema.. nei rapporti però ci vuole pazienza. Nel lavoro sono molti i nati che vogliono intraprendere percorsi diversi dal passato.

Capricorno. Oggi e domani la Luna sarà favorevole! La situazione in amore torna promettente. Nel lavoro dipenderà dall’attività che svolgi ma non escludiamo l’arrivo di buone notizie.

Acquario. I rapporti che nascono in questo periodo dell’anno sono particolarmente forti: se il tuo cuore è solo da tempo non sottovalutare gli incontri. Chi lavora a chiamata noterà un aumento della richiesta: in arrivo opportunità.

Pesci. Le stelle portano un miglioramento nei rapporti sentimentali; la Luna è nel tuo segno! Questo è un elemento di forza. Nel lavoro la giornata è giusta, soprattutto se nelle ultime settimane ci sono stati un po’ di problemi.