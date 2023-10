Oggi 12 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 Ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia. Ecco per chi questo giorno in amore e lavoro sarà stupendo.

Ariete - Cari ariete, in amore le cose andrebbero gestite con più razionalità mentre, sul lavoro, il periodo è ideale per ottenere tanto.

Toro - Cari toro, se ci sono questioni rimaste in sospeso con il partner bisogna affrontarle. Sul lavoro avete una grande voglia di stabilità.

Gemelli - Cari gemelli, in amore torna il sereno dopo giornate difficili e sul lavoro arriva qualche bella novità, continuate a mantenere i contatti.

Cancro - Cari cancretti, la luna torna serena ma nella coppia potrebbe esserci ancora qualche tensione nell'aria. Sul lavoro le stelle suggeriscono di non fare passi azzardati, soprattutto oggi.

Leone - Cari leoncini, avete un grande bisogno d'amore e di ritrovare una serenità nella coppia. Sul lavoro c'è ancora qualche piccolo ostacolo da superare ma ce la farete.

Vergine - Cari vergine, aspettatevi buone notizia in amore perché le stelle sono favorevoli da questo punto di vista. Sul lavoro state pensando a un cambio di mansione o di azienda.

Bilancia - Cari bilancia, è molto bello il cielo per i sentimenti e saranno tante le occasioni per trovare l'amore. Sul lavoro tutto procede nel migliore dei modi.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore massima attenzione perché il tira e molla degli ultimi giorni ha lasciato qualche strascico emotivo. Sul lavoro potreste dover affrontare qualche questione noiosa.

Sagittario - Cari sagittario, il cielo parla di grandi emozioni ma dovete ancora scegliere chi volete al vostro fianco. Sul lavoro riuscirete a portare avanti un progetto importante.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata parla di un recupero emotivo anche se, dal punto di vista professionale, c'è ancora molto caos.

Acquario - Cari acquario, attenzione ai piccoli fastidi del cuore perché le stelle mettono zizzania in amore. Sul lavoro c'è ancora qualche problema economico da affrontare e risolvere.

Pesci - Cari pesciolini, bella questa giornata per mettere le cose in chiaro in amore. Sul lavoro il pomeriggio è senza dubbio meglio della mattina per portare a termine gli impegni lavorativi.

Almanacco

Il 12 ottobre è il 285º giorno del calendario gregoriano. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Serafino da Montegranaro (Religioso)

Etimologia: Serafino , il termine “Serafino” sta ad indicare gli appartenenti alle schiere angeli con sei paia di ali.

Nati 12 ottobre

Sei nato oggi? Sei spiritoso, intelligente, anticonformista e spregiudicato. Sia nei rapporti sociali che nel lavoro puoi ottenere successi apprezzabili, ma devi frenare l'egocentrismo e, in amore, non devi pretendere più di quel che il partner può darti. Se sarai più disponibile e ti impegnerai a fondo raggiungerai tutti i tuoi obiettivi.

1935 – Luciano Pavarotti: Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. Nato a Modena e morto nella stessa città nel 2007, è ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre quarant'anni di carriera.

1962 – Luca Carboni: Nato a Bologna, appartiene alla folta schiera di cantautori e musicisti rock originari dell'Emilia-Romagna. Già all'età di sei anni si avvicina alla musica, suonando il pianoforte, mentre a 22 anni esordisce come musicista, vincendo il Festivalbar 1984 “categoria giovani” con il singolo Ci stiamo sbagliando.

1896 – Eugenio Montale: Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, Eugenio Montale lascia una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Nato a Genova e scomparso a Milano nel 1981.

Accadde oggi

Scoperta dell’America, giro del mondo in dirigibile, l’inno di Mameli diviene inno nazionale, nasce l’Oktoberfest.