Domenica 13 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 13 giugno è il 164° giorno del calendario gregoriano. Mancano 201 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Antonio di Padova è il protettore di orfani, prigionieri, naufraghi, donne incinte, donne sterili, bambini malati, vetrai e reclute.

Nato in Portogallo nel 1195 dapprima è uno studioso di scienze teologiche, poi diventa sacerdote per abbracciare infine l'ideale francescano. Fernando lascia i bianchi panni per rivestirsi della grezza tunica di bigello e una corda ai fianchi e cambia il nome in Antonio. Dapprima missionario in Marocco, poi in Sicilia. Eremita in Romagna, predicatore a Bologna. Il 13 giugno 1231 a Camposampiero Antonio fu colto da malore. Chiese di essere portato all'amato convento di Padova dedicato a Maria. Deposto su di un carro trainato da buoi, e contornato dai frati e da tanti fedeli subito accorsi, fu condotto in città. Ma entrando in Arcella spirò. Fu proclamato santo solo 11 mesi dopo la morte per i numerosi miracoli compiuti.

Accadde Oggi

323 aC – Muore a Babilonia , all’età di 33 anni, il condottiero greco Alessandro Magno.

, all’età di 33 anni, il condottiero greco 1979- Gli indiani Sioux ricevono dal governo degli stati uniti 105 milioni di dollari a titolo di risarcimento per le Black Hills , la loro terra sacra, sottratta alle tribù Lakota nel 1877. Un gesto simbolico che segue una delle vicende più sanguinose e tragiche della storia Americana.

, la loro terra sacra, sottratta alle tribù Lakota nel 1877. Un gesto simbolico che segue una delle vicende più sanguinose e tragiche della storia Americana. 1981- Muore dopo una lunga agonia il piccolo Alfredino Rampi . Il 10 giugno verso le 19 a Vermicino, nei pressi di Roma, il bambino era caduto in un pozzo artesiano profondo 80 metri e largo 30 centimetri.

. Il 10 giugno verso le 19 a Vermicino, nei pressi di Roma, il bambino era caduto in un pozzo artesiano profondo 80 metri e largo 30 centimetri. 1998 – Processo Enimont: sono condannati definitivamente per finanziamento illecito politici di primo piano come Arnaldo Forlani, Severino Citaristi, Renato Altissimo, Umberto Bossi e Giorgio La Malfa

2005 – Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia.

Nati

Sei nato oggi? La natura ti ha dotato di un carattere espansivo, affabile, allegro e simpatico. Hai molti amici e potrai contare su di un partner maturo e consapevole.

1888 – Fernando Pessoa: Poeta, scrittore e aforista, nacque a Lisbona e morì nella stessa città il 30 novembre del 1935. Con il cileno Pablo Neruda, è considerato il poeta più rappresentativo del XX secolo e uno dei maggiori scrittori di lingua portoghese; tuttavia, in carriera scrisse diverse opere in inglese, avendo ricevuto una educazione e istruzione di stampo britannico.

Scomparsi

1979- Muore a 34 anni il musicista Demetrio Stratos, cantante, polistrumentista e ricercatore musicale greco.

Oroscopo del giorno

Ariete: Ogni relazione potrà essere coinvolgente. Potrete contare anche sull’aspetto positivo di Giove che favorirà nuovi incontri.

Toro: In questo weekend hai grande voglia di vedere gente nuova e gente simpatica. Allora datti da fare, vivi le nuove esperienze che ti vengono proposte dai tuoi amici e non avere alcun tipo di remore.

Gemelli: Ti capita spesso di fare confusione. Per le troppe cose che devi fare rischi di fare tutto male. E’ giunto il momento di mettere della priorità nella tua vita. Decidi su cosa concentrarti solo così potrai ottenere i risultati sperati.

Cancro: Gli impegni lavorativi sono decisamente meno pressanti e potrai finalmente dedicare un po’ di tempo a te stesso.

Leone: Domenica giornata interessante per quelli che vogliono viaggiare. Sfrutta, allora, questo fine settimana per vivere nuove esperienze, potrai riscoprire emozioni quasi dimenticate.

Vergine: Giornata test, per capire a che punto è la vostra relazione con il partner. Questo non significa che dovrete essere indisposti al confronto, al contrario fare di tutto per capire quale sia il vostro reale sentimento.

Bilancia: Domenica giornata molto positiva per te che potrai contare su un aspetto favorevole della Luca che vi restituirà energia e voglia di fare.

Scorpione: Quello che è appena iniziato potrebbe essere un giorno caotico. Il consiglio è quello di fare le cose con ordine e non farsi prendere dal panico.

Sagittario: Non sei assolutamente il tipo che si lascia intimorire da minacce o ricatti morali. C’è chi sta cercando di metterti sotto pressione ma tu reagisci con la solita grinta e tutto si sistemerà.

Capricorno: Devi avere un po’ di pazienza. Di certo non è il miglior periodo della tua vita, ma le nubi che ci sono all’orizzonte si diraderanno pian piano.

Acquario: Devi farti forte di alcune esperienze che hai avuto nei giorni scorsi. Potresti aver avuto qualche discussione con persone alle quali vuoi bene, forse è il caso di fare un passo indietro.

Pesci: Un piccola bugia per toglier d’impaccio o una frase detta male potrebbero scatenare in te un atteggiamento di agitazione e nervosismo che condizionerà negativamente il weekend.