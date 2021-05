Giovedì 13 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 13 maggio è il 133º giorno del calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: oggi si venera Beata Vergine Maria di Fatima. Il 13 maggio 1917 tre piccoli pastorelli riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio, a Cova da Iria vicino a Fátima, Portogallo

1497 – Girolamo Savonarola , frate e uomo politico, viene raggiunto da un provvedimento di scomunica emesso da papa Alessandro VI.

1787 – Il Capitano Arthur Phillip lascia Portsmouth, Inghilterra con 11 navi piene di detenuti, per fondare una colonia penale in Australia

1860- Partiti da Marsala la mattina del giorno precedente, i garibaldini giungono a Salemi , accolti entusiasticamente dalla popolazione. Gli abitanti, con l’amministrazione comunale alla testa, si prodigano per dare alloggio ai volontari e per rifornire il corpo di spedizione di viveri e di denaro.

1909- Parte il Giro d'Italia. La prima edizione della corsa ciclistica a tappe prende il via da Milano, per terminare, dopo 8 tappe e 2.448 chilometri, proprio nel capoluogo lombardo. Il vincitore del primo Giro d'Italia è Luigi Ganna.

1940 - Seconda guerra mondiale: La Germania nazista inizia la conquista della Francia, quando le truppe tedesche attraversano la Mosa. Churchill pronuncia il suo famoso discorso su "sangue, lacrime, fatica e sudore" davanti alla Camera dei Comuni britannica.

1950 – Nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula Uno della storia; il titolo mondiale andrà all’italiano Nino Farina

1968- 800.000 persone partecipano a una grande manifestazione per le strade di Parigi . Da molti viene considerato l’apice del “Maggio francese” e della contestazione sessantottina in Europa.

1976- Pol Pot viene nominato primo ministro della Cambogia. Il nuovo primo ministro inizia un programma di emigrazione forzata verso le campagne e di "rieducazione", che porta all'uccisione di un numero di persone che oscilla tra il milione e duecentomila e i tre milioni.

1978 – Italia, entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi

1981- Pochi minuti dopo il suo ingresso in Piazza San Pietro per l’udienza generale, Giovanni Paolo II è raggiunto da due colpi di pistola all’addome. A sparare è il turco Mehmet Ali Agca , militante del gruppo terroristico di estrema destra “Lupi Grigi“.

1981- Pochi minuti dopo il suo ingresso in Piazza San Pietro per l'udienza generale, Giovanni Paolo II è raggiunto da due colpi di pistola all'addome. A sparare è il turco Mehmet Ali Agca, militante del gruppo terroristico di estrema destra "Lupi Grigi".

, ex direttore generale della Banca d’Italia, viene eletto al primo scrutinio con 707 voti su 1o10. 2012 – Viene diffuso negli Usa il risultato di una indagine di studiosi della Penn State University , secondo cui esiste una correlazione tra perdita della biodiversità e scomparse di lingue e culture , per cui entro la fine di questo secolo spariranno tra il 50 e il 90 per cento di lingue nel mondo.

2004 – India, l'italiana Sonia Maino, vedova di Rajiv Gandhi, vince le elezioni in India. Pochi giorni dopo, però, rinuncerà alla candidatura alla carica di Primo Ministro per le sue origini straniere in favore di Manmohan Singh.

13 maggio 1909: parte il primo Giro d’Italia, a Milano – intorno alle 3 del mattino – 130 persone in bicicletta si affollarono nell’oscurità di una notte che di lì a poco avrebbe lasciato strada al primo albeggiare. Stiamo dinanzi alla prima edizione del Giro ciclistico dell’Italia, ormai più noto come Giro d’Italia.

Sei nato oggi? I nati il 13 maggio hanno spesso un notevole fascino, che esercitano sia nella loro ristretta cerchia sociale sia, più in generale, nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale quei riconoscimenti e quel successo che gli altri ottengono solo a prezzo di grandi fatiche, ma proprio questo attira su di loro aspri rimproveri: la gente, infatti, li accusa di essere superficiali e di andare in cerca di un successo effimero, privo di reale profondità. Spesso il giro di boa dei nati in questo giorno, è rappresentato da un evento traumatico, fisico, spirituale o emotivo, una sorta di crisi o di punto di rottura dopo il quale l’individuo sarà in grado di crescere e approfondire la propria visione della vita.



1950 – Stevie Wonder: Icona della black music, in oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando per il reggae.

1988 – Muore ad Amsterdam, cadendo dalla finestra di un albergo, il musicista americano Chet Baker. Aveva 59 anni.

