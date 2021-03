Sabato 13 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 13 marzo è il 72º giorno del calendario gregoriano. Mancano 293 giorni alla fine dell’anno.

Festa Città del Vaticano: anniversario dell’elezione di papa Francesco

Santi del giorno: San Rodrigo di Cordova (Sacerdote e Martire)

Etimologia: Rodrigo, composto da hroth e rikjia: “ricco di gloria”. Nella forma latinizzata Rodericus. Uno dei personaggi cattivi nel libro di Alessandro Manzoni “Promessi Sposi” fu proprio Rodrigo e il nome ne perse favore proprio per questo motivo.

Accadde Oggi

222 — Marco Bassiano Alessiano diventa imperatore romano con il nome di Marco Aurelio Severo Alessandro.

1138 – L’antipapa Vittore IV succede ad Anacleto II

1516 – Carlo V d’Asburgo, assumendo il nome di Carlo I, divenne Re di Spagna.

1639 – L’Università di Harvard viene intitolata all’ecclesiastico John Harvard

1 781 – Herschel scopre il pianeta Urano : Settimo pianeta del sistema solare, a partire dal Sole, e con un diametro 4 volte più grande di quello della Terra, Urano è stato il primo pianeta scoperto grazie al telescopio.

: Settimo pianeta del sistema solare, a partire dal Sole, e con un diametro 4 volte più grande di quello della Terra, Urano è stato il primo pianeta scoperto grazie al telescopio. 1861 – I soldati borbonici issano la bandiera bianca sulla Real Cittadella di Messina; si arrende così uno degli ultimi centri di resistenza borbonica.

1881 – Alessandro II di Russia viene assassinato con una bomba presso il Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo

1930 – Comunicata la scoperta del pianeta Plutone

1943 – Olocausto: le truppe tedesche deportano o uccidono gli ebrei del ghetto di Cracovia

1954 – Battaglia di Dien Bien Phu: le truppe Viet Minh attaccano i francesi

1968 – USA: incidente con il gas nervino VX nella Skull Valley, Utah

1987 – Disastro della motonave Elisabetta Montanari: alle ore 9:05 di venerdì 13 marzo, un incendio nella stiva di una gassiera causa la morte per asfissia di 13 operai addetti alla manutenzione.

1988 – Inaugurato il tunnel sottomarino più lungo al mondo : Quando se ne ipotizzò la costruzione il Giappone era ancora sotto choc per le perdite umane e i disastri dei due attacchi atomici. La sua entrata in funzione diede al paese del Sol Levante un altro prestigioso primato nella storia del progresso ferroviario.

: Quando se ne ipotizzò la costruzione il Giappone era ancora sotto choc per le perdite umane e i disastri dei due attacchi atomici. La sua entrata in funzione diede al paese del Sol Levante un altro prestigioso primato nella storia del progresso ferroviario. 2003 – Ha luogo l’ottava e ultima udienza preliminare dei processo penale per l’attribuzione delle responsabilità nell’ambito del Disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001; vengono rinviati a giudizio tutti gli 11 imputati

2007 – Ha inizio il ritiro dal servizio del primo velivolo stealth: il Lockheed F-117 Nighthawk

2013 – Dopo il conclave viene eletto Papa, al quinto scrutinio, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio con il nome di Francesco. La fumata bianca è alle 19.06, seguita dal rintocco delle campane. E' il primo Papa giunto dalle Americhe, 76 anni, arcivescovo di Buenos Aires dal 1998. È una figura di spicco dell’intero continente e un pastore semplice e molto amato nella sua diocesi, che ha girato in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus. «La mia gente è povera e io sono uno di loro», ha detto una volta per spiegare la scelta di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo. Nasce il 17 dicembre 1936 nella capitale argentina, figlio di emigranti piemontesi: suo padre Mario fa il ragioniere, impiegato nelle ferrovie, mentre sua madre, Regina Sivori, si occupa della casa e dell’educazione dei cinque figli. Diplomatosi come tecnico chimico, sceglie poi la strada del sacerdozio. Completa gli studi umanistici in Cile e nel 1963, tornato in Argentina, si laurea in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel. Fra il 1964 e il 1965 è professore di letteratura e psicologia. Si laurea in teologia nel 1970. Il 31 luglio 1973 viene nominato provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Sei anni dopo riprende il lavoro nel campo universitario. Nel Concistoro del 21 febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo crea cardinale, del titolo di san Roberto Bellarmino. Viene eletto Sommo Pontefice il 13 marzo 2013.

Nati

Sei nato oggi? La persona che nasce in questo particolare giorno e cioè nel tredicesimo giorno di Marzo, molto spesso vive una vita piena di eventi anche molto sfortunati oppure una vita in cui molti eventi possono essere fortunatamente ribaltati e sistemati a proprio favore. Gli individui nati il giorno 13 del terzo mese dell’anno e quindi Marzo di un anno qualunque, possono sembrare molto profetici quando parlano e quando descrivono il Mondo.

1960 – Luciano Ligabue: Artista poliedrico, impegnato nella letteratura e nel cinema, è l’altra faccia del rock italiano, di cui è un assoluto protagonista da quasi un ventennio. Emiliano di Correggio.

1853 – Eduardo Scarpetta: Padre del grande Eduardo De Filippo e grande maestro del teatro italiano, per Napoli fu il più importante attore e commediografo negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Napoletano doc.

1961 – Carlo Conti: Tra i presentatori televisivi del momento è quello più sulla cresta dell’onda, dopo trasmissioni di successo nel “prime time” di Rai Uno ha trovato il trampolino decisivo.

Scomparsi oggi:

1988 – Steno: Regista tra i più prolifici ed eclettici del panorama italiano, insieme con Monicelli, Risi e Comencini, è annoverato tra i padri della cosiddetta commedia all’italiana. Nato a Roma.

Oroscopo del giorno

Ecco le previsioni dell’Oroscopo del 13 marzo 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox da astri.acotel.it.

Ariete: Nei prossimi giorni, cercate di far quadrare i conti. Ci sono state troppe spese impreviste, rimanete calmi e cercate di recuperare energie fisiche e mentali.

Toro: Importante in questi giorni evitare i conflitti in amore e nei rapporti con gli altri. Perché le amicizie si rileveranno difficili da gestire.

Gemelli: Non stai vivendo un momento troppi brillante a causa dello stress. In questo momento ti sembra di avere tutti contro.portate pazienza.

Cancro: In questi giorni l’agitazione sembra altissima. Almeno fino a mercoledì si consiglia di evitare slanci e di restare prudenti, sia in ambito lavorativo che nella sfera affettiva.

Leone: Periodo fertile per gli amori. Devi essere ottimista e pronto a recuperare le energie. Cambiamenti in arrivo. E’ facile che nei prossimi giorni ci siano dei ripensamenti in ambito amoroso.

Vergine: Ben vengano le attività fisiche. In questi giorni sei molto distratto, lascia stare i pensieri e dedicati a te stesso, mettiti alle spalle lo stress e cerca di recuperare le energie fisiche e mentali.

Bilancia: Con questo cielo é necessario prendere le distanze da persone negative che possono minare la vostra tranquillità. Circondatevi di persone positive.

Scorpione: Tieni conto che questa fase di cambiamenti porterà ad un esplosione di vitalità e ad una grande energia che si presenterà a fine settimana.

Sagittario: Non è facile mantenere la calma in alcune situazioni che ti preoccupano cosi tanto. Ma stai tranquillo già domani andrà molto meglio.

Capricorno: Ci sono diverse problematiche in amore e in questi giorno potresti diventare molto insofferente nei confronti del partner. Cerca di affrontare i problemi con la tranquillità giusta.

Acquario: Quelli che si sono sposati da poco devono superare una fase d’adattamento. Quindi non è un periodo no ma agite con cautela e siate riflessivi.

Pesci: Che tu sia nervoso è evidente, potresti desiderare di rivedere un contratto o addirittura chiuderlo. Rifletti bene sulle tue decisioni.