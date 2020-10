Martedì 13 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il nostro almanacco si prefigge di aiutarvi a ricordare ciò che avvenne oggi nella storia ma anche: i santi del giorno, informazioni, fatti, eventi e compleanni da ricordare.

Accadde oggi

1884 - Istituito il meridiano di Greenwich (135 anni fa): Individuare il meridiano "fondamentale" per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo, in base a un Tempo Universale.

1815 – Gioacchino Murat è fucilato presso il castello di Pizzo: termina il suo tentativo di unificare l'Italia.

1943 – Seconda guerra mondiale: Il governo italiano si schiera con gli Alleati e dichiara guerra alla Germania.

1977 – Quattro terroristi palestinesi dirottano un volo Lufthansa in Somalia e richiedono il rilascio di 11 membri della Rote Armee Fraktion.

1307 – I Cavalieri templari presenti Francia vengono posti in stato d'arresto dalle guardie di Filippo il Bello con l'accusa di eresia

1399 – Enrico di Bolingbroke è incoronato Re d'Inghilterra con il nome di Enrico IV

1503 – Papa Pio III subisce nel corso del suo brevissimo pontificato un tentativo di avvelenamento da parte delle famiglie Orsini e Colonna

1775 – Il Congresso Continentale ordina la costituzione della Marina Continentale (che diverrà in seguito la US Navy )

1792 – A Washington, viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca

1815 – Gioacchino Murat è fucilato presso il castello di Pizzo

1820 – Silvio Pellico viene arrestato a Milano con l'accusa di affiliazione alla carboneria

1886 – Il farmacista statunitense John Stith Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca Cola . La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa, come rimedio contro il mal di testa, l'8 maggio dello stesso anno..

1887 – Al teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi – Impero tedesco e Russia firmano il Trattato di controassicurazione

1894 – Viene arrestato Alfred Dreyfus , vittima del cosiddetto Affare Dreyfus

1914 – Prima guerra mondiale: lo Zeppelin LZ 29 mette a segno due bombardamenti su Calais e Parigi sulla via del ritorno venne danneggiato dal fuoco nemico e smantellato dopo un atterraggio forzato a Saint-Quirin

1917 – A Fátima , presso la Cova da Iria, alcune migliaia di persone, radunatesi in seguito alle apparizioni mariane della Madonna di Fátima, assistono ad un fenomeno che, poi, verrà chiamato Miracolo del sole

1918 – Prima guerra mondiale: Mehmed Talat Pasha e i ministri dei Giovani Turchi si dimettono e firmano l'armistizio, terminando la partecipazione dell'Impero Ottomano alla prima guerra mondiale

1943 – Seconda guerra mondiale: il nuovo governo italiano presieduto da Pietro Badoglio si schiera con gli Alleati e dichiara guerra alla Germania

1962 – Chi ha paura di Virginia Woolf? debutta a Broadway

1972 – Disastro aereo delle Ande

1977 – Quattro terroristi palestinesi dirottano un volo Lufthansa in Somalia e richiedono il rilascio di 11 membri della Rote Armee Fraktion

2000 – Nasce OpenOffice .org, una suite di software di produttività personale con licenza GNU General Public License

2002 – A Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il Campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen

2016 – Bob Dylan riceve il premio Nobel per la Letteratura

Ricorre oggi: la Chiesa cattolica celebra la memoria di san Benedetto e di san Romolo di Genova.

Nati in questo giorno

1921 – Yves Montand, cantante e attore italiano († 1991)

1925 – Margaret Thatcher, politica britannica († 2013)

1956 – Oliviero Diliberto, politico, giurista e docente italiano

1957 – Arturo Brachetti, attore e trasformista italiano

1964 – Dario Ballantini, imitatore, attore e pittore italiano,

Marco Travaglio, giornalista e saggista italiano

1974 – Camila Raznovich, conduttrice televisiva italiana

1967 – Javier Sotomayor, ex altista cubano

1982 – Ian Thorpe, ex nuotatore australiano

Scomparsi

1989 – Cesare Zavattini, sceneggiatore, giornalista e commediografo italiano (n. 1902)

2004 – Franco Sartori, storico e filologo italiano (n. 1922)

2016 – Dario Fo, drammaturgo, attore e regista italiano (n. 1926), Primo Sentimenti, allenatore di calcio e calciatore italiano (n. 1926)

Antonio Canova (1822)

Oroscopo di oggi

Oroscopo di oggi

Ariete

Il bisogno di condividere e di dimostrare entusiasmo e energia a chi avrai vicino, oggi potrebbe mettere in evidenza tutti i limiti del tuo Marte, tutte quelle incoerenze che il tuo pianeta, retrogrado, manda in onda. Vivi il momento non come un problema ma come un giorno in cui fare chiarezza.

Toro

La Luna oggi davvero potrebbe essere un’energia in grado di farti fare pace con certe cose, con alcune promesse che tardano, con ambizioni che ancora non si fanno vedere. Ti sentirai migliore anche davanti a tutto ciò che non puoi vedere o controllare, così che l’imprevisto diventi subito una opportunità.

Gemelli

Marte e il Sole oggi saranno in esatta opposizione tra di loro, per questo il tuo bisogno di vivere passioni e divertimenti più da vicino oggi si scontrerà con una certa difficoltà di sognare, di saper affrontare cose diverse, cose nuove, tutto ciò che può insomma regalarti una emozione.

Cancro

Se il Sole oggi ti farà vivere un momento di tensione e di fatica con tutte quelle cose di lavoro o pratiche che non vanno come vorresti, ecco che la Luna, al contrario, ti aiuterà a accettare con leggerezza i cambiamenti e gli imprevisti del martedì. Per questo il tuo look sarà sempre perfetto.

Leone

In questo periodo il Sole – dalla tua terza casa – ti spinge a comunicare e a dire con una forza speciale, con il bisogno di imporre i tuoi pensieri, le tue visioni. E oggi sarai particolarmente decisa e diretta quando si tratterà di fare qualche osservazione, di mettere in evidenza una cosa che non funziona.

Vergine

Questa Luna, oggi nel tuo segno, davvero sarà utile, preziosa. Perché sarà grazie alla sua vicinanza se tu, nelle prossime ore, potrai vivere con una certa leggerezza tutti i cambiamenti, quelle cose che si muovono e che ti raccontano una storia diversa. Niente sembra preoccuparti o farti paura.

Bilancia

La presenza del Sole, nel tuo segno, è sicuramente una forza che ti aiuta a credere di più nei sogni, nelle cose del destino, in novità che siano gentili e che ti portino cose buone. Tutte realtà che oggi sei intenzionata a difendere da chi invece non crede, da chi ha smesso di sperare nel futuro.

Scorpione

Nonostante un tono energetico non troppo alto., nelle prossime ore avrai voglia e bisogno di sentirti più vicina alle novità, alla fantasia, a quei sogni che rendono ogni cosa molto più vivibile, più interessante. Parla spesso con chi ami, fai in modo che idee e pensieri possano circolare liberamente.

Sagittario

Le emozioni saranno tenute alte dalla Luna, e questo ti spingerà a vivere con grande energia il tuo presente. Tanto che il tuo bisogno di vivere sogni e avventure (qualcosa che fa parte del tuo modo di essere) oggi sappia dire di no a modi di esprimere le passioni che appaiono sbagliati. Hai bisogno di scegliere.

Capricorno

Luna e Sole raccontano, per te, due storie diverse. Perché se la Luna farà di tutto per farti accettare novità e imprevisti, ecco che il Sole porterà in alto le emozioni, obbligandoti a rinunciare a qualcosa di intimo, a del tempo che doveva essere solo tuo. Ma, alla fine, il tuo martedì funzionerà.

Acquario

Fai attenzione a come dirai le cose, al modo con cui ti saprai esprimere, con il quale farai notare cose e situazioni. Perché i tuoi errori si sommeranno a un orgoglio speciale da parte di chi ti ascolta, così da accendere velocemente tensioni e incomprensioni. Usa sempre la prudenza.

Pesci

Hai bisogno di vivere e di dimostrare una grande armonia, la capacità di conciliarti con ogni cosa, con tutto ciò che succede intorno a te. Per questo, nelle prossime ore, il tuo look sarà gentile e equilibrato, nonostante le cose che non funzionano, quelle che succedono senza il tuo ok.