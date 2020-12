Lunedì 14 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano (il 349º negli anni bisestili). Mancano 17 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1287 – Nei Paesi Bassi crolla la diga Zuider Zee, causando la morte di oltre 50 000 persone

1782 – Ad Annonay, in Francia, i fratelli Montgolfier fanno il primo volo con il prototipo di mongolfiera

1799 - Muore all’età di 67 anni George Washington, il primo presidente americano

1856 – Viene aperto il casinò di Monte Carlo

1877 – La Serbia si allea con la Russia nella guerra contro la Turchia

1902 – Posa del primo cavo telegrafico attraverso l’Oceano Pacifico

1911 – I componenti della spedizione capitanata da Roald Amundsen, esploratore norvegese, sono i primi uomini a raggiungere il Polo sud

1942 – Seconda guerra mondiale : in Nordafrica le truppe tedesche comandate da Rommel sono costrette a ritirarsi da el-Agheila

1955 – Sulla base di un progetto del Canada, l’Italia entra a far parte delle Nazioni Unite

1981 – Israele si annette l’altipiano del Golan

1989 – In Cile si tengono le prime elezioni democratiche dopo 16 anni

2003 - A Venezia riapre il Teatro La Fenice

2003 - Al termine dell’operazione “Alba rossa” Saddam Hussein viene catturato dagli americani

Scoperte - 1860 Prima lavatrice (lavabiancheria) meccanica

1995 – Fine della guerra in Jugoslavia: Con gli accordi di Dayton (formalizzati a Parigi il 14 dicembre del 1995) fu messa la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (queste ultime due unite nella Federazione jugoslava, fino alla definitiva separazione nel 2006).

Nati

1503 Nostradamus

1932 Abbe Lane

1979 Michael Owen

1915 – Ave Ninchi: Tra gli anni Quaranta e Sessanta è stata una grande protagonista del cinema italiano, in particolare della commedia accanto a mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona.

1965 – Vinicio Capossela: Cantautore e musicista tra i più originali del panorama italiano, noto per le contaminazioni tra vari generi e tra questi ultimi e la letteratura. Nato ad Hannover, nella Bassa Sassonia.

Ariete

Sicuramente un lunedì che ti racconta mille cose, che ti mette addosso la voglia di fare di meglio e di più. Il novilunio ti aiuta infatti a ripartire, ma puntando sempre in alto, senza avere paura delle ambizioni, facendolo con grande chiarezza e tantissima determinazione. Una giornata speciale.

Toro

Qualcuno oggi ha fretta di fare di meglio e di più, di arrivare al sodo senza esitare, senza farsi troppe domande. Tu però non devi rincorrere nessuno, aspettando che Venere smetta la sua opposizione per ritrovare equilibrio e intelligenza nei rapporti. Non sentirti in dovere di dimostrare qualcosa.

Gemelli

Oggi la Luna rinasce in opposizione al tuo segno, vero, ma perfettamente in accordo con il tuo Mercurio. Per questo capirai che, da questo momento, ha inizio una stagione fatta del bisogno di cambiare, di migliorare, di essere più coraggiosa e più chiara con tutti. Con te stessa soprattutto.

Cancro

Non è un caso se una Luna tanto responsabile rinasce proprio oggi, proprio di lunedì. Perché con essa troverai la spinta e la motivazione che ti servono a prendere l’iniziativa, a risolvere e gestire tutte quelle piccole cose che hanno bisogno di te, della tua pazienza, del tuo saper svolgere tutto in modo perfetto.

Leone

Interessante questa Luna che oggi rinasce in prefetto trigono al tuo segno. Una vera proposta di coraggio, di chiarezza, di voglia di fare di meglio e di più. Non avrai tempo per chi o per cosa esita e si sbaglia, scegliendo di agire. Ottimo momento per inventare o per creare qualcosa.

Vergine

Il lunedì ti riserva una Luna Nuova che rinasce nel punto più intimo del tuo cielo. Per questo sentirai, ancora una volta, il bisogno di ricominciare (ma con un certo coraggio) a ripensare alla tua vita privata, alla casa, a tutte quelle situazioni che possono essere migliorate, cambiate, riviste.

Bilancia

Mentre Venere sta per ritrovare forza e orgoglio (qualcosa che da domani ti farà stare molto meglio), ecco che la Luna Nuova rinasce proprio là dove Venere è diretta, verso la comunicazione, verso la condivisione di parole e pensieri. Per questo sarà un lunedì in cui verrai compresa, notata, apprezzata.

Scorpione

Venere trascorre il suo ultimo giorno in tua compagnia, per questo dovresti dedicare parte del lunedì alle persone a cui vuoi bene. Intanto la Luna rinascerà nella tua seconda casa, regalandoti un’ottima occasione per decidere di fare qualcosa di bello, di speciale, qualcosa che ti faccia sentire migliore.

Sagittario

Ancora una volta, sarai proprio tu la vera protagonista del giorno, quella che davvero saprà come affrontare e gestire questo lunedì. La Luna rinasce proprio accanto a te, dandoti coraggio e chiarezza, mettendoti addosso la voglia di ricominciare senza esitazioni, sapendo esattamente dove vuoi arrivare.

Capricorno

A volte possiamo fare chiarezza (o pensare di farla) anche in quelle cose che sono nascoste, impossibili da raggiungere e da capire, perché almeno avremo la sensazione di controllare meglio il nostro presente. Oggi le stelle ti daranno il coraggio per fare proprio questo, per sentirti allineata con tutto.

Acquario

Oggi potresti dare una bella dimostrazione di come sei fatta veramente, di quale sia il tuo potenziale, la tua propensione verso il futuro e verso quelle cose che hanno bisogno di immaginazione, di intelligenza. Oggi la Luna Nuova ti aiuterà a inseguire il tuo destino senza paura, con grande chiarezza.

Pesci

La Luna Nuova, che rinasce oggi, ha scelto un punto speciale del tuo cielo per ripartire, per farsi sentire e notare. Per questo oggi avrai voglia di cambiare missione, di mettere in discussione il tuo destino, la professione. E lo farai con una forza speciale, con una chiarezza davvero rara.