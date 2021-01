Giovedì 14 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 14° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 351 giorni. Capodanno ortodosso

Santi del giorno: San Felice da Nola (Confessore e Martire), Santa Bianca (Vergine)

Etimologia: Bianca, il nome deriva da un soprannome, bianco, usato in italiano medievale in riferimento al colore dei capelli o della pelle. Il nome è conosciuto all’estero grazie a Shakespeare che lo utilizzò per due suoi personaggi presenti nella commedia La bisbetica domata e nella tragedia Otello. Attualmente è presente tra i primi 50 nomi per bambini più utilizzati in Romania e Portogallo.

Accadde Oggi

1526 – Carlo V d’Asburgo impone a Francesco I di Valois, in cambio della sua liberazione, di firmare il trattato che prevedeva la rinuncia da parte della Francia al Regno di Napoli, al Ducato di Milano e alla Borgogna, oltre alla concessione dei suoi due figli come ostaggi agli austro-spagnoli.

1690 – A Norimberga in Germania, viene inventato il clarinetto

1731 – A Göteborg viene fondata la Compagnia svedese delle Indie Orientali

1814 – La Danimarca cede la Norvegia alla Svezia

1858 – Un repubblicano italiano, Felice Orsini, attenta alla vita di Napoleone III di Francia

1943 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano, si reca a Casablanca per incontrare Winston Churchill: ha inizio la Conferenza di Casablanca

1954 - Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio

1966 – David Bowie pubblica il suo primo singolo.

1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti

1976 – Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari.

1990 – I Simpson debuttano sul canale televisivo FOX come serie regolare. Infatti va in onda il secondo episodio della serie animata ed è considerato un debutto trattandosi del primo episodio di una sequenza regolare dopo lo speciale natalizio di presentazione.

2000 – Un tribunale delle Nazioni Unite condanna cinque croati bosniaci con sentenze fino a 25 anni di carcere per l'uccisione di oltre 100 musulmani in un villaggio bosniaco, avvenuta nel 1993

2010 – Lo Yemen dichiara guerra al gruppo terroristico di al-Qaeda

2015 – Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano si dimette dal suo secondo mandato

Nati

Sei nato oggi? La fortuna non manca mai di assisterti e unita alla tua vitalità, alla disponibiltà e a un innato ottimismo ti permetterà di raggiungere alti livelli professionali, soprattutto nel settore artistico dove il tuo buon gusto ti indurrà a scelte azzeccatissime. In amore non hai problemi e troverai sempre il partner in grado di darti ciò che desideri.

1875 – Albert Schweitzer: Uomo di alto ingegno e di straordinaria generosità, mise la sua abilità di medico al servizio dell’umanità più debole. Nato a Kaysersberg.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2021 da Radio Lattemiele. Eccoci a giovedì. state contando le ore che vi separano dal weekend? Dai che ci siamo quasi!

Ariete. Dopo due giorni pesanti, ecco che arriva una parte del mese favorevole per l’amore. Sul lavoro, il periodo è ottimo: cerca di fare le cose con calma, altrimenti potresti sbagliare.

Toro. In amore oggi potrebbe esserci qualche problemino nella comunicazione. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di essere meno impulsivo: non esagerare!



Gemelli. In amore hai tanto da dire: non chiuderti in te stesso perché questo è il momento giusto per fare delle conoscenze importanti. Sul lavoro, c’è troppa agitazione nell’aria, ma c’è anche la possibilità di un recupero.



Cancro. Venere è ancora in opposizione, ma non temere: l’amore non è lontano, sei tu che stai prendendo tempo. Sul lavoro, arriverà qualcosa di nuovo nei prossimi mesi.

Leone. Alcuni pianeti sono lontani, ma stai tranquillo perché l’amore non è lontano. Sul lavoro, se devi portare avanti un progetto è meglio fermarsi perché non tutto sta andando come dovrebbe.



Vergine. Cerca di risolvere un problema in amore, d’altra parte tu hai voglia di chiarimenti. Sul lavoro, alcuni collaboratori vanno cambiati.

Bilancia. In amore torna finalmente un pò di tranquillità, ma attenzione con i nati sotto il segno del Capricorno e del Cancro perché potrebbero esserci problemi da risolvere. Sul lavoro, l’inquietudine dilaga nel pomeriggio. Ma stai tranquillo: Giove e Saturno sono dalla tua parte e ti aiuteranno!

Scorpione. In amore oggi cerca di non essere polemico perché la Luna è in aspetto critico. Sul lavoro, in arrivo decisioni e incontri importanti. Molti nati sotto il segno dello Scorpione possono stringere alleanze che portano a una situazione economica florida, ma solo nei prossimi giorni.

Sagittario. La Luna è favorevole: buone notizie, dunque, per l’amore con una situazione astrologica molto positiva. Sul lavoro, cerca di non prendere le cose di petto, soprattutto se c’è qualcuno che ti fa innervosire.

Capricorno. Se in amore devi fare delle scelte, questo è un periodo interessante. Sul lavoro, chi sta aspettando una risposta o gli studenti che devono affrontare un esame possono tirare un sospiro di sollievo perché il periodo è favorevole.

Acquario. La Luna è contraria: questo invita alla prudenza, cerca di tenere le emozioni negative sotto controllo. Sul lavoro, metti da parte qualche soldo. Non fare passi affrettati e follie se hai in mente un cambiamento.

Pesci. In amore il picco arriverà sabato e domenica: in questi giorni la Luna è nel segno e porterà tante belle novità. Sul lavoro, Marte, Venere e Sole sono dalla tua parte: puoi anche iniziare a pensare a un nuovo progetto e indirizzo di studi.

