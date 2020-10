Mercoledì 14 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 14 ottobre 2020. E’ il 287° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 78 giorni.

A Roma il sole sorge alle 06:22 e tramonta alle 17:30 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:39 e tramonta alle 17:39 (ora solare)

Accadde Oggi

1912 – Mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l’ex presidente statunitense Theodore Roosevelt viene ferito da John Flammang Schrank. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all’interno,Roosevelt tiene comunque il discorso

1944: il Field Maresciallo Erwin Rommel si suicida in prigione prima di comparire davanti al tribunale che lo avrebbe giudicato e condannato alla fucilazione per il tentativo di rovesciare e assassinare Hitler

1964: la Philips costruisce alcuni prototipi di televisori a colori

1964: Martin Luther King a 35 anni è la persona più giovane a ricevere il Premio Nobel per la Pace

2007 – Nasce il Partito Democratico italiano.

2012 – Felix Baumgartner si lancia nel vuoto dall’altezza di 39.045 metri a caduta libera, raggiungendo la velocità di 1342/kmh, superando la barriera del suono

1926 – Esordio di Winnie the pooh : Un orsacchiotto che alla tradizionale golosità per il miele dei suoi simili unisce una particolare predilezione per la poesia. È il protagonista di Winnie the pooh.

1894 – Brevettato il pandoro (126 anni fa): Con il Certificato di Privativa Industriale, rilasciato dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del Regno d'Italia al pasticciere di Verona Domenico Melegatti, iniziò la storia del pandoro, tra i dolci più tipici del Natale italiano.

1962 – Scoppia la crisi dei missili di Cuba: Per due settimane il mondo restò col fiato sospeso temendo di essere alla vigilia di una guerra nucleare . A fronteggiarsi le due superpotenze, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica.

1947 – Superata la barriera del suono: Nella base aerea di Edwards, in pieno deserto californiano, c'era una piccola folla di civili e militari ad assistere al delicato test che era chiamato a portare a termine Chuck Yaeager.

Nati oggi

Sei nato oggi? La tua intelligenza è acuta, veloce e i risultati che consegui, nello studio e nel lavoro, sono brillanti. I tuoi interessi intellettuali potrebbero però portarti a trascurare la tua vita affettiva: scegliere spetta a te, ma sappi che, se lo vuoi, c’è qualcuno che aspetta solo un tuo gesto d’amore.

Celebrità nate in questo giorno:

1927 – Roger Moore: Con sette film all’attivo è il volto più rappresentativo della saga dell’agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 al 1987. Nato a Londra, è una stato una star del cinema.

1906 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso. È ricordata per la sua opera di filosofa e storica.

1894 – E. E. Cummings: Esponente di primo piano della letteratura americana del Novecento, le sue poesie hanno ispirato, e continuano a farlo, scrittori, registi e cantanti.

1950 – Alda D’Eusanio: Nata a Tollo (in Abruzzo), giornalista e conduttrice televisiva. Negli anni Ottanta-Novanta ha avuto molta influenza in RAI, al punto da essere soprannominata la “zarina”

1977 – muore Bing Crosby, cantante e attore statunitense. Oscar come Padre O’Malley in “La mia via”. Ha inciso ‘White Christmas’, fra i dischi più venduti nel mondo.

Oroscopo di oggi

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 14 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: ripensare al passato

Ariete

Proprio quelle cose che, poco tempo fa, criticavano apertamente le tue insicurezze o contraddizioni, inizieranno oggi a non funzionare, a mostrare i loro limiti. Qualcuno probabilmente capirà perché preferisci rimandare, perché nel dubbio hai deciso di non muoverti troppo spesso.

Toro

Mercurio smette di funzionare dall'opposizione, per questo non devi più parlare troppo, esprimerti sempre e comunque. Per fortuna la Luna ti saprà consolare, ti farà percepire un mercoledì che sia adatto agli umori, davvero capace di vederti serena, leggera. Stai bene con il nuovo silenzio.

Gemelli

Il messaggio delle stelle è davvero chiaro. Se Mercurio, smettendo di funzionare, ti consiglia di essere meno logica o veloce, la Luna saprà invece convincerti a fare spazio alle emozioni, all'intuito, a tutto ciò che parla senza dire. Che cosa non ti piace? L’inutile caos, l’ambiguità superflua.

Cancro

Mercurio smette di essere quell'idea o quella parola che ti faceva sognare, che ti aiutava a raccontare le cose migliori. Per fortuna ci penserà una Luna amica a non farti mai mancare la voglia di stare con gli altri, di rimanere in contatto con ogni cosa, con ogni pensiero o sentimento.

Leone

Dovrai scegliere se ascoltare il tuo Sole, sempre in vena di dire e di parlare, oppure se decidere che sia meglio non dire, rispettando un Mercurio che ha smesso di aiutare la qualità dei dialoghi. Le stelle ti consigliano di indossare un look pratico, fatto meno di parole e più di fatti concreti.

Vergine

Sarai il segno più interessato dalle stelle del momento. Perché la Luna sarà al tuo fianco per farti vivere un momento speciale, che sappia di chiarezza, di armonia e della possibilità di vivere molto bene insieme a chi ami. Per questo la retrogradazione di Mercurio non sembra preoccuparti troppo.

Bilancia

Mercurio ti rende un po’ meno sicura di tutto quello che stai facendo, che stai costruendo. Ma questa nuova lentezza sarà compensata dalle emozioni, dalla voglia di vivere un po’ più da vicino i pensieri e i desideri del presente. Dedica meno tempo alle cose da fare, coccolati con sogni e passioni.

Scorpione

Era da poco entrato nel tuo segno e già si ferma, torna indietro. Mercurio oggi smette di camminare per ritrovare idee e pensieri che aveva lasciato da poco. Naturale che la tua energia mentale si faccia prudente, che vengano a galla i ricordi, la nostalgia per qualcosa che non torna, che ti fa ancora pensare.

Sagittario

Vero, sembra che persone e situazioni oggi si siano fermate, che qualcosa non proceda più come prima. Eppure, grazie a una Luna importante ma anche generosa, nelle prossime ore le tue emozioni saranno leggere, avrai voglia di amare, di fare cose con gli altri, di non fermarti a pensare troppo a lungo.

Capricorno

Pazienza se il tuo rapporto con i sogni, con le novità e i progetti di vita sembra essere un po’ meno importante, meno diretto e immediato. Perché ci sarà sempre qualcuno disposto a farti sentire amata, a dirti le cose che ti aspetti, in modo chiaro e gentile. Il mercoledì funziona comunque.

Acquario

Saturno è ripartito da poco, per questo sei ancora sensibile alle cose che non funzionano, che non vanno come dovrebbero. Da oggi Mercurio sembra voler confondere i tuoi percorsi di vita, i piani che avevi in mente. Ci sarà meno spazio per la logica, per quell'intelligenza che ami sopra ogni cosa.

Pesci

In questo mercoledì ci sarà un po’ di tutto. Ci troverai persone e energie che si fermano, che rallentano, che non si comportano più come prima. Ma avrai anche bisogno di raccontare un sentimento che sia diretto, che abbracci ogni cosa senza guardare troppo ai dettagli, alle contraddizioni.

Santi del giorno

San Callisto I (Papa e Martire)

San Celeste (Celestio) di Metz (Vescovo)

San Donaziano di Reims (Vescovo)

Santa Angadrisma (Badessa)

Etimologia: Callisto, Derivante dal greco “Kallistos”, che significa “bello, bellissimo”, è un nome attestato già in tempi antichissimi e si ricollega alla dea dell’amore “Kallistò” adorata dai greci. Ebbe grande espansione nel mondo cristiano grazie al culto di molti santi, anche se oggi è scarsamente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno:

Ottobre piovoso, campo prosperoso.