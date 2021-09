Martedì 14 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: muore Grace Kelly, prima attraversata dell'Oceano Atlantico con una mongolfiera, arriva in Italia il Grande Fratello. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 14 settembre il 257° giorno del calendario gregoriano. Mancano 108 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Esaltazione della Santa Croce

Accadde Oggi

1752 – L’Impero britannico adotta il Calendario gregoriano saltando undici giorni (il 2 settembre venne seguito dal 14).

1812 – L’esercito russo dà fuoco a Mosca per impedire che Napoleone la catturi



1901 – Theodore Roosevelt diventa Presidente degli Stati Uniti d’America

1927. Muore in un terribile incidente la danzatrice Isadora Duncan, pioniera della danza moderna. Rimane strangolata dalla lunga sciarpa che portava al collo, impigliatasi nella ruota della sua auto decappottabile.

1960. Viene istituita, in una conferenza a Bagdad di alcuni paesi arabi, l’Opec, Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Tra gli obiettivi: coordinare e unificare le politiche petrolifere dei paesi membri e assicurare la stabilità della produzione e dei prezzi.

1982 – Grace Kelly: Per le cronache rosa era la principessa Grace, nel mondo del cinema è stata un’attrice di straordinario fascino ed eleganza. Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, nel 1982 a Cap-d’Ail a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente d’auto muore Grace Kelly, principessa di Monaco.

1984 – Joe Kittinger diventa la prima persona ad attraversare in solitaria l’Oceano Atlantico con una mongolfiera

1988. A Trapani il giudice Alberto Giacomelli, presidente di Corte d’ Assise in pensione, viene ucciso mentre sta rientrando a piedi nella sua casa di campagna. Da presidente di sezione del tribunale aveva confiscato terreni e case a Mazara del Vallo di proprietà di Gaetano Riina.

1991. Uno squilibrato di Prato, Piero Cannata, prende a martellate il piede sinistro della statua di Michelangelo nella Galleria dell’Accademia di Firenze. Dice di averlo fatto su richiesta della Bella Nani, ritratta in un dipinto del Veronese esposto al Louvre.

2000. Debutta in Italia, su Canale 5, il reality show “Il grande fratello” (condotto da Daria Bignardi) un format importato dagli Stati Uniti: 10 persone chiuse per 99 giorni in una casa spiate costantemente dalle telecamere.

2003. Gli svedesi si pronunciano in un referendum contro l’adesione del loro paese alla moneta unica europea.

2005: Baghdad: Una serie di attentati causa 154 morti ed oltre 500 feriti, per la maggior parte sciiti. Al Qaeda rivendica le stragi, come rivalsa per i morti causati poche settimane prima durante una celebrazione sunnita.

Nati

Sei nato oggi? Hai un temperamento avventuroso: sei attratto dalle novità e dall’esplorazione. Probabilmente la tua vita si svolgerà assai lontano dal luogo in cui sei cresciuto: potrai avere molti successi ma, perlomeno inizialmente, anche qualche difficoltà economica. La vita affettiva è movimentata e se deciderai di legarti, lo farai in età matura.

1937 – Renzo Piano: Nato a Genova, il nome di Renzo Piano è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Portano la sua firma opere di straordinario ingegno sparse per il pianeta.

1983 – Amy Winehouse: Carriera fulgida ma di brevissima durata quella dell’artista britannica Amy Winehouse, nata a Londra e qui deceduta il 23 luglio del 2011.

1914 – Pietro Germi: Al di qua e al di là della cinepresa ha lasciato, dal neorealismo alla commedia, pagine memorabili nella storia del cinema italiano, meritandosi i più alti riconoscimenti in Europa.

Oroscopo del giorno

Ariete: Inizio di settimana complesso per le coppie che hanno avuto già discussioni nel passato. Sul lavoro invece se sei all’inizio di un nuovo progetto vai avanti con determinazione e non scoraggiarti.

Toro: Oggi potrai trovare affetto e comprensione, la Luna torna in buon aspetto. Sul lavoro invece con Saturno contrario dovrai superare alcune incertezze.

Gemelli: In amore negli ultimi giorni potrebbero essere sorti bettibecchi. Lavoratuvamente parlando invece c’è da rivedere qualche rapporto, attenzione alle spese.

Cancro: Giornata che parte a rilento per i sentimenti soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro invece attenzione a questioni di carattere economico, sembra che i conti non quadrino.

Leone: In amore c’è qualche polemica di troppo, probabilmente sei attratto da persone già impegnate o lontane. Lavorativamente parlando invece attenzione a questioni di carattere pratico, pondera bene le tue decisioni.

Vergine: In amore una persona non ti convince a pieno, hai bisogno di tempo per capire. Invece sul lavoro devi ridefinire alcune situazioni da tempo bloccate.

Bilancia: In amore non dare spazio a persone che non meritano il tuo interesse. Lavorativamente parlando invece sei un po’ nervoso per le numerose cose da fare, la Luna dissonante porta confusione.

Scorpione: Fine settimana positivo per i sentimenti, favorite le coppie di lunga data. Sul lavoro invece nonostante Saturno contrario, potrai venire a capo di problemi legati alle finanze.

Sagittario: Pomeriggio sottotono per i sentimenti, cerca di sfruttare la mattinata quando la Luna sarà nel segno. Lavorativamente parlando invece potrai risolvere eventuali dissidi nati nel recente passato.

Capricorno: Nel pomeriggio con la Luna nel Segno le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece potrai superare la crisi che c’è stata lo scorso anno.

Acquario: Venere dissonante suggerisce che le storie che nascono adesso devono essere ben calibrate. Sul lavoro invece devi fare attenzioni alle finanze, pondera bene le spese.

Pesci: Con la Luna favorevole le storie che nascono oggi hanno una marcia in più. Lavorativamente parlando invece non sprecare le occasioni, ci sono buone probabilità che tu possa accettare incarichi gratificanti da qui al prossimo futuro.