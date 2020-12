Martedì 15 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano (il 350º negli anni bisestili). Mancano 16 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Maria Crocifissa (Paola) di Rosa (Vergine)

Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine “virgo-inis”, “vergine”. Altri lo fanno derivare dal suffisso etrusco presente anche nella denominazione della città di Verona.

Accadde oggi

37 – Nasce l’imperatore romano Nerone

1025 – Finisce il lungo e glorioso regno di Basilio II Bulgaroctono (976-1025) e diventa imperatore bizantino il fratello Costantino VIII

1702 – Quarantasette ronin, in precedenza al servizio di Asano Naganori, assaltano la dimora di Kira Yoshinaka, e lo uccidono per vendicare il loro signore. Il loro sfoggio degli ideali del bushidō diventa una leggenda nazionale

1709 – Le truppe francesi riconquistano Roma e occupano il Regno di Napoli

1840 – Le spoglie di Napoleone Bonaparte vengono riportate agli Invalides

1890 – Muore Toro Seduto

1891 – James Naismith inventa la pallacanestro

1961 – Un tribunale per i crimini di guerra israeliano condanna a morte Adolf Eichmann per il suo ruolo nell’Olocausto

1964 – Dal poligono di Wallops Island, Virginia, viene lanciato il primo satellite italiano, il San Marco I

1967 – Crollo del Silver Bridge, ponte di collegamento tra Point Pleasant, luogo dove fu spesso avvistato l’uomo falena

1969 – L’anarchico Giuseppe Pinelli muore, dopo un volo dal quarto piano avvenuto in circostanze mai chiarite, durante un interrogatorio nella stanza del commissario Calabresi in relazione alle indagini sulla strage di piazza Fontana. L’avvenimento è raccontato ne La ballata del Pinelli , scritta da giovani anarchici mantovani la sera stessa dei funerali e successivamente rielaborata da Joe Fallisi nel 1969

2000 – Chiusura definitiva della centrale nucleare di Černobyl’

2001 – La torre pendente di Pisa riapre al pubblico dopo undici anni di lavori

2010 – Iran, in una moschea a Chabahar due kamikaze, appartenenti ad una minoranza sunnita della zona richiamandosi al gruppo terroristico Jundallah, compiono una strage di 39 persone, compresi donne e bambini

1979 – Nasce Rai 3: «Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della terza rete». Con tono sensuale, rivoluzionario per la TV pubblica di allora, l’annunciatrice Fabiana Udenio tiene a battesimo Rete 3, alle 18.30 di sabato 15 dicembre.

Nati

Sei nato oggi? La tua vita è una girandola di impegni, incontri, conoscenze sempre nuove, viaggi e… mille amori. Nel lavoro la tua intraprendenza e il tuo spirito brillante ti portano spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Le pubbliche relazioni, il commercio e la pubblicità sono settori particolarmente adatti a te. In amore sei troppo inquieto per fermarti su di un solo fiore e se lo farai sarà solo in età avanzata.

1951 – Red Ronnie: Se c’è uno, in Italia, che s’intende di musica e cerca di dare sempre una possibilità agli artisti emergenti questo è Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie (dove la prima parte richiama il colore dei capelli, la seconda il pilota di Formula 1 Ronnie Peterson).

1832 – Gustave Eiffel: Tra le menti più geniali nella storia delle costruzioni, fornì a due popoli i rispettivi monumenti simbolo. Nato a Digione, nell’est della Francia, e morto a Parigi nel 1923.

Scomparsi oggi

1966 – Walt Disney: L’uomo che riuscì a tradurre i propri sogni su pellicola da 8 millimetri, tirando fuori tutta la poesia della settima arte. Nato a Chicago, nell’Illinois, da famiglia di lontane origini irlandesi.

Ariete

Ci sono i giorni che ti danno ragione (una volta per tutte), quelle in cui capisci di aver fatto chiarezza, che niente è rimasto in sospeso, a metà Ringrazia Mercurio, che oggi flirterà con il tuo Marte aiutandoti a esprimere sempre la cosa migliore. Ma anche Venere che ti avvicina a chi ami.

Toro

Primo regalo natalizio: Venere non ti è più opposta. Il pianeta che più ti piace e ti somiglia, da oggi smette di esserti ostile, e questo ti fa sentire migliore. Anche perché – un attimo prima di abbandonare la vecchia posizione – si incontrerà in sestile a un Saturno forte. Un martedì che ti piace da impazzire.

Gemelli

Da oggi Venere si oppone a te, al tuo segno, alla tua voglia di grazia e di armonia. Intanto, però, Mercurio sarà in trigono a Marte, ecco perché deciderai di affrontare la sfida venusiana con una certa forza di carattere, imponendo visioni e pareri, facendo valere i tuoi interessi, le tue posizioni.

Cancro

Peccato, Venere termina oggi il suo trigono, e tu ti senti un po’ meno forte, meno coccolata dalle stelle (e non solo). Ma, appena prima di scomparire, Venere ti aiuterà a fare qualcosa di importante per l’amore, a incontrare per un momento i sentimenti di un lui che troverà impossibile non ascoltarti.

Leone

Venere, Marte e Mercurio saranno i (tanti) protagonisti del tuo martedì. L prima da oggi diventerà una tua amica e alleata, una forza che farà chiarezza in molte cose. Marte e Mercurio, invece, ti convinceranno a essere tosta e decisa quando dovrai fare qualcosa, ottenere un risultato.

Vergine

Venere si aggiunge ai tanti pianeti in quadratura facendo crescere, dentro di te, la voglia e il bisogno di sfidare il presente, di fare chiarezza con persone e responsabilità. Marte, intanto, ti farà sentire la voglia di ribellarti apertamente a qualcosa, di essere meno gentile e molto più decisa.

Bilancia

Evviva, Venere da oggi diventa un pianeta più forte e amico della Bilancia, un vero regalo natalizio. Insieme al pianeta migliorano anche le tue comunicazioni, i tuoi comportamenti e reazioni con chi ami. Giusto in tempo, perché oggi qualcuno sarà in vena di chiarire, di confrontarsi con te.

Scorpione

Bye Venere, ci vedremo tra un anno. Il pianeta della dolcezza e delle buone maniere si allontana, e già la sua assenza si farà sentire. Perché Mercurio accenderà in te il bisogno di dire e di rispondere, ma anche di provocare, di esprimere una chiarezza forse eccessiva, troppo diretta.

Sagittario

Venere, da oggi, si somma ai tanti pianeti che abitano nel tuo segno. Per questo aggiungi un pizzico di gentilezza e di buon gusto al tuo presente, alle cose che vivi e che racconti, al tuo modo di amare. Giusto in tempo, perché oggi qualcuno sembra essere forte, nervoso, tutto da gestire.

Capricorno

Un attimo prima di nascondersi, ecco che Venere dialogherà velocemente con il tuo Saturno, e ciò che si diranno ti piacerà. Potrai infatti godere di un martedì che abbia le idee sempre piuttosto chiare, di modi di fare e di pensare che non sbaglino mai con la misura, con l’equilibrio e l’intelligenza.

Acquario

Le buone notizie, questa settimana, davvero non mancheranno. Iniziando da oggi, quando cioè Venere smetterà di esserti nemica per passare dalla tua parte, per darti una mano. Gli effetti? Un umore decisamente migliore, la voglia (ancora più grande) di guardare avanti, verso un futuro che si fa toccare.

Pesci

Da oggi Venere entra in quadratura, diventa una sfida. Il pianeta gentile scommette insomma sulla tua capacità di agire e di reagire sempre con una certa grazia, senza dimenticarti delle buone maniere. Anche perché Mercurio oggi sarà forte, caldo, qualcuno avrà insomma voglia di litigare. E tu?