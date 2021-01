Venerdì 15 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 15° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 350 giorni.

Santi del giorno: San Mauro (Monaco), protettore di zoppi, calderai, carbonai e giardinieri.

Etimologia: Mauro, nome di origine etnica. Proviene dal latino Maurus, “di pelle scura”, e serviva ad indicare gli abitanti del nord Africa, fra l’attuale Algeria ed il Marocco, ossia quella che allora veniva chiamata Mauritania. Il termine proviene dal greco amauros, “moro, scuro”. Nell’antica Roma divenne un cognome, nella forma Maucius o Mautius. Un’altra concezione attribuisce al nome un’origine fenicia: mauharim, “occidente”, serviva, ancora una volta, ad indicare l’Africa occidentale ed i suoi abitanti. Mauro non compare nelle classifiche dei nomi più popolari tra i nuovi nati italiani, ma risulta abbastanza diffuso tra la popolazione adulta. E’ attualmente piuttosto usato anche in Portogallo, Croazia e Belgio.

Accadde Oggi

1466 – Il terremoto dell’Irpinia provoca immensi danni e centinaia di morti nell’Italia meridionale.

1559 – Elisabetta I d’Inghilterra viene incoronata nell’Abbazia di Westminster.

1759 – Il British Museum di Londra apre al pubblico.

1919 - Berlino: soldati dei Freikorps rapiscono ed uccidono Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht.

1934 – Un terremoto colpisce il Nepal e l’India. I morti sono circa 10.700.

1936 – Il primo edificio completamente rivestito in vetro viene completato a Toledo.

1945 – Viene fondata l’agenzia di stampa ANSA.

1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni, e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti.

1969 – L’Unione Sovietica lancia la Sojuz 5.

1970 - Mu’ammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia.

1971 – Inaugurazione della diga di Assuan sul Nilo.[1] 1973 – Guerra del Vietnam: Citando i progressi nei negoziati di pace, il presidente statunitense Richard Nixon annuncia la sospensione delle azioni offensive sul Vietnam del Nord.

1974 – Happy Days debutta sulla rete televisiva ABC.

1990 – Un errore di programmazione paralizza la rete telefonica AT&T negli USA. Sessanta milioni di persone rimangono scollegate dalla rete e settanta milioni di chiamate vengono interrotte.

1993 – Viene catturato e arrestato Salvatore Riina. Il latitante viene arrestato dai Carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo, assieme al boss di San Lorenzo Salvatore Biondino. Riina è disarmato e non oppone resistenza. Era latitante dal 1969.

2001 – Nasce, apparendo su Internet, Wikipedia, un’enciclopedia libera basata su Wiki..

2007 – Collisione nello Stretto di Messina. Scontro tra il "Segesta Jet" e la "Susan Borchard" con un bilancio di 4 morti e un centinaio di feriti.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 15 gennaio lottano contro ogni forma di oppressione, hanno una grande forza interiore e sono molto rapidi nel fare tesoro dell’esperienza, e se anche si è riusciti ad abbindolarli una volta, non ce ne sarà certo una seconda. I nati il 15 gennaio farebbero bene a usare maggiore prudenza nell’abbandonarsi ai piaceri dei sensi, per i quali dimostrano di avere un vero e proprio debole.

1929 – Martin Luther King: Il suo nome è inscritto in quella ristretta cerchia di personalità che, con le uniche armi della parola e delle idee, hanno cambiato il mondo

1955 – Enrico Mentana: Volto simbolo del giornalismo televisivo italiano, l’etica professionale e lo stile che contraddistinguono il suo modo di fare informazione lo avvicinano al classico anchorman del mondo anglosassone.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio 2021 da Radio Lattemiele. Eccoci a venerdì. Finalmente è arrivato il weekend. Come andrà questa fredda giornata di gennaio?

Ariete. Se un rapporto è finito non disperare, ognuno ha i propri tempi, quindi non colpevolizzarti per questo. Concentrati sul lavoro e punta su nuovi progetti per il futuro.

Toro. Gli amori meno forti rischiano di sgretolarsi. Agitazione anche sul lavoro. La tensione è nell’aria e si sente. Non farti influenzare.

Gemelli. Non sottovalutare gli incontri e le nuove emozioni. In ambito lavorativo ti sentirai spronato da nuove occasioni.

Cancro. La Luna è neutrale, ma diventerà favorevole nel weekend, sfrutta questa positività. Sul lavoro devi metterti in gioco fin da subito per evitare di perdere importanti novità.

Leone. La Luna non è dalla tua parte e potrebbe crearti qualche problema nel rapporto con il partner e nella gestione lavorativa. In primavera andrà meglio.



Vergine. Nel weekend potrebbe tornare qualche indecisione in amore, ma è una situazione passeggera. Sul lavoro riuscirai a dimostrare le tue competenze, ma non peccare di superbia.



Bilancia. E’ una fase molto positiva, sia per l’amore che per le relazioni in generale, buttati. Sul lavoro sei indeciso per una proposta nuova, anche qui punta sul tuo intuito e non sbaglierai.

Scorpione. Se il tuo rapporto è solido non avrai nulla da temere. Stessa cosa sul lavoro: se non sono presenti situazioni ambigue sarà facile superare la giornata.

Sagittario. La Luna oggi è benevola e dalla tua parte, sfrutta al meglio questa situazione. Piccoli problemi anche sul lavoro saranno più facili da gestire.

Capricorno. Se il tuo rapporto viene messo in discussione è perché forse è arrivato il momento di cambiare. Lascia andare la presa e concentrati sul lavoro e sulle nuove opportunità che ti vengono offerte.

Acquario. La bomba in amore potrebbe esplodere, ma solo se siete in un rapporto ambiguo e di precarietà. Questo ti porterà ad essere nervoso anche sul lavoro, ma il weekend ti porta relax.

Pesci. Questa è un’altra giornata interessante per quanto riguarda l’ambito amoroso, poiché Giove e Saturno ti sostengono. Sul lavoro, se devi prendere qualche decisione, prenditi il tuo tempo e non essere impulsivo.