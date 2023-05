Oggi 15 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, siete sempre di corsa vi semba di non avere tempo per l'amore, trovatelo!. Sul lavoro è un momento roseo dove tutti vi ammirano e stimano. Continuate così.

Toro - Cari toro, attenzione perché oggi potrebbero esserci delle dispute con il partner. Sul lavoro c'è sempre molto nervosismo ma cercate di mantenere la calma il più possibile.

Gemelli - Cari gemelli, se siete single questo è il momento giusto per tuffarvi in nuove conoscenze. Sul lavoro cercate di impegnarvi di più anche perché le soddisfazioni non mancheranno.

Cancro - Cari cancretti, in amore è un periodo positivo e se non riuscite a trovare un compagno/a forse è solo perché non vi state mettendo nelle condizioni di farlo. Sul lavoro tutto procede per il meglio e dal prossimo mese aspettatevi grandi novità.

Leone - Cari leoncini, bella questa giornata per l'amore anche se siete sempre un po' di corsa. Sul lavoro cercate di allontanarvi dalle persone negative.

Vergine - Cari vergine, in amore siete abbastanza assenti ultimamente, cercate di rimediare. Sul lavoro c'è insoddisfazione e forse siete un po' stanchi e demotivati.

Bilancia - Cari bilancia, bello questo cielo che vi rende intraprendenti e pieni di voglia di amare. Sul lavoro siete sempre troppo impegnati anche se mancano i risultati per ora.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore se siete in attesa di un ritorno, sarete premiati da queste stelle. Sul lavoro arriva qualche novità dopo un lungo tempo di stasi.

Sagittario - Cari sagittario, è arrivato il momento di dedicare le vostre energie al partner. Sul lavoro, invece, siete pieni di impegni e questo vi sta un po' stancando.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata è molto interessante per l'amore, un ottimo periodo. Sul lavoro attenzione a qualche ostacolo.

Acquario - Cari acquario, se avete dubbi in amore cercate di risolverli e capire se avete affianco la persona giusta. Sul lavoro inizia una nuova fase di ripresa.

Pesci - Cari pesciolini, state vivendo un bel momento in amore dove vi sentite più innamorati che mai. Sul lavoro novità in arrivo soprattutto per chi sta aspettando una promozione da un po'.

Almanacco

Il 15 maggio è il 135° giorno del calendario gregoriano. Mancano 230 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Isidoro l’agricoltore. Durante la giornata di lavoro si fermava a pregare attirandosi le ire dei colleghi e del padrone. Ma il Santo lavora più degli altri e quando prega, durante l’aratura, gli angeli lavorano al posto suo con l’aratro e i buoi.

Nati Oggi 15 maggio

Sei nato oggi? Hai una mente acuta ed elastica. Ad un lavoro regolare preferisci lo studio, la ricerca o una attività indipendente e creativa. L’aspetto economico della tua vita potrebbe essere risolto da una consistente eredità o da premi per le tue ricerche. In amore sei piuttosto solitario e selettivo: ti leghi solo se incontri davvero l’anima gemella.

Scomparsi oggi

1886 – Emily Dickinson: È la maggiore poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. Nata ad Amherst, nel Massachusetts.

Accadde Oggi

Processo ad Anna Bolena, avvocato brevetta la mitragliatrice, inventate le calze di nylon.

1610 – Maria de’ Medici viene incoronata regina di Francia.

1252 – Innocenzo IV emette la bolla papale “Ad extirpanda” che autorizza il ricorso alla tortura per ottenere la confessione da chi è sospettato di essere colpevole di eresia .

Innocenzo IV emette che autorizza il per ottenere la confessione da chi è sospettato di essere colpevole di . 1536 – Si apre a Londra il processo ad Anna Bolena , seconda moglie di re Enrico VIII, accusata di adulterio, incesto, stregoneria e alto tradimento. Verrà condannata al rogo , mentre i cinque accusati di esserne complici verranno condannati alla decapitazione .

Si apre a Londra il , seconda moglie di re Enrico VIII, accusata di adulterio, incesto, stregoneria e alto tradimento. Verrà condannata al , mentre i cinque accusati di esserne complici verranno condannati alla . 1618- Keplero scopre la terza legge che porta il suo nome . La legge, secondo cui i quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti sono direttamente proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite, verrà resa nota l’anno seguente nell’opera “Harmonice mundi”.

. La legge, secondo cui i quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti sono direttamente proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite, verrà resa nota l’anno seguente nell’opera “Harmonice mundi”. 1718 – James Puckle, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice.

1796 – Firmata la Pace di Parigi , con cui Vittorio Amedeo III di Savoia concede a Napoleone il territorio della Savoia e la contea di Nizza .

Firmata la , con cui il territorio della e la contea di . 1939 – La Fiat inaugura a Torino il nuovo stabilimento di Mirafiori , presente anche Benito Mussolini , che aveva inizialmente manifestato contrarietà al progetto.

La a Torino il nuovo stabilimento di , presente anche , che aveva inizialmente manifestato contrarietà al progetto. 1940 - Le calze di nylon vengono messe in vendita per la prima volta negli USA.

1946 – Promulgato da re Umberto II il nuovo statuto d’Italia , in base al quale la Sicilia diventa regione autonoma .

Promulgato da re Umberto II il , in base al quale . 1977 – Viene liberato dopo 40 giorni di prigionia, l’esponente socialista Guido De Martino , figlio dell’ex segretario del partito Francesco De Martino, la cui candidatura a presidente della Repubblica saltò proprio in seguito a questo episodio, rimasto misterioso. Fu pagato il riscatto di un miliardo di lire . In carcere finì un personaggio minore, che non rivelò mai per conto di chi avesse agito.

Viene dopo 40 giorni di prigionia, , figlio dell’ex segretario del partito la cui candidatura a presidente della Repubblica saltò proprio in seguito a questo episodio, rimasto misterioso. Fu pagato il . In carcere finì un personaggio minore, che non rivelò mai per conto di chi avesse agito. 1978 – Nelle elezioni politiche successo della Democrazia Cristiana , con il 42,6% dei voti e del Partito Socialista che raggiunge il 13,3% , mentre il Partito Comunista perde il 9 per cento dei voti scendendo al 26,4% .

Nelle successo della , con il dei voti e del che raggiunge il , mentre il perde il 9 per cento dei voti scendendo al . 1988- Comincia il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan , secondo quanto stabilito con gli accordi di Ginevra del 14 aprile. L’Armata Rossa lascia l’Afghanistan dopo più di otto anni. Il ritiro sarà completato, ufficialmente, solo il 15 febbraio 1989-

, secondo quanto stabilito con gli accordi di Ginevra del 14 aprile. L’Armata Rossa lascia l’Afghanistan dopo più di otto anni. Il ritiro sarà completato, ufficialmente, solo il 15 febbraio 1989- 1990 – Il Ritratto del dottor Gachet di Vincent van Gogh viene venduto per al cifra record di 82,5 milioni di dollari.

1999 – Il presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro si dimette per favorire l’insediamento del neo eletto presidente Carlo Azeglio Ciampi .

Il presidente della repubblica per favorire l’insediamento del . 2012 – Negli Usa scienziati del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati.

1994 – Gino Strada fonda Emergency: «Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo come un cane, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi». In questa riflessione del suo fondatore (ripresa dal libro “Buskashì. Viaggio dentro la guerra”), è racchiuso lo spirito di quel gruppo di uomini e donne che opera sotto la bandiera di Emergency.