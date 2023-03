Oggi 15 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Dovete ritrovare il vostro equilibrio interiore. Attenzione ai conflitti con i parenti. Lasciate libero il cuore.

Toro – Lasciate stare l’amore per oggi: Luna dissonante. Le relazioni nate in questo periodo non sono il massimo. Sul lavoro avete voglia di novità: di cambiare aria, provare cose nuove… fatelo, sarete premiati.

Gemelli – E’ una giornata interessante per l’amore, ma fate attenzione alle interferenze esterne. Pesate bene prima di agire sul lavoro: rischiate di sbagliare.

Cancro – L’amore è promettente, anche i separati potrebbero ritrovare un po’ di serenità. Siete preoccupati per il lavoro e sapete che dovete trovare nuove strategie.

Leone – Luna in opposizione oggi, per quanto riguarda l’amore: evitate conflitti. Siete confusi sul lavoro probabilmente a causa del cambiamento che cercate ma non arriva: non sapete se continuare come fate oppure ricominciare da zero.

Vergine – Momento strano per le relazioni. Oggi potreste sentirvi agitati. Sul lavoro Giove è opposto e vi fa vedere tutto nero: attendete qualche tempo.

Bilancia – Oggi si prevede la nascita di belle emozioni. Sono in arrivo delle novità sul lavoro: coltivate le idee di questo periodo, possono avere successo in poco tempo.

Scorpione – In amore il periodo va di bene in meglio. Sul lavoro avete Mercurio favorevole, è un peccato non sfruttarlo, per esempio per affrontare le questioni in sospeso.

Sagittario – In amore oggi è un giorno interessante e piacevole: Luna ancora attiva. Sul lavoro siete più ottimisti, attenzione alle spese.

Capricorno – Avete più facilità a dire quello che provate. Delle cause e questioni legali potrebbero finalmente non essere più in stallo.

Acquario – In amore si riparte un poco per volta, lasciando alle spalle le incomprensioni. Sul lavoro evitate scelte imbarazzanti.

Pesci – Venere è neutrale, ma le conoscenze fatte questo mese potrebbero rivelarsi interessanti. Le stelle sono favorevoli per soldi e accordi!

Almanacco

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano. Mancano 291 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Luisa de Marillac (Vedova e Religiosa)

Etimologia: Luisa, nome proveniente dall’alto tedesco. E’ il risultato dell’unione fra i termini lhud, “gloria, fama”, e wig, “combattente, guerriero”. Il significato è “guerriera gloriosa”.

Luisa non è molto diffuso tra le nuove nate italiane, ma compare nelle classifiche dei primi 50 nomi più popolari in Portogallo e Austria.

Nati 15 marzo

Sei nato oggi? Hai una mente acuta e profonda. I tuoi interessi sono molti e sai usare le tue capacità intellettuali per farti strada nel mondo del lavoro. Saprai difenderti da chi non ti vuol bene grazie ad una straordinaria capacità intuitiva che ti permette di avvertire i pericoli e ti suggerisce come agire. In amore cerchi la stabilità e sarai felice se sceglierai come partner una persona solida e concreta.

1738 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1968 – Sabrina Salerno: Cantante e showgirl dal fisico prorompente, è stata un sex symbol degli anni Ottanta che l’hanno vista alla ribalta in TV e sui palcoscenici. Nata a Genova.

Accadde Oggi

44 a.C.- Le Idi di marzo : Giulio Cesare viene assassinato da un gruppo di senatori romani capeggiati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità.

: Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità. 1815- Guerra austro-napoletana : durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli.

: durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli. 1917- Lo zar Nicola II di Russia è costretto ad abdicare . L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov.

. L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov. 1956- Il musical My Fair Lady debutta al “Mark Hellinger Theatre” di New York ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway.

ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway. 1975- Muore Aristotele Onassis , l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico.

, l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico. 1976 – Nasce il Tg2 della Rai diretto da Andrea Barbato , che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti.

diretto da , che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti. 1986 – Il titolo mondiale dei superleggeri viene vinto dal pugile napoletano Patrizio Oliva .

Il titolo viene vinto dal pugile napoletano . 1997 – Debora Compagnoni vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci.

vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci. 2003 – I Savoia rimettono piede in Italia 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio.

I rimettono piede 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio. 2011 – In Siria inizia la guerra civile.

1972 – Al cinema Il Padrino: Sembrava condannato ad allungare la lista dei soliti gangster movie, oggi è invece considerato un film culto del genere e una pietra miliare del cinema. Il padrino fece entrare il fenomeno “mafioso” tra i colossal di Hollywood senza che il termine “mafia” venisse pronunciato una sola volta nella pellicola.

1906 – Nasce la Rolls Royce: La “doppia erre” più celebre nel mondo delle quattro ruote, sublime sintesi di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all’inizio del Novecento.