Domenica 15 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 novembre è il 319º giorno del calendario gregoriano (il 320º negli anni bisestili). Mancano 46 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alberto Magno (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore degli scienziati e studenti di scienze naturali.

Etimologia: Alberto, il nome ha origine dal tedesco “Albrecht” che significa “molto illustre, persona nobile”, in quanto composto dai termini “ala”, “tutto”, e “bertha”, “splendente”. E’ ancora diffuso in tutta Europa.

Accadde Oggi

1356 – Simone Boccanegra viene eletto doge per la seconda volta. Morirà ancora in carica, probabilmente avvelenato

1492: per la prima volta Cristoforo Colombo scrive delle note su una pianta delle nuove terre: il tabacco

1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti

1955 – Inaugurazione della metropolitana di San Pietroburgo

1960 - Dopo lo scandalo per la presunta oscenità dell’opera teatrale “L’Arialda”, venata di tematiche omosessuali, il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini si rivolgono al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell’opera. Il Presidente si rifiuta di riceverli

1933. A soli ventuno anni, Giulio Einaudi fonda a Torino l’omonima casa editrice. L’impresa ha sede al terzo piano di via Arcivescovado 7, nello stesso palazzo che aveva ospitato l’«Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci. Colonne portanti della casa editrice sono Cesare Pavese e Leone Ginzburg.

1943. Giovanni Palatucci assume l’incarico di questore di Fiume. E da questa città di frontiera riuscirà a salvare la vita a circa 5000 ebrei. Deportato nel campo di sterminio di Dachau, morirà trentaseienne il 10 febbraio 1945. Riconosciuto dallo stato d’Israele “Giusto fra le nazioni”.

1960. Va in onda la prima puntata della nuova trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi. Il programma, condotto dal maestro Manzi, è un corso di alfabetizzazione per adulti realizzato in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.

2001 – Microsoft lancia Xbox: Con l’uscita nei negozi di Xbox, Microsoft si lancia nell’agone delle console per videogiochi, sfidando i colossi nipponici. L’ultima creazione della casa americana, annunciata in anteprima da Bill Gates nel 2000, ha un design accattivante che nasconde l’anima di un computer. Progettata dal DiretX team di Redmond, di cui fanno parte Kevin Bachus e Seamus Blackley, a differenza infatti delle tradizionali console è assemblata con gli stessi componenti di un pc e ciò la rende in teoria più potente delle rivali.

1971 – Intel lancia il primo microprocessore A tre anni dalla sua fondazione, Intel lancia sul mercato il 4004, il primo microprocessore in commercio della storia. Comincia la rivoluzione del silici

Nati

Sei nato oggi? I nati il 15 novembre si trovano spesso a dover fronteggiare impegnative esperienze di vita e intensi incontri con persone che in genere non avevano mai visto prima; è dunque assolutamente fondamentale un’attenta opera di preparazione, che serva a pianificare opportunamente gli avvenimenti e, in generale, a fare in modo che queste persone sappiano affrontare le circostanze impreviste. Qualche volta vengono considerati tipi litigiosi perché non evitano quasi mai una sfida né si tirano indietro in una disputa per amore di comodità o di convenienza.

1952 – Antonella Ruggiero: Interprete dalla voce straordinaria, è nata a Genova, dove nel 1975 è tra i fondatori (con Piero Cassano, Aldo Stellita, Giancarlo Golzi, Carlo Marrale) del gruppo Matia Bazar.

1922 – Francesco Rosi: Il suo sguardo di acuto e raffinato indagatore della realtà si è posato sui misteri irrisolti e sulle piaghe più infami dell’Italia del Novecento.

Scomparsi oggi:

1958 – Tyrone Power : Un divo del cinema tra gli anni Trenta e Cinquanta, amato dalle donne per l’incontestabile fascino e noto per essere il padre della cantante Romina Power.

1990 – Paolo Valenti: Al triplice fischio dell’arbitro milioni di tifosi attendevano, trepidanti, che con il suo piglio elegante, e allo stesso tempo vivace, raccontasse l’Italia del pallone alla testa di un “esercito” di inviati. Romano doc, Paolo Valenti entrò in RAI negli anni Cinquanta, iniziando come commentatore di vari sport, dal ciclismo al pugilato, e di avvenimenti importanti, tra cui quattro edizioni delle Olimpiadi. Nel 1970 arrivò l’intuizione che diede un nuovo corso al giornalismo sportivo televisivo, monopolizzando la domenica pomeriggio degli italiani per oltre trent’anni: insieme con Barendson e Pascucci ideò 90° minuto!

2000 - Muore a 46 anni Edoardo Agnelli. Il suo corpo viene trovato sul greto della Stura, nei pressi di Fossano, dopo un volo di oltre settanta metri da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona. Figlio dell’avvocato Gianni Agnelli e di Marella Caracciolo, ha sempre vissuto una vita ai margini della sua potente famiglia.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 15 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Qualcuno oggi sarà in vena di cose particolari, avrà cioè voglia di mettere passione e energia in una domenica altrimenti un po’ troppo anonima, non abbastanza interessante. Per fortuna Marte ora ti dà tutta la forza necessaria a farlo, a non avere paura, a non tirarti mai indietro.

Toro

Le stelle della domenica ti lanciano una sfida precisa. Per stare infatti abbastanza lontana dai dubbi e dalle strane energie di Plutone, oggi dovrai fidarti della Luna Nuova e degli altri. Prova a fare qualcosa con qualcuno, a pensare positivo, a non rinunciare a niente che ti prometta un sorriso.

Gemelli

Non inseguire gusti e preferenze degli altri, perché proprio non funzionerebbe. Non fare ogni cosa pensando a ciò di cui qualcuno ha voglia, perché oggi non ti porterebbe fortuna. Cerca invece di essere giustamente concentrata su di te, dando la precedenza alle tue esigenze.

Cancro

Mille cose oggi sembrano voler succedere nella tua quinta casa, nel punto in cui ti diverti, in cui le tue idee diventano fantasia. E non solo perché la Luna Nuova ti spingerà a credere ancora di più nelle intuizioni, ma grazie anche a quel Giove amico dei tuoi entusiasmi, delle tue iniziative. Bellissimo.

Leone

Prova a non far parlare troppo spesso la tua domenica, a non lasciare che tutto sia detto a voce alta, o in modo precipitoso. Decidi invece che questa sia una domenica da dedicare soprattutto al cuore, un momento da non condividere sempre e comunque con qualcuno. Lentezza autunnale.

Vergine

Sarà una domenica che punterà sulle parole, sulla condivisione di idee e di immagini, sul dire. Sarà un giorno in cui potresti inventare nuovi modi di fare e di comportarti, perché Mercurio accende le tue idee, perché la Luna Nuova oggi ti aiuta a arrivare velocemente al cuore di chi ti ascolta.

Bilancia

Prova a prendere l’iniziativa, a fare qualcosa per reagire a energie che, se lasciate ferme, rischieranno di rendere poco gentile la tua domenica. Usa la forza di Plutone non per sospettare o per fare domande, ma per essere una che decide, che sa come coinvolgere le persone, che può dare una mano.

Scorpione

Proprio oggi la Luna rinasce nel tuo segno facendoti promesse, dandoti la forza che ti serve per cambiare, per diventare o per decidere. Fai sempre vincere un po’ di sano ottimismo, provando a credere nelle tue azioni e nelle tue qualità, non smettendo di impegnarti per rendere la domenica migliore.

Sagittario

Qualcosa di poco chiaro (forse un dubbio o una paura) oggi ti aiuterà. Succede perché questa sarà la forza che ti serve per cambiare, per credere in te stessa, per agire o reagire senza pensarci troppo a lungo. Fidati della domenica, non lasciare che siano gli altri a scegliere per te.

Capricorno

Mai, come in questo momento, i sogni sono tanto importanti, la speranza in un futuro decisamente migliore è così essenziale, indispensabile. Non avere paura di far funzionare il pensiero, concediti di vivere con la mente in un luogo diverso, coltivando il coraggio e la voglia di far diventare tutto realtà.

Acquario

A volte le idee o i pensieri migliori arrivano proprio di domenica, proprio quando tutto sembrerebbe tacere, non dire e non parlare. Oggi le stelle ti faranno mille proposte, ti racconteranno di idee che subito ti accenderanno, ti spingeranno a credere soprattutto in un futuro migliore, diverso.

Pesci

Non male vivere le energie del momento, ascoltando quella Luna Nuova che ti è davvero amica. Perché, tutto sommato, oggi non sarà mai troppo difficile coltivare entusiasmi, credere in ciò che puoi fare, che puoi costruire. Concediti un po’ di luce, lascia che tutto sia leggero, divertente.