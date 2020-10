Giovedì 15 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano (il 289º negli anni bisestili). Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.

A Roma il sole sorge alle 06:23 e tramonta alle 17:29 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:40 e tramonta alle 17:37 (ora solare)

Luna: 7.36 (tram.) 18.40 (lev.)

Accadde oggi

533 – Il comandante bizantino Belisario entra ufficialmente a Cartagine dopo aver sconfitto i Vandali che controllavano la città

1764 – Mentre visita Roma, Edward Gibbon osserva un gruppo di frati scalzi che cantano vespri nelle rovine del Tempio di Giove, una visione che lo ispira ad iniziare a lavorare su una storia che verrà pubblicata con il titolo di Storia del declino e della caduta dell’Impero romano

1815 – Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull’isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico

1863 – Stati Confederati d’America: Il primo sottomarino funzionante, il CSS Hunley affonda durante un test, uccidendo Horace Lawson Hunley (il suo inventore) e sette uomini di equipaggio

1872 – Italia: Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini

1880 – Soldati messicani uccidono Victorio, uno dei più grandi strateghi militari degli Apache

1909 – Albert Einstein diventa professore dell’Università di Zurigo

1911 – A Göteborg, in Svezia, Dorando Pietri corre e vince la sua ultima gara internazionale

1917 – Prima guerra mondiale: a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene giustiziata da un plotone di esecuzione per aver fatto da spia a favore della Germania

1946 – Processo di Norimberga: il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione

1987 – Viene assassinato in un complotto Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, simbolo della rinascita del suo paese tramite coraggiose riforme economiche e sociali, che portarono benessere alla sua gente

1990 – Il leader dell’Unione Sovietica, Michail Gorbačëv, riceve il Premio Nobel per la pace, per i suoi sforzi nello smorzare la Guerra Fredda e nell’aprire la sua nazione

1993 – Nelson Mandela e Fredrik De Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la Pace, per aver liberato il Sudafrica dall’apartheid

2004 – In Austria si perdono le tracce dell’alpinista tedesco Helmut Simon, scopritore della mummia del Similaun, uscito per un’escursione sulle Alpi Salisburghesi (verrà ritrovato cadavere il 23 ottobre)

2007 – Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l’Airbus A380 alla Singapore Airlines; l’aereo è già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri

1822 – Istituito il Corpo Forestale: Il 15 ottobre 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituì l’Amministrazione forestale destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi. Vestiti con una divisa in panno turchino, con bottoni di metallo dorato, e tesa in testa, il nuovo corpo adottò come stemma araldico un’aquila con sotto il motto «Pro natura opus et vigilantia».

1940 – Esce al cinema “Il grande dittatore” di Chaplin: «Mi dispiace, ma io non voglio fare l’Imperatore: non è il mio mestiere; non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti.» È l’incipit del discorso all’umanità che chiude Il grande dittatore, sublime capolavoro firmato da Charlie Chaplin che debuttò nelle sale americane il 15 ottobre del 1940. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un’azione eroica durante la Prima guerra mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Hynkel (anch’esso interpretato da Chaplin).

1969 – Storica marcia contro la guerra in Vietnam: Con il Moratorium day milioni di persone, in larga parte giovani, sfilarono per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam (1955-75).

1894 – Scoppia l’Affaire Dreyfus: Un quadro sociale di disoccupazione, povertà e rischio di nuove epidemie si scontra con l’inefficienza e la corruzione delle istituzioni. La risposta di queste ultime si traduce, spesso, nella caccia allo straniero, al diverso, a una minoranza religiosa, culturale o sessuale.

Feste e ricorrenze

UNICEF – Giornata mondiale della pulizia delle mani

Santi del giorno:

Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)

Sant’Eusebia (Vergine di Vercelli)

Nati Oggi

1963 – Valerio Staffelli: Nato a Milano, è un volto noto della TV italiana, dove lavora come giornalista e inviato del tg satirico Striscia la Notizia dal 1996. Portatore di Tapiri d’oro (premio che la redazione di Striscia la Notizia dedica a chi si è distinto in occasioni non propriamente positive), in tutta la sua carriera ne ha consegnato centinaia, ricevendo spesso in cambio reazioni tutt’altro che amichevoli. Indimenticabile lo scontro nel 2003 con l’allora direttore di Rai Uno, Fabrizio Del Noce, finito nelle aule di tribunale.

1844 – Friedrich Nietzsche: Nato a Röcken (frazione della città di Lützen), nella Germania orientale, e morto a Weimar nel 1900, è indicato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo.

1923 – Italo Calvino: Massimo esempio di intellettuale eclettico, Italo Calvino è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Nato a Santiago de Las Vegas de La Habana.

1968 – Matteo Garrone: Regista affermato e di raffinata ricerca formale, frutto della sua formazione artistica giovanile nell’ambito della pittura. Nato a Roma.

1977 – David Trezeguet: Nato a Rouen (Francia), è un ex calciatore. In Italia dal 2000 al 2010 ha giocato nell’attacco della Juventus. Per i suoi 138 gol in 245 partite ha meritato il soprannome di Trezegol.

Sei nato oggi? Ambizione, coraggio, indipendenza ed energia fanno di te un personaggio affascinante. Nel lavoro puoi contare su collaboratori fidati che ti seguono in tutte le tue imprese, per ardite che siano. In amore sei intenso e passionale, ma non tolleri che venga messa in discussione la tua libertà.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 15 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: luce e ombra

Ariete

Sembra essere un momento speciale per l’energia, un giorno in cui dovrai cioè fare i conti con la chiarezza, con la voglia di crescere e di diventare. Ma considerando bene i tuoi limiti, le tue risorse e capacità. Tieni tutto a un livello basso, non esagerare con niente, soprattutto con gli entusiasmi.

Toro

L’energia delle piccole cose oggi potrebbe rallentare le tue passioni, i tuoi progetti e le ambizioni. Semplicemente metterai meglio a fuoco che ci sono cose a cui non puoi rinunciare, situazioni e realtà che hanno bisogno di calma, di prudenza, di più tempo per non sbagliarsi. Vietato forzare.

Gemelli

Non sembra essere il giorno più adatto per fare proposte, per cercare di farti coinvolgere in situazioni in cui qualcuno sta facendo qualcosa, sta progettando e crescendo. Approfitta dell’energia del Sole per rimanere nella leggerezza, senza complicare un presente che ha già bisogno di calma.

Cancro

Sole e Plutone oggi saranno in atomica quadratura, qualcosa che il Cancro deve osservare con molta attenzione. Perché una situazione o il comportamento di una persona potrebbero metterti in discussione, farti sentire cioè meno forte o precisa. Proteggiti rispettando il tuo modo di essere.

Leone

In questo periodo la posizione del Sole ti spinge a dire, a restare costantemente in comunicazione con tutto, con ogni cosa. Ma oggi Plutone renderà meno facili e chiare le parole, meno semplice l’espressione dei tuoi pensieri, delle intenzioni. Metti in conto qualche complicazione.

Vergine

Prima di avventurarti in questo giovedì con la voglia di fare e di risolvere, prova a capire meglio certe verità, a non trascurare qualcosa che potrebbe farti cambiare idea o direzione. Forse hai davvero bisogno di vederci chiaro prima di proseguire con un impegno o una promessa.

Bilancia

Oggi il Sole che brilla nel tuo segno, si scontrerà con l’energia molto meno brillante di Plutone, e questo ti imporrà alcune considerazioni, alcune riflessioni. Dovrai infatti mettere a confronto la forza che ti muove con i dubbi che, dal di dentro, non smettono di parlare, di dire, di farti cambiare idea.

Scorpione

Il confronto (forse scontro) che oggi in cielo Sole e Plutone consumano, sarà qualcosa che ti piacerà, che ti darà una forza speciale. Perché capirai di poter mettere in gioco energie uniche per affrontare situazioni delicate, discorsi che hanno bisogno di grande abilità, di molta attenzione.

Sagittario

Guardare al futuro e alle sfide con il tempo – come tu in questo periodo sai e puoi fare – non sempre è qualcosa di facile, di possibile. Lo capirai nelle prossime ore, quando qualcosa ti convincerà a non fidarti troppo delle promesse, a essere più prudente con un impegno, con un progetto.

Capricorno

Plutone ora funziona nel tuo segno. Ma oggi lui si scontrerà con il Sole, ovvero con quella grande forza che, in questo periodo, ti spinge a dare il massimo con il lavoro, a impegnarti per ottenere risultati importanti. Prova a capire meglio i tuoi dubbi, le tue insicurezze, perché forse hanno ragione.

Acquario

Fai attenzione a qualcuno che oggi sembra avere dubbi e domande, a chi non potrà nascondere le sue esitazioni, i sospetti verso il mondo che lo circonda, le persone che ha vicine. Decidi di essere chiara e comprensiva, di non giudicare male parole e pensieri, di aiutarlo a fare chiarezza dentro di sé.

Pesci

Sai di avere uno sguardo speciale verso le novità, di essere una che sa come accogliere il nuovo nonostante le tue incertezze, le tue piccole contraddizioni. Per questo dovrai provare a aiutare qualcuno nell’avere più fiducia verso il destino, nello scegliere di fare qualcosa ignorando i dubbi, i rischi.

Proverbio del giorno:

Gallina vecchia fa buon brodo.