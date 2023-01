Oggi 16 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 16 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. In amore ci sono alcune tensioni: è meglio affrontare tutto con calma. Sul lavoro, concediti un momento di pausa e riflessioni per capire quali sono le cose importanti da fare.

Toro. Dopo due giorni pesanti, oggi armonia in amore. Sul lavoro, le collaborazioni che nascono ora vanno valutate con calma perché c’è qualcosa di poco chiaro.



Gemelli. Se la tua storia d’amore è solida, oggi cerca di essere calmo e di evitare polemiche e conflitti. Sul lavoro, senti la necessità di mettere ordine nella tua vita, ma tutto ti sembra molto difficile da affrontare.



Cancro. Oggi la Luna è favorevole e lo sarà anche domani: buone notizie, dunque, per l’amore. Sul lavoro, oggi può arrivare una bella proposta, ma in questo periodo potrebbero arrivare tante belle opportunità.

Leone. Marte e Mercurio sono contrari, Venere è neutrale: in amore ti stai facendo delle domande per capire se sei ancora innamorato. Sul lavoro, il cielo può portare buone intuizioni, ma è meglio non rischiare soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio.



Vergine. Un giorno di agitazione in amore può capitare, ma stai tranquillo perché non è nulla di grave. Sul lavoro, il tuo atteggiamento nei confronti del futuro è positivo. Se lavori potresti affrontare qualche situazione complicata e controversa.



Bilancia. Mercurio è di nuovo dalla tua parte e il fine settimana in amore sarà molto interessante. Sul lavoro, certe situazioni presto si sbloccheranno anche se sembra che tu debba affrontare un contenzioso del passato.

Scorpione. La Luna è favorevole: approfitta di questo fine settimana per goderti e parlare di amore. Sul lavoro, sei stanco e nervoso: cerca di fare tutto con cautela.

Sagittario. In serata in amore cerca di fare attenzione, potrebbe sembrarti complicato anche quello che effettivamente non lo è. Sul lavoro, hai idee importanti che vanno sviluppate nei prossimi mesi: non scoraggiarti!

Capricorno. Questa di oggi in amore è una giornata promettente per chi sta aspettando una risposta. Sul lavoro, è il periodo giusto per avviare nuovi progetti. I più giovani, inoltre, possono iniziare anche un lavoro part-time. Ci sono buone prospettive di crescita.

Acquario. Negli ultimi tre giorni in amore anche se non è stato facile hai dovuto mantenere la calma. Sul lavoro, buone notizie in arrivo: tra l’altro, la prossima settimana il Sole entrerà nel tuo segno.

Pesci. Buone notizie per l’amore: la Luna è favorevole, ma anche Venere e Marte sono dalla tua parte. Giornata buona per fare nuovi incontri. Sul lavoro, in vista del futuro questo sembra essere il periodo giusto per progettare.

Almanacco

E’ il 16° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 349 giorni alla fine dell’anno

Santi del giorno: San Marcello (Papa)

Etimologia: Marcello, proviene dal nome genitilizio romano Marcellus che, a sua volta, trae spunto dal prenome Marcus, “dedicato a Marte”, dio romano della guerra. A Marte è dedicato il mese di marzo. Perciò tale nome veniva attribuito spesso ai bambini nati in questo mese. Probabilmente l’origine primaria è la radice indoeuropea, forse sassone, Mar, che significa “spaccare”, dalla quale proviene anche la parola martello. Per questo motivo, Marcello potrebbe significare anche “piccolo martello”.

Nati

Sei nato oggi 16 gennaio? Hai un animo dolce e sensibile ed ami molto la pace che solo la tranquillità della campagna sa trasmetterti. Non ami gli obblighi sociali, non dai importanza al successo e, per quel che ti riguarda, la cura del tuo giardino vale più di ogni altra cosa. In amore chiedi solo onestà ed un affetto sincero: facilmente sarai esaudito.

1749 – Vittorio Alfieri: Figura di primo piano dell’illuminismo italiano, con il suo spirito inquieto e avverso ad ogni forma di tirannia fu un precursore del Romanticismo e un mirabile esempio per numerosi letterati, su tutti Ugo Foscolo.

1974 – Kate Moss: Star assoluta delle passerelle internazionali, all’attività di modella unisce quella di stilista e personaggio televisivo. Nata a Croydon (a sud di Londra).

Accadde Oggi

1494 – A tre mesi dalla scoperta del “nuovo mondo” Cristoforo Colombo salpa per riprendere la via del ritorno in Portogallo.

1605 – Viene pubblico a Madrid il romanzo Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes.

1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani

1920- Il governo degli Stati Uniti, sotto la pressione di associazioni e gruppi conservatori e benpensanti, emette il divieto di fabbricazione, vendita e consumo delle bevande alcoliche. Le ragioni avanzate sono l’aumento dei disordini sociali e dei comportamenti ritenuti smodati. È l’inizio del proibizionismo.

2002 - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce all’unanimità un embargo sulle armi e il congelamento dei beni di Osama bin Laden, Al-Qaida, e dei Talebani restanti

2003- Lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107 che sarà la sua ultima . Il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo.

1605 – Pubblicato Don Chisciotte: «Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami, un idalgo di quelli che tengono lance nella rastrelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da caccia». E’ l’incipit di El Ingenioso hidalgo don Chisciotte de la Mancha, titolo in lingua originale del popolare romanzo Don Chisciotte, che lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes pubblicò in due parti tra il 1605 e il 1615.