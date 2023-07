Oggi 16 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo 16 luglio di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, avete vissuto qualche momento di incertezza in amore ma adesso le cose iniziano ad andare meglio. Sul lavoro prendetevi una pausa anche perché fra poco ci sarà da impegnarsi molto.

Toro - Cari toro, la luna è dalla vostra parte quindi ottimo momento per i sentimenti. Sul lavoro non abbiate paura di esporre le vostre idee al capo.

Gemelli - Cari gemelli, avete vissuto giornate stressanti ma adesso finalmente riuscirete a rilassarvi un po'. Sul lavoro state alla larga dalle persone negative.

Cancro - Cari cancretti, il primo passo per migliorarsi è ammettere i propri sbagli quindi iniziate così, anche chiedendo scusa. Sul lavoro arrivano belle risposte.

Leone - Cari leoncini, grazie alla vostra determinazione riuscirete ad arrivare lontano. Non trascurate l'amore, però, perché il partner potrebbe risentire della vostra assenza.

Vergine - Cari vergine, in questo periodo potreste ricevere bellissime risposte d'amore. E nelle questioni di lavoro non fatevi influenzare dagli altri, scegliete in base a quello che volete voi.

Bilancia - Cari bilancia, l'amore torna protagonista della vostra vita e state anche ritrovando un bell'equilibrio tra vita privata e professionale. Sul lavoro ci sono tante responsabilità ma tenete a bada lo stress.

Scorpione - Cari scorpioncini, non chiudetevi in casa perché la persona giusta per voi è lì fuori. Sul lavoro la stanchezza è tanta ma presto arriverà il vostro meritato riposo.

Sagittario - Cari sagittario, vi state godendo qualche momento di relax nel migliore dei modi e con la persona che vi fa battere il cuore. Sul lavoro otterrete grandi risultati.

Capricorno - Cari capricorno, meglio prendersi un po' di riposo dal lavoro per dedicarvi di più alla vostra vita privata. L'estate è da vivere in modo spensierato e divertente, godetevela tutta.

Acquario - Cari acquario, potrebbero esserci problemi di famiglia ma nulla di troppo grave. Sul lavoro il periodo è sia stressante che stimolante.

Pesci - Cari pesciolini, nell'ultimo periodo avete dimostrato grande coraggio e forza nel portare avanti le vostre scelte contro tutto e tutti. Continuate così e non abbiate più paura di niente.

Il 16 luglio è il 197° giorno del calendario gregoriano. Mancano 168 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera Beata Vergine Maria del Carmelo. E' una delle devozioni mariane più antiche e più amate dalla cristianità, risalente addirittura ai tempi dei profeti; a essa sono ovunque dedicate feste, chiese e santuari.

Sei nato oggi? Dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglia sciolta che non accetta limiti né imposizioni. Affronti le difficoltà con coraggio e non ti pieghi a compromessi. La tua libertà viene prima di tutto.

1952 – Eugenio Finardi: Nato a Milano, Eugenio Finardi è dagli anni Ottanta uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano.

Inizio del calendario islamico, apre il traforo del Monte Bianco, eletto segretario Bettino Craxi, Salinger pubblica “Il giovane Holden”.

622 – Inizio del calendario islamico, in connessione all’Egira effettuata dal profeta Maometto

1790 – Il Congresso degli Stati Uniti stabilisce che sarà Washington DC (District of Columbia) la sede del governo federale .

Il Congresso degli Stati Uniti stabilisce che sarà (District of Columbia) la . 1918 – Lo zar Nicola II, sua moglie e i loro cinque figli vengono condotti dai rivoluzionari comunisti in uno scantinato ad Ekaterinburg per l’ ultima foto prima della fucilazione.

vengono condotti dai rivoluzionari comunisti in uno scantinato ad Ekaterinburg per l’ prima della 1965 – Apre il traforo del Monte Bianco: Lungo circa 11 km e considerato per diversi anni il traforo più esteso al mondo, mette in collegamento l’Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur (in Valle d’Aosta) e Chamonix (nell’Alta Savoia). Viene inaugurato alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle.

Lungo circa 11 km e considerato per diversi anni il traforo più esteso al mondo, mette in collegamento l’Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur (in Valle d’Aosta) e Chamonix (nell’Alta Savoia). Viene inaugurato alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle. 1969- Il cielo di Cape Kennedy s’illumina di una luce nuova: il razzo Saturno 5 si stacca da terra e attraversa l’atmosfera in direzione della Luna. Ha inizio la Missione spaziale Apollo 11, l’avventura che porterà l’uomo a toccare il terreno lunare per la prima volta .

Il cielo di Cape Kennedy s’illumina di una luce nuova: il razzo Saturno 5 si stacca da terra e attraversa l’atmosfera in direzione della Luna. . 1976 – Dopo l’ esautorazione di Francesco De Martino da segretario del Partito socialista la nuova maggioranza del partito elegge segretario Bettino Craxi .

Dopo l’ da segretario del la nuova maggioranza del partito elegge . 1999- E’ nella notte del 16 luglio del 1999, a largo della costa del Massachusetts, che il destino scrive la fine di John Fitzgerald Kennedy Jr . A soli 39 anni, si spegne un altro membro della famiglia presidenziale.

. A soli 39 anni, si spegne un altro membro della famiglia presidenziale. 2003 – Il Cancer Counsil australiano stabilisce che la masturbazione frequente riduce i rischi di cancro alla prostata.

1951 – Salinger pubblica “Il giovane Holden”: Con il titolo originale The Catcher in the Rye esce il capolavoro dello scrittore statunitense destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca.