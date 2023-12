Oggi 17 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questa giornata non è ideale per l'amore che subisce un piccolo arresto. Sul lavoro, invece, arriva la possibilità di vedere realizzarsi un progetto importante ma non bisogna avere fretta.

Toro - Cari toro, per chi è ancora single ci sarà modo di fare incontri molto interessanti. Sul lavoro non abbiate paura di buttarvi e osare un po' di più.

Gemelli - Cari gemelli, c'è un po' di confusione in amore ma dovreste cercare di capire per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro siete un po' stressati. Prendetevi una pausa.

Cancro - Cari cancretti, in amore sentite che qualcosa non sta andando per il verso giusto ma dovete capire perché. Sul lavoro cercate di ritrovare serenità e stabilità.

Leone - Cari leoncini, in amore bisogna cercare di mantenere una certa stabilità, soprattutto nelle coppie di lunga data. Sul lavoro la rivincita è dietro l'angolo.

Vergine - Cari vergine, in amore è tornato il sereno e questo vi permette di vivere bellissime emozioni. Sul lavoro arrivano nuovi impegni lavorativi ma non demordete.

Bilancia - Cari bilancia, in amore c'è un bel po' di agitazione ma bisogna mantenere la calma. Sul lavoro bisogna continuare a impegnarsi per avere tanto.

Scorpione - Cari scorpioncini, siete in un momento idilliaco di coppia, godetevelo tutto. Sul lavoro arrivano novità interessanti.

Sagittario - Cari sagittario, state vivendo un momento d'oro dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro è terminato il periodo più difficile, adesso spazio alle soddisfazioni.

Capricorno - Cari capricorno, in amore c'è bisogno di più dialogo con il partner. Sul lavoro si alza un po' la tensione nervosa, cercate di non esplodere però.

Acquario - Cari acquario, in amore arriva il momento di consolidare una relazione con una convivenza o l'arrivo di un bebè per chi lo desidera. Sul lavoro siete pronti per nuove avventure.

Pesci - Cari pesciolini, in amore avete un grande bisogno di affetto in questo ultimo periodo e forse il partner ve ne sta dando poco. Sul lavoro arriva la possibilità di firmare un contratto importante e dare modo a un bel progetto di concretizzarsi.

Almanacco

Il 17 dicembre è il 351º giorno del calendario gregoriano. Mancano 14 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)

Etimologia: Lazzaro, deriva dall’ebraico “Eleazar”, teoforico significante “Dio ha aiutato, Dio e venuto in aiuto”. Personaggio del Vecchio e del Nuovo Testamento, non ha mai avuto, come personale, grande diffusione nel mondo cristiano, nonostante la celebrità del fratello di Marta e Maria, resuscitato da Gesù.

Accadde Oggi

Pubblicato il Canto di Natale di Dickens, scomunicato Enrico VIII, primo volo dell'uomo, nascono “I Simpson”, buon compleanno a Papa Francesco.

497 a.C. – Si svolgono a Roma le prime feste Saturnali

1538 – Papa Paolo III scomunica re Enrico VIII d’Inghilterra

1843 – Pubblicato Canto di Natale di Dickens: L’arida quotidianità di Ebenezer Scrooge, un vecchio ricco e taccagno, viene scossa dalla comparsa di tre spettri che gli mostrano il Natale in tre dimensioni temporali: quello della sua giovinezza, del presente e del domani. Un’esperienza che gli farà riacquistare il senso della vita e la centralità dei sentimenti.

L’arida quotidianità di Ebenezer Scrooge, un vecchio ricco e taccagno, viene scossa dalla comparsa di tre spettri che gli mostrano il Natale in tre dimensioni temporali: quello della sua giovinezza, del presente e del domani. Un’esperienza che gli farà riacquistare il senso della vita e la centralità dei sentimenti. 1903 – Primo volo dei fratelli Wright: Trentasei metri planando a tre metri dal suolo. Una piccolissima distanza ma un grande passo per l’umanità, che fece entrare nella storia dell’aviazione mondiale due tipografi dell’Ohio con la passione per i modellini di aerei. Quel giorno i Wright realizzano l’antico sogno dell’uomo: volare.

Trentasei metri planando a tre metri dal suolo. Una piccolissima distanza ma un grande passo per l’umanità, che fece entrare nella storia dell’aviazione mondiale due tipografi dell’Ohio con la passione per i modellini di aerei. Quel giorno i Wright realizzano l’antico sogno dell’uomo: volare. 1961 - L’India strappa Goa al Portogallo

1969 - L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri

1973- Fiumicino. Sono le 12,51 di un lunedì. Un commando di terroristi arabi lancia ordigni al fosforo contro un aereo della compagnia Pan American, fermo sulla piazzola di manovra, per impadronirsi poi di un velivolo della Lufthansa, su cui fanno salire alcuni ostaggi. Inizia così un tragico peregrinare per i cieli d’Europa e del Medio Oriente, che termina nella tarda serata del 18 dicembre all’aeroporto del Kuwait, con un bilancio finale di trenta vittime. Gli ostaggi vengono liberati e i terroristi arrestati.

Fiumicino. Sono le 12,51 di un lunedì. Un commando di lancia ordigni al fosforo contro un aereo della compagnia Pan American, fermo sulla piazzola di manovra, per impadronirsi poi di un velivolo della Lufthansa, su cui fanno salire alcuni ostaggi. Inizia così un tragico peregrinare per i cieli d’Europa e del Medio Oriente, che termina nella tarda serata del 18 dicembre all’aeroporto del Kuwait, con un bilancio finale di trenta vittime. Gli ostaggi vengono liberati e i terroristi arrestati. 1936 – Papa Francesco: L’uomo del cambiamento epocale, sulle cui spalle gravano i destini della Chiesa Cattolica e in generale della fede cristiana. Nato a Buenos Aires, in Argentina.

L’uomo del cambiamento epocale, sulle cui spalle gravano i destini della Chiesa Cattolica e in generale della fede cristiana. Nato a Buenos Aires, in Argentina. 1981- Le Brigate Rosse sequestrano a Verona il generale della Nato James Lee Dozier. Opera della colonna veneta delle BR guidata Antonio Savasta, il rapimento riapre le polemiche sulle complicità e gli interessi internazionali che si nascondono dietro le Brigate Rosse. Il 28 gennaio 1982, il generale Dozier sarà liberato da un blitz dei reparti speciali dei Nocs.

sequestrano a il generale della Nato James Lee Dozier. Opera della colonna veneta delle BR guidata Antonio Savasta, il rapimento riapre le polemiche sulle complicità e gli interessi internazionali che si nascondono dietro le Brigate Rosse. Il 28 gennaio 1982, il generale Dozier sarà liberato da un blitz dei reparti speciali dei Nocs. 1989- In Brasile si svolgono le prime elezioni libere dopo 25 anni di dittatura militare. Il popolo brasiliano, sceso in piazza in massa nelle grandi manifestazioni di Rio de Janeiro e São Paulo del 1984, ha decretato così la fine del regime instaurato, a partire dal 1964, dal maresciallo Humberto de Alencar.

In Brasile si svolgono le dopo 25 anni di dittatura militare. Il popolo brasiliano, sceso in piazza in massa nelle grandi manifestazioni di Rio de Janeiro e São Paulo del 1984, ha decretato così la fine del regime instaurato, a partire dal 1964, dal maresciallo Humberto de Alencar. 1989 – Primo episodio de “I Simpson”: Homer, impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore alla sicurezza, è rimasto senza tredicesima e non sa come far fronte alle spese dei regali di Natale per i figli Bart, Lisa e Maggie. Non può nemmeno contare sui risparmi, perché sua moglie Marge li ha spesi per cancellare il tatuaggio che Bart si è fatto fare sul braccio

Homer, impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore alla sicurezza, è rimasto senza tredicesima e non sa come far fronte alle spese dei regali di Natale per i figli Bart, Lisa e Maggie. Non può nemmeno contare sui risparmi, perché sua moglie Marge li ha spesi per cancellare il tatuaggio che Bart si è fatto fare sul braccio 2010 – La Gran Bretagna riconosce il diritto di voto ai carcerati condannati a pene inferiori a 4 anni.

La riconosce il condannati a pene inferiori a 4 anni. 2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si diede fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L’episodio è considerato l’inizio della Primavera Araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe.

2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto.

Nati 17 dicembre

Sei nato oggi? Sei dotato di molto coraggio, spirito d’iniziativa e sei capace di grande generosità, ma sei anche dominato dall’impazienza e se non ottieni subito quel che desideri ti lasci spesso prendere dalla collera. Nel lavoro dovrai affrontare alcuni momenti difficili, ma nella seconda parte della vita raggiungerai il successo. In amore ti si addice un partner riflessivo e paziente in grado di sopportare le tue esplosioni e di darti la tranquillità di cui hai bisogno.