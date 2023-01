Oggi 17 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 17 gennaio. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, cosa ci riservano le stelle oggi scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Ottima giornata per le relazioni, sia amorose che interpersonali. Stessa situazione in ambito lavorativo: giornata di recupero, finalmente, dopo tanto stress.

Toro. Chi è solo da molto tempo potrebbe avere nuovi spunti. Stessa situazione sul lavoro: progetti ambiziosi saranno portati a buon fine.

Gemelli. Una persona a te vicina potrebbe diventarti molto ostile, ma non dipende solo da te. Tuttavia non sei al massimo delle tue energie, conservale.

Cancro. Giornata interessante e senza conflitti, sfruttala al meglio col tuo partner. Un accordo lavorativo si dovrebbe rinnovare, molto vantaggiosamente.

Leone. Giornata positiva anche per rimetterti in sesto da un evento che ti ha turbato. Sul lavoro c’è qualche problematica da risolvere, ma devi prima capire bene il da farsi.

Vergine. In amore è meglio tenerti sulle tue: evita gli scontri. Se puoi prenditi una pausa anche dal lavoro, potresti agire inconsapevolmente e rovinare un progetto futuro.

Bilancia. Dopo una delusione potresti ritrovare la serenità, finalmente. E’ tempo di pensare a nuovi progetti anche sul lavoro, apriti al mondo.

Scorpione. In questa giornata la Luna è favorevole insieme a Venere, organizza qualcosa di piacevole. Sul lavoro evita progetti troppo ambiziosi, potrebbero deluderti.

Sagittario. Se c’è qualcosa che non va col tuo partner, forse è il caso di parlarne e affrontare la situazione. Fai le cose con calma, anche sul lavoro. La pazienza è la virtù dei forti.

Capricorno. Buona giornata per i sentimenti , le nuove storie decollano, devi approfittarne. Sul lavoro è importante farsi avanti per proporre nuove idee e progetti.

Acquario. Non affaticarti per trovare per forza l’amore. Arriverà quando meno te lo aspetti. Agisci con cautela anche sul lavoro. Non farti prendere dall’impulsività.

Pesci. Anche oggi la Luna è favorevole e potrebbe portare ottime notizie. Se desideri dei cambiamenti lavorativi, provaci, non hai nulla da perdere ma solo da guadagnarci.

Almanacco

E’ il 17° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 348 giorni.

Santi del giorno: Sant’Antonio (Abate)

Etimologia: Antonio, deriva dal nome della gens latina Antonius, di probabile origine etrusca e di significato incerto; un’ipotesi è che volesse dire “inestimabile”, un’altra è “che combatte, che affronta”. Nel Rinascimento si è diffusa anche l’ipotesi, poco probabile, che sia ricollegabile alla parola greca anthos, cioè “fiore”. Un ulteriore interpretazione lo lega infine al greco antionos con il significato di “nato prima”. La sua diffusione si deve alla devozione per Sant’Antonio Abate ed in seguito a Sant’Antonio da Padova. Antonio è molto popolare in Italia sia tra la popolazione adulta che tra i nuovi nati degli ultimi anni. E’ presente inoltre in altre top 50 dei nomi più usati ad esempio in Spagna, Romania, Portogallo e Croazia.

Nati

Sei nato oggi 17 gennaio? La tua grande forza è quella della ragione. La tua intelligenza è così acuta e precisa che difficilmente sbagli bersaglio. Nel lavoro sei in grado di organizzarti e pianificare anche su tempi molto lunghi ed inevitabilmente ottieni quel che desideri. In amore sai offrire molta sicurezza ma il tuo rapporto sarebbe più completo se riuscissi ad essere meno controllato e più spontaneo.

1962 – Jim Carrey: Il suo volto è una maschera naturale in grado di adattarsi ai diversi generi cinematografici, dalla commedia al fantastico. Canadese di Newmarket (nell’Ontario), James Eugene Redmond Carrey fa sfoggio già negli anni del liceo delle doti di cabarettista. Abbandonati, a 16 anni, gli studi per la carriera di comico, debuttando prima in TV e nel 1983 al cinema.

Accadde Oggi

395 – Alla morte di Teodosio I, l’Impero romano viene definitivamente suddiviso in Impero d’Oriente, governato da Arcadio, e Impero d’Occidente, governato da Onorio.

1289 - Salvino Armato degli Armati inventa gli occhiali

1377 – Il papa Gregorio XI riporta il papato a Roma dietro le preghiere di Caterina da Siena.

1773 – James Cook, a bordo della HMS Resolution, è il primo europeo ad oltrepassare il circolo polare antartico.

1819 – Simón Bolívar proclama la Repubblica di Colombia.

1912 – Robert Falcon Scott raggiunge il Polo sud, un mese dopo Roald Amundsen.

1929 – Braccio di Ferro, un personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar, appare per la prima volta con una striscia su un quotidiano.

1943 – Il generale Gabriele Nasci ordina al Corpo d’Armata alpino di ritirarsi dal fronte del Don.

1945 - L’Armata Rossa libera la quasi completamente distrutta Varsavia.

1985 - Crollo del palasport di San Siro a Milano a causa di una forte nevicata.

1988 - Su canale 5 alle ore 19.05, viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello, con un successo tale che l’ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 puntate (19 anni dopo).

1995 – Un terremoto di magnitudo 7,3, chiamato Grande terremoto di Hansin, ha luogo nei pressi di K?be, in Giappone, causando gravi danni alle costruzioni e facendo oltre 6.400 vittime.

2011 – Steve Jobs lascia il posto come amministratore delegato della Apple a Tim Cook

1929 – Debutta Braccio di ferro: Il marinaio più famoso dei fumetti apparve per la prima volta nella striscia Thimble Theatre, ideata dal disegnatore statunitense Elzie Crisler Segar e pubblicata sul quotidiano King Features.