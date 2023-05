Oggi 17 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 17 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Luna, Sole, Giove e Venere sono a favore oggi! Se ti piace una persona fatti avanti. Sul lavoro invece ti aspettano tantissime novità. C’è la possibilità che tu possa incontrare ex colleghi.

Toro – Preparati a nuove conoscenze, fai attenzione a tutti i particolari. A lavoro non ci saranno tantissimi cambiamenti, attenzione a non sprecare i soldi in cose futili.

Gemelli – Probabilmente per la Luna contro ci saranno alcuni momenti di tensione. Al lavoro, non stressarti e non stressare neanche gli altri.

Cancro – In amore potrebbe esserci davvero un cambiamento importante. A lavoro potrebbero esserci dei problemi economici.

Leone – Se c’è qualche problema oggi è la giornata giusta per risolverlo, la Luna è a favore. A lavoro lasciati andare e prendi tutte le occasioni che ti captano.

Vergine – Attenzione oggi hai la Luna storta. Per il momento a lavoro non ci sono molte cose da inventarsi.

Bilancia – Prendere decisioni troppo affrettate non è la cosa giusta da fare. Se devi rivolgerti a un professionista, attento a chi scegli.

Scorpione – La Luna ti regala una giornata migliore di quelle scorse. A lavoro cerca di impegnarti al massimo se vuoi raggiungere grandi obiettivi.

Sagittario – Ultimamente ci sono stati un po’ di problemi con il tuo partner ma cerca di andare avanti. A lavoro sembra tutto tranquillo ma non approfittartene.

Capricorno – Cerca di continuo nuove ispirazioni e nuove conoscenze potrebbero portarti qualcosa di interessante. A lavoro credi più in te stesso così che possano crederci anche gli altri.

Acquario – Sta per arrivare un periodo tosto ma oggi puoi riposarti. Anche a lavoro ci saranno novità nei prossimi giorni.

Pesci – Stare tutto il giorno a casa o in giro non ti farà non pensare ai problemi. Affrontali e vinci la sfida. Stessa cosa per il lavoro e ciò che ti disturba.

Almanacco

Il 17 maggio è il 137° giorno del calendario gregoriano. Mancano 228 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pasquale Baylon (Religioso francescano)

Proverbio del giorno:

Fango di maggio, spighe d’agosto.

17 maggio: Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia.

Nati 17 maggio

Sei nato oggi? I nati il 17 maggio, hanno un approccio alla vita decisamente diretto e orientato ai principi fondamentali, e in ogni situazione desiderano sempre partire dalle basi. Il tatto non è certo il loro forte: di solito, infatti, dicono ciò che pensano senza mezzi termini (prendere o lasciare!). Non sono spiriti tranquilli, nè sono particolarmente comunicativi per ciò che riguarda se stessi: di solito giocano a carte coperte perchè hanno seri problemi ad aprirsi dal punto di vista emotivo; se però hanno fiducia in una persona, con lei saranno onesti fino in fondo sui propri sentimenti.

Accadde Oggi

Viene eletto il 101º Doge della Repubblica di Venezia, inaugurato lo Stadio Olimpico, assassinato il commissario Calabresi.