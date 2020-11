Martedì 17 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 17 novembre - E’ il 321° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 44 giorni.

Occhi al cielo, ci sono le LEONIDI. Le Leonidi sono un prolifico sciame meteorico, è visibile ogni anno intorno al 17 novembre ed è formato da particelle emesse dalla cometa al suo passaggio accanto al Sole. Quando la Terra attraversa l’orbita della cometa (e quindi la sua scia) nel tratto più vicino al sole, la pioggia di meteore è visibile.

Santi del giorno: Sant’Elisabetta d’Ungheria (Religiosa) protettrice dei panettieri.

Etimologia: Elisabetta, il nome deriva dall’ebraico Elisheba, composto da El, Dio, e scheba, sette, il numero della perfezione; significa pertanto “Dio è perfezione” oppure “Dio è giuramento”. Esistono peraltro altre interpretazioni: infatti per alcuni sarebbe composto da El e da shabat, ovvero sabato. Il sabato era ed è per gli ebrei il giorno del riposo e della preghiera, quindi il nome potrebbe significare anche “il mio Dio è riposo”.

Feste e ricorrenze: Giornata internazionale degli studenti, Giornata internazionale dei bambini prematuri

ACCADDE OGGI

1558 – Inizia l’epoca elisabettiana: muore la regina Maria I d’Inghilterra e le succede la sorellastra Elisabetta I d’Inghilterra

1820 – Il capitano Nathaniel Palmer è il primo statunitense ad arrivare in Antartide (la Penisola Palmer prenderà il suo nome)

1839 – La prima opera di Giuseppe Verdi, Oberto, Conte di San Bonifacio, debutta a Milano

1875: Henry Steel Olcott, Helena Petrovna Blavatsky e altri, fondano a New York, la Società Teosofica,

1878: Giovanni Passannante, a Napoli, attenta alla vita di re Umberto I di Savoia, il primo nella storia della dinastia Savoia. L’intervento della Regina Margherita che lanciò i fiori contro l’attentatore, salvò il Re e Passannante fu subito bloccato e arrestato dai Corazzieri

1941 – Seconda guerra mondiale: Attacco a Pearl Harbor

1988 – I Paesi Bassi diventano la seconda nazione ad essere connessa ad Internet

2003 – Arnold Schwarzenegger si insedia come Governatore della California

1970 – Engelbart brevetta il mouse: Il topo più celebre della storia fu inventato da un ingegnere elettronico americano, Douglas Engelbart, che il 17 novembre del 1970 ricevette il brevetto del primo mouse. Animato dalla volontà di migliorare il modo di lavorare delle persone, Engelbart (scomparso nel 2013 e al quale si deve anche l’ideazione dell’ipertesto) mise a punto, nel 1963, un rudimentale dispositivo di puntamento, costituito da un involucro di legno che racchiudeva un meccanismo di dischi metallici. In grado di muoversi solo in senso orizzontale e di determinare gli spostamenti sul piano di lavoro, il dispositivo era dotato inoltre di un pulsante che, a seconda del tipo di pressione esercitata (i click), trasmetteva segnali elettrici al sistema. Gli venne dato un nome banale, mouse, per la forma che vagamente richiamava quella di un topo, nella prospettiva che una sua successiva commercializzazione avrebbe comportato la scelta di un nome più serio. Ma così non fu.

1869 – Inaugurato il canale di Suez: C’è la firma di un italiano dietro il progetto di un’opera ingegneristica tra le più grandiose della storia e con maggiori conseguenze sul piano politico-commerciale.

Nati

1966 – Sophie Marceau: Il suo ruolo di “Ambasciatrice del fascino francese” dice tutto sulla bellezza ed eleganza del personaggio, amata in patria e all’estero fin da giovanissima.

1950 – Carlo Verdone: Degno erede della grande tradizione della commedia all’italiana, e in particolare del celebre Alberto Sordi (al quale è stato spesso accostato), con le sue pellicole rappresenta, da oltre trent’anni, l’italiano medio con le proprie abitudini e manie.

1966 – Jeff Buckley, nasce il grande cantante e cantautore americano figlio del cantautore Tim Buckley.

Scomparsi oggi:

2013 – Doris Lessing: Fedele testimone del proprio tempo, è stata una scrittrice di grande passione civile che non ha mai mancato di prendere posizione sulle grandi questioni del secondo Novecento.

Oroscopo del giorno

Martedì 17 novembre 2020 - Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Oggi ci sarà chi avrà premura di fare, di agire, di diventare, ma tu no (Marte non è più quel pianeta che ti spinge a fare in fretta). Al contrario, saprai capire e aiutare chi sbaglia, chi esagera, chi sembra essere mosso soprattutto dalle emozioni. Il martedì ha il sapore delle cose equilibrate.

Toro

Oggi Mercurio si opporrà al tuo Urano, eterno indeciso. Per questo potrebbe essere il momento adatto per capire meglio perché qualcosa non succede, per provare a indovinare che cosa ti impedisce di cambiare, di far accadere un fatto. Non lasciare che la fretta ti rovini il momento.

Gemelli

Nonostante un umore buono, sereno, nelle prossime ore qualcosa potrebbe disturbarti. Forse una questione che non ti dà risposta o soddisfazione, qualcosa che si ostina a non succedere, a non arrivare alla conclusione. Accetta che ci siano tempi diversi dai tuoi, dalla logica.

Cancro

Oggi la Luna ti funziona, per questo il tuo martedì sarà speciale, interessante. Perché prima le tue emozioni si caricheranno della dolcezza di Venere, per poi arrivare agli altri, per poi rendere davvero speciale il tuo modo di comportarti, di essere attenta e generosa con chi ami.

Leone

Per quasi tutto il giorno la Luna sarà al tuo fianco, ti sosterrà con la sua grande energia, con la sua complicità. Ti sentirai pronta e speciale soprattutto con il lavoro e con gli impegni del martedì, qualcosa che farai senza alcuna fatica, con la giusta attenzione. Buono l’umore e la percezione del tutto.

Vergine

Oggi il tuo Mercurio si opporrà a un Urano che non smette di essere in ritardo, che non trova ancora il modo di funzionare, di ripartire. Per questo potresti sentirti insofferente verso qualcosa o qualcuno, oppure non accettare i tempi e i modi delle cose che hai intorno. Tanta pazienza.

Bilancia

Venere (ancora per qualche giorno nel tuo segno) e la Luna oggi andranno d’accordo, consolideranno per te un umore a prova di martedì. Ecco perché riuscirai a trovare il giusto equilibrio con ogni cosa o persona, perché ti muoverai piuttosto bene con il presente. Sorridi al martedì.

Scorpione

Mercurio viaggia spedito nel tuo segno, e oggi compirà una rapida opposizione a quell’Urano che dorme, che non funziona, che non cambia la realtà. Per questo la tua mente sarà spesso a caccia di risposte, perché ti chiederai che cosa non funziona, cosa devi migliorare o cambiare di te.

Sagittario

La Luna, oggi nel tuo segno, ti aiuterà a tenere alto l’umore, a non cedere insomma ai ricatti del presente. Sorriderai anche di fronte a chi mostrerà di non avere pazienza, a chi si comporterà in modo imprevedibile, a chi non riuscirà a rimanere tranquillo. Concentrati sulla buona energia che ti muove.

Capricorno

Mercurio e la Luna oggi renderanno importanti (ma anche facili) i tuoi rapporti con il lavoro, con gli impegni e le cose da fare. Perché il primo saprà accendere in te la curiosità per il futuro, per le cose che hai saputo costruire. Perché la Luna ti aiuterà a vivere bene ogni cosa, con la giusta emozione.

Acquario

Per tenere sotto controllo un Mercurio che rischia di rendere un po’ troppo veloce e impaziente il tuo rapporto con il destino, oggi usa la forza amica della Luna. Prova cioè a fidarti delle cose che appartengono al futuro, a credere che alla fine tutto troverà una sistemazione, una risposta.

Pesci

Preparati a un martedì abitato da persone difficili, insofferenti, da chi ti farà mille domande perché non riesce a darsi nemmeno una risposta. Proteggiti da questa energia confidando sulla Luna, oggi alta ma capace di importi una certa serenità, in grado di proteggerti dagli eccessi di Mercurio.