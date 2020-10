Sabato 17 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano (il 291º negli anni bisestili). Mancano 75 giorni alla fine dell’anno.

A Roma il sole sorge alle 06:25 e tramonta alle 17:25 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 17:34 (ora solare)

Il nostro almanacco e si prefigge di aiutarvi a ricordare ciò che avvenne oggi nella storia ma anche: i santi del giorno, informazioni, fatti, eventi e compleanni da ricordare.

1931 – Al Capone condannato per evasione fiscale: «Approfittatene ora, perché non mi rivedrete per un pezzo». Così Al Capone si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale, dopo che fu emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna a 11 anni di carcere per evasione fiscale e al pagamento di un’ammenda di 80mila dollari.

1469 – Ferdinando II d’Aragona sposa Isabella I di Castiglia.

1662 – Carlo II d’Inghilterra vende Dunkerque alla Francia per 375.000 sterline.

1933 – Albert Einstein scappa dalla Germania Nazista ed emigra negli Stati Uniti.

1945 – A seguito di un colpo di stato, Juan Domingo Perón diventa dittatore dell’Argentina.

1973 – I paesi dell’OPEC iniziano un embargo del petrolio contro alcune nazioni occidentali: inizia la crisi petrolifera.

Ricorrenze

La Giornata mondiale del rifiuto della miseria: Il 17 ottobre ricorre la giornata mondiale del rifiuto della miseria. Questa ricorrenza è stata indetta, per la prima volta, nel 1987, a Parigi, quando centomila persone che volevano difendere i diritti umani di ogni paese, condizione e origine, diretti dal padre Joseph Wresinski, si riunirono sul Sagrato dei Diritti dell’Uomo, al Trocadéro.

La Chiesa cattolica celebra la memoria di sant’Ignazio di Antiochia.

Si festeggia il Diwali (“festa delle luci”), una delle maggiori ricorrenze festive indù.

Nati oggi

1972 – Eminem: Nato a St. Joseph, nel Missouri, è una star della musica rap mondiale, che in vent’anni di carriera ha venduto oltre 170 milioni di dischi nel mondo. Ha partecipato come attore nel film 8 mile, incidendo anche un brano della colonna sonora, Lose Yourself, premiato nel 2003 con l’Oscar per la “miglior canzone originale”.

1920 – Salvo D’Acquisto: Uomo simbolo della secolare storia dell’Arma dei Carabinieri ed eroe nazionale, Salvo D’Acquisto nacque a Napoli da un’umile famiglia del quartiere Vomero.

1976 – Fabri Fibra: Beniamino di migliaia di teenager e amanti del rap, Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, è considerato un po’ l’Eminem italiano, sia per i successi raccolti, sia per i contenuti forti e provocatori dei suoi testi.

1915 – Arthur Miller: Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”.

1979 – Kimi Räikkönen

Scomparsi oggi:

1849 – Fryderyk Chopin (170 anni fa): Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”.

Sei nato oggi?

I nati il 17 ottobre di solito fanno il possibile per atterrare sempre in piedi. Indipendentemente dalle difficoltà e dai pericoli che incontrano sulla loro strada, essi cercano soprattutto di mantenere l’equilibrio, il che potrebbe essere semplice, se non fosse per il fatto che amano tentare la sorte. L’instabilità può rappresentare il loro peggior nemico, ma molto spesso è una condizione alla quale approdano da soli. Per i nati il 17 ottobre è difficile riuscire a modificare il proprio comportamento, poiché sono spesso vittime dell’orgoglio, come se si ponessero al di sopra delle leggi dell’ordinaria umana esperienza. I nati il diciassettesimo giorno del mese sono governati dal numero 8 (1+7=8) e dal pianeta Saturno. Questo pianeta porta in sé un forte senso di limitazione e restrizione, oltre a sottolineare la tendenza a giudicare.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di sabato 17 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: non devo cambiare

Ariete

Oggi avrai a che fare con chi si impegna per qualcosa, chi sta cercando di risolvere un problema o una situazione provando a correggerne i difetti, a trovare le soluzioni. Ma le stelle sembrano volerti consigliare di non lasciarti coinvolgere, soprattutto con idee o proposte strane, speciali.

Toro

Oggi la Luna toccherà un asse piuttosto delicato per il tuo presente. Quello che vede un Mercurio e un Urano retrogrado opporsi, quei dialoghi tra idee che non pensano e cambiamenti che non arrivano. Davvero metti da parte ogni voglia di capire o di pensare a ciò che devi fare.

Gemelli

Questa Luna oggi potrebbe mettere il dito nei tuoi piccolissimi sensi di colpa, tra quelle cose che non hai troppa voglia di fare ma che oggi reclamano una certa attenzione. Non c’è nulla da capire, ma nemmeno devi essere troppo insofferente. Prova a svolgere un compito per poi essere libera.

Cancro

Il sabato sarà estremamente sincero e chiaro con te. E la sua voce potrebbe essere quella della Luna, quella che ti convincerà a essere libera dai pensieri sbagliati, ma anche da uno strano bisogno di guardare sempre e solo al futuro, alle cose che ti spingono verso il nuovo, il diverso.

Leone

La calma (relativa) del sabato, insieme a una Luna che oggi si fa sentire dal di dentro, saranno gli ingredienti perfetti per una giornata in cui non ti sarà troppo chiaro che cosa devi cambiare per stare meglio, quali sono le cose con cui non ti piace abitare. Ma ricorda che i pensieri saranno poco sinceri.

Vergine

Tra Venere e Mercurio – entrambi confusi ma per ragioni diverse – non sembra essere troppo facile trovare riposte chiare e definitive a questo sabato di metà ottobre. Evita solo di farti troppe domande perché nulla appare abbastanza preciso da soddisfarti. Per oggi meglio seguire l’istinto.

Bilancia

Oggi davvero puoi affidarti a quella fortuna che il Sole – vicinissimo a Spica, stella molto generosa – ti può garantire. Potrai insomma ignorare le preoccupazioni legate a una prova pratica, a una dimostrazione di buon senso che senti di dover affrontare. Lascia al caso, vedrai che tutto andrà per il meglio.

Scorpione

Mercurio, Urano e Marte sono tre pianeti che ti riguardano da vicino, ma che in questo momento esprimono incertezza, dubbi, poca voglia di funzionare. Ecco perché non devi ascoltare una Luna che cercherà di spingerti a fare, a dimostrare. Rimanda ogni prova, ogni discorso o iniziativa.

Sagittario

La Luna oggi ti sussurrerà all’orecchio qualcosa, ti dirà sottovoce che cosa forse non funziona, cosa non ti piace in ciò che vedi, che senti e che vivi. Ma non è ancora il momento di reagire, di prendere l’iniziativa e di ribellarti a quelle cose che non ami. Aspetta che il cielo abbia idee più chiare.

Capricorno

Potrebbe essere per te un sabato fatto di poca pazienza, di una certa insofferenza verso cose e situazioni che non funzionano, verso un presente incerto e un futuro che non ti sembra abbastanza chiaro, definito. Decidi di amare le cose che vivi, di farti fare compagnia dagli amici migliori.

Acquario

Percepisci che il cambiamento è vicino, ma ancora non riesci a capire quando, dove e perché. Tanti i pianeti retrogradi, le energie del cielo che non funzionano, che non trovano le parole. Cerca di essere paziente, non lasciare che le emozioni facciano troppo rumore. I tempi non sono maturi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesci

Dovrai constatare come qualcuno oggi viva un umore incostante, una scarsa pazienza verso le cose del sabato, come chi ami non riesca a trovare il giusto equilibrio con la giornata. Lascia però tutte queste energie fuori dal tuo presente, non farti condizionare da umori e passioni.